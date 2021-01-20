В среду, 20 января, в США состоится инаугурация 46-го президента, Джо Байдена, представителя Демократической партии. У этой же партии отныне будет и контроль над Конгрессом и Сенатом. Инаугурация состоится на фоне беспрецедентного за последние 150 лет раскола американского общества. Но это — внутри страны. А что будет на внешнем периметре?

Внутренние проблемы в США традиционно принято решать методом «аутсорсинга», отвлекая внимание своего общества очередной заморской войной, сплачивающей общество и позволяющей создать сверхприбыли военным корпорациям.

С приходом нового президента во всем мире ожидают определенных изменений, так как от политики США зависит, какая страна попадет под удар санкций или подвергнется бомбежкам, кто получит миллиардные кредиты, а кому заморозят счета. Тем не менее колебания внешнеполитического курса США будут незначительными, так как он не столько определяется желанием президента, сколько диктуется крупнейшими американскими корпорациями. Как шутил первый президент Танзании Джулиус Ньерере, «в США тоже однопартийная система, но просто благодаря типичной американской экстравагантности у них их две». Джо Байден: кто он © REUTERS, Kevin Lamarque

Украина

Бывший посол США на Украине, а ныне сотрудник Atlantic council Джон Хербст не видит причины для изменений политики США на постсоветском пространстве, так как и при Обаме, и при Трампе ей занимались одни и те же люди. Единственное отличие, по его мнению, в том, что изменится риторика президента.

«В целом наша политика в отношении Украины и России правильна. Байден будет ее продолжать, но его слова и риторика будут также отражением этой политики, что не всегда имело место при администрации Трампа», — говорит Хербст. В период президентства Трампа действительно наблюдался определенный разнобой между заявлениями президента и действиями формально подчиненных ему ведомств, которые продолжали политику предыдущих администраций, не считаясь с главой государства.

Очевидно, что новому президенту США достанутся по наследству многие проблемы, которые достались по наследству и президенту уходящему. Многие из них касаются неразрешенных конфликтов на постсоветском пространстве, и на Украине в частности.

В Офисе президента Украины ожидают от нового президента продолжения политики предыдущих администраций, но рассчитывают на увеличение военных поставок и больший интерес к украинской тематике, а стало быть — ждут больше денег. Радослав Чарнецки: Джо Байден — временный президент, «нового Обаму» будут лепить из Камалы Харрис

Среди приоритетов отношений с новой администрацией США замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква упоминает поставки летального оружия.

«Прежде всего это поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины и, в частности, военная помощь. Этот вопрос был важным для Украины при всех администрациях США. И в очередном оборонном бюджете предусмотрены те же объемы военной помощи и, что очень важно, увеличено финансирование поставки летального вооружения Украине. Безусловно, мы исходим из того, что этот вопрос останется приоритетом и для новой администрации США», — сообщил Жовква.

Очень хотели бы в Киеве подключить США напрямую и к урегулированию конфликта на Донбассе. В версии Киева, «урегулирование» означает оказание давления на РФ, а желательно и участие военных США в захвате территорий республик Донбасса и установление там своей военной базы.

У украинских радикальных националистов еще более далеко идущие планы. В соцсетях они тешат себя надеждой, что администрация Байдена окажет такое давление на РФ, что та не рискнет вмешаться в подавление Донбасса, а это станет сигналом международным партнерам России, приведет к падению популярности российской власти у населения, распаду государства, после чего Украина сможет не только Крым забрать, но и Кубань, выдвинув претензии на крупные репарации.

Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что при Байдене Украину окончательно лишат суверенитета, усилив контроль из Вашингтона. «Ряд поправок, видимо, сделают. Думаю, команда демократов предпримет дополнительные усилия по десуверенизации Украины. Ужесточится контроль за экономической и политической элитой, активнее будут использоваться антикоррупционные, информационные инструменты», — считает Бортник.

Польский философ Радослав Чарнецки в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал, что ожидает увеличения военных поставок для Украины и возобновления горячей фазы конфликта в Донбассе. «Что же касается Донбасса и Украины, то тут увеличатся поставки вооружений и военного оборудования, финансовая и другая помощь украинской армии. При этом растущее количество американских военных инструкторов на Донбассе станет импульсом, который «разморозит» и обострит этот конфликт — вплоть до его перехода в "горячую" фазу», — говорит Чарнецки.

Профессор политологии Университета Теннеси Андрей Коробков в интервью Украина.ру утверждает, что приход Байдена в Белый дом может означать, что Зеленского спишут со счетов, а на его место будут продвигать новых политиков из разряда активистов Евромайдана. «По отношению к Европейскому союзу и ключевым странам ЕС Байден явно будет высказываться мягче, но вряд ли США откажутся от продвижения своих интересов в Европе. В адрес России могут звучать резкие заявления, при этом я уверен, что Байден вернется за стол переговоров по ограничению вооружений и к подписанию нового договора по СНВ. Кроме этого, практически гарантированно будет возобновлена ядерная сделка с Ираном. Что же касается Украины, то Киев получит более последовательную поддержку, чем при Трампе, и скандалы вокруг «украинского следа» семейства Байденов на это не повлияют. Однако Вашингтон может приложить усилия к тому, чтобы Зеленский в политическом смысле исчез, а к власти на Украине вернулось первое поколение постмайданных политиков, с которыми Байден привык работать в годы своего вице-президентства. Причем речь не о лично Порошенко, Турчинове или Яценюке, которые слишком дискредитированы. Это могут быть весьма неожиданные фигуры из этой политической среды», — говорит профессор Коробков. Андрей Коробков: США могут приложить усилия к тому, чтобы Зеленский в политическом смысле исчез © ok.ru

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев тоже считает, что «для грантоедской публики открывается окно возможностей».

«Северный поток – 2», Белоруссия, ЕС, Китай

Приветствуя приход Байдена, на Украине в то же время опасаются, что ожидаемое улучшение отношений США с Западной Европой может привести к снижению санкционного давления против «Северного потока – 2».

Для Украины такая перспектива означает потерю крупных средств за транзит газа и снижение роли на мировой арене. Однако, с другой стороны, улучшение этих отношений может означать усиление консолидации внутри НАТО, а также более скоординированные попытки дестабилизации постсоветского пространства, в частности Белоруссии. Очевидно, Байден будет настаивать на еще большей синхронизации политики ЕС и США на постсоветском пространстве. От ЕС он потребует большей лояльности и согласованности с Белым домом в ответ на укрепление трансатлантического взаимодействия. Это приведет еще и к ужесточению европейской политики, в том числе в отношении Белоруссии, России, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и конфликта в Донбассе. Следует ожидать, что попытки смены власти в Белоруссии не прекратятся, как и попытки кулуарно договориться с Александром Лукашенко и уговорить его «поделиться властью» с оппозицией.

Ожидаемое при Байдене смягчение давления США на Китай для постсоветского пространства, и Украины в частности, может означать активизацию сотрудничества с Поднебесной, которая сейчас и без того стала основным торговым партнером Украины. Вероятно, разблокируют продажу «Мотор Сичи» и допустят китайцев к приватизации земли и прочих немногих оставшихся ценных украинских активов. Однако параллельно будет происходить и обещанная ранее Байденом «борьба с коррупцией», что в понимании администрации США — борьба с нелояльными чиновниками и олигархами в зависимых странах. На Украине в угол будут загонять Игоря Коломойского и подконтрольных ему депутатов, что может спровоцировать парламентский кризис.

В сухом остатке

В целом же на постсоветском пространстве новая администрация США может создать много новых горячих точек. Вместе с тем политика США станет менее прагматичной. Там, где администрация Трампа предпочитала сэкономить средства, администрация Байдена предпочтет увеличить долги. Для оправдания своей политики командой Байдена будет активнее использоваться идеология и массовое давление через все СМИ без альтернативного мнения. Иными словами, если будет решено всерьез кого-то свергать, мы увидим беспрецедентную демонизацию противника в СМИ и соцсетях с параллельным блокированием иных мнений.