Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей страны обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

В январе 2021 года вступили в силу нормы относительно украинизации сферы обслуживания. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Одесса не сдается украинизаторам: внедрение «языкового» закона натолкнулось на саботаж
Одесса не сдается украинизаторам: внедрение «языкового» закона натолкнулось на саботаж
© Виктор Кузнецов
Усиливая давление

Украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь порекомендовал жаловаться на нарушение закона в случае, если не удаётся добиться обслуживания на украинском языке. И подробно описал алгоритм действий: потребовать, чтобы говорили на государственном украинском, в случае отказа зафиксировать этот факт (в том числе предлагается собрать показания очевидцев), вызвать руководителя, наконец, подать жалобу ему, омбудсмену. Причём такие жалобы подаются в течение полугода с даты выявления нарушения заявителем.

Он также отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм закона секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушение языкового закона.

«Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф, — написал он, добавив, что штраф будет бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, — «а это как раз то, что нарабатывается годами». Штрафовать кассиров и продавцов будут с 2022 года.

«Мовные» активисты-добровольцы уже действуют, засыпая омбудсмена жалобами (за несколько дней уже около сотни) и терроризируя «неправильный», с их точки зрения, бизнес. Владелица кулинарии в Одессе уже заявила об угрозах за русский язык: националисты обещают, что после завершения карантина заведение может не открыться.

Одна скандально известная писательница призвала радетелей госязыка не стесняться устраивать скандалы. Можно не сомневаться в том, что найдутся желающие последовать этому призыву. Насколько это всё «оздоровит» атмосферу в обществе и сделает жизнь граждан Украины (а русскоязычные украинцы такие же граждане, как и украиноязычные) комфортнее — вопрос риторический.

Журналист Волков: Запорожье в борьбе за русский язык
Журналист Волков: Запорожье в борьбе за русский язык
© скриншот видео Украина.ру
Внедрение драконовских языковых мер вызвало, скажем так, некоторое неприятие. Впрочем, мовный омбудсмен счёл, что всё это «не более чем работа «пятой колонны» и всего того, что называется антиукраинской подрывной деятельностью». Что ж, очень удобная формулировка.

Кстати, во время подключения к этому эфиру один украинский писатель заявил, что если кто-то за 30 лет украинской независимости не выучил украинский язык, — «значит, ты баран, а с баранами вообще разговор другой…». Замечаний относительно столь «толерантного» высказывания в адрес части сограждан от мовного омбудсмена не последовало…

Но действие рождает и противодействие. Появились и предложения о различных способах сопротивления.

Меры морального воздействия

Так, экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН призвал украинцев игнорировать запреты, связанные с русским языком.

По его словам, сторонники подобных запретов часто используют аргумент «нет языка — нет государства», но этот аргумент не выдерживает критики.

«А в Канаде есть канадский язык? А в США американский? Так тогда и Канады нет, и Америки, так? Это маразм полный», — заявил Олейник, назвав языковые запретительные меры попыткой «убить все живое и отрезать (украинцев. — Ред.) от целого пласта культуры».

Политик призвал переходить на русский язык, который, по его словам, используется самими украинцами и многими национальными меньшинствами в стране как язык межнационального общения.

Как же противодействовать излишне ретивым активистам?

Сила заявления в полицию

Заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова советует помнить, что снимать на видео обычного гражданина нельзя без его согласия (это к вопросу о фиксации отказа говорить с посетителем на украинском).

«Вы кассир, например, и вас начинает кто-то писать, потому что вы как-то не так обратились. Он (тот, кто фиксирует. — Ред.) при этом цитирует нормы закона. Вы при этом можете начинать цитировать совершенно другие нормы закона, которые защищают ваше право…» — сказала Крюкова, выступая в эфире телеканала Zik.

Она добавила, что в случае крика и оскорблений условный кассир вполне может вызвать полицию и написать заявление о хулиганстве.

«На практике это приведёт к увеличению количества ссор, но мовный омбудсмен не добьётся того, чего он хочет», — сделала прогноз Светлана Крюкова.

И напомнила, что и президент Владимир Зеленский обращался к военным на русском языке, равно как и некоторые другие чиновники высокого ранга предпочитают общаться не на мове.

Но это их личное дело, как личное дело каждого гражданина, на каком языке ему думать и разговаривать. Такое право гарантировано Основным законом страны, напомнила в опубликованной в «Стране» статье известный юрист, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш: «Часть вторая статьи 10 Конституции гласит, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств».

При этом, согласно ст. 8, «Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции и должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия».

Языковой патруль вышел на охоту. Как на Украине началась тотальная украинизация сферы услуг
Языковой патруль вышел на охоту. Как на Украине началась тотальная украинизация сферы услуг
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Юрист подчёркивает, что написание доноса (жалобы) — «это единственная законная форма реагирования, доступная озабоченному (гражданину. — Ред.)». А вот «при попытках озабоченного гражданина устроить скандал помните, что нарушение общественного порядка и спокойствия граждан — это мелкое хулиганство»…

«Не стесняйтесь вызывать полицию, граждане Украины, если чувствуете оскорбительное приставание или иное нарушение общественного порядка и спокойствия, — призвала Лукаш. — Уточняйте имя, фамилию, отчество гражданина-скандалиста, просите предъявить документы, чтобы позже сообщить эти данные полиции».

Лукаш также напоминает гражданам, что снимать их на видео позволительно лишь с их согласия, а «в случае неразрешенной съемки и опубликования/распространения фото и видео без разрешения, лицо, чье право на изображение нарушено, может обратиться в суд, потребовав возместить материальный и моральных вред, причиненный незаконной съемкой и распространением изображения».

Есть и много других нюансов, которые сделают работу мовного омбудсмена и его штатных добровольных помощников не столь уж простой.

Как заставить языкового омбудсмена умерить пыл

Журналист Елена Бондаренко тоже призывает помнить о том, что нормы Конституции выше любого закона и подзаконного акта, поэтому те, на кого будут строчить жалобы активисты и кого захотят оштрафовать, выиграют суд «с лёгкостью».

Надо не забывать и о том, что сам мовный омбудсмен, равно как и весь его штат, содержатся на деньги налогоплательщиков, как украиноязычных, так и русскоязычных, и разговаривающих на других языках, отметила она. Поэтому украинцы, которых ущемляют в праве пользоваться родным языком, тоже могут и должны жаловаться омбудсмену.

«Вы представьте себе этот вал жалоб от русскоязычного, венгероязычного, румыноязычного, немецкоязычного, грекоязычного населения, чьи права будут… (нарушены. — Ред.). Да они умоются этой работой», — считает Елена Бондаренко.

Она также обратилась к гражданам с призывом поддерживать тех, кто подвергается преследованиям и давлению со стороны мовных «активистов-хулиганов».

«Это по-хамски»: омбудсмен обиделся на украинцев за желание говорить на русском языке
«Это по-хамски»: омбудсмен обиделся на украинцев за желание говорить на русском языке
© Facebook, Тарас Кремінь
Получится ли таким образом эффективно защищаться от языковой дискриминации, покажет практика. В любом случае, нужно не сидеть сложа руки. А пока же можно констатировать, что обострение языковых проблем лишь ещё глубже раскалывает украинское общество и способствует оттоку кадров из страны.

При этом сложно привести в сколько-нибудь значительном числе примеры, когда русскоязычные украинцы или проживающие в Украине русские люди выражали бы враждебность к украинскому языку и к украинской культуре. Напротив! И это более чем благожелательное отношение не изменил агрессивный языковой закон, вряд ли изменят и действия «активистов» и «активисток». Люди понимают, что в их бедствиях виноват совсем не украинский язык. 