По-украински слово «инаугурация» передаётся как «інавгурація», и это звучание более правильно. Термин происходит от древнегреческих авгуров – жрецов, которые гадали по полёту птиц. Их функция была очень важна – они выясняли, угоден ли новый правитель богам и чем будет ознаменовано его правление. За прошедшие тысячелетия процедура изменилась мало

Действительно, а чего там менять? Президент США от греческого царя отличается скорее внешне, чем содержательно. Разве что сейчас не приносят в жертву белых кроликов и не гадают по бараньим катышам, но это не точно. Любые инциденты в ходе инаугурации обычно оцениваются с точки зрения предсказания будущего президентства.

Из глубины веков

Процедуру вступления в должность монарха мы традиционно называем коронацией, а как она выглядит, знают даже дети — при большом стечении народа высший священнослужитель от имени Бога вручает наследнику символы царской власти.

Тут, конечно, возможны варианты. В европейской традиции главным символом царской власти является корона, но, например, у василевсов Восточной Римской империи главным символом царской власти были порфировые кампагии — обувь (самых разных моделей — от сапог до тапочек) багряного цвета. Соответственно и саму процедуру правильно было бы назвать «переобуванием». Так что услышав, что некто переобулся, не забудьте поинтересоваться — в обувь какого цвета. Может, человек в василевсы подался, мало ли…

Существовали и другие национальные особенности. Например, российские императоры резиденцией своей имели Санкт-Петербург, но венчались на царство строго в Успенском соборе Московского кремля. Когда готовилась коронация Николая II, выстроили шедевр неорусского стиля — станцию Москва-Каланчёвская неподалёку от Николаевского (Ленинградского) вокзала. Так что в приложении к Москве того времени понятие «вторая столица» было юридическим.

Процедура вступления на пост избранных руководителей отличалась мало. Например, кошевому атаману Запорожской Сечи вручались клейноды: булава, бунчук, кучма (только не тот, который Леонид Данилович, а шапка такая) и т.п. После чего он приносил клятву и вместе со всем войском молился.

Только в СССР, где вообще не было первого лица государства (хотя даже чукча из анекдота знал, кто у нас начальник партии), инаугурация происходила просто и буднично, сводясь к заметке в газете «Правда» примерно такого содержания: «Сегодня на семьдесят третьем году жизни после длительной и тяжёлой болезни, не приходя в сознание приступил к исполнению обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС имярек. Почтим его память минутой молчания».

Инаугурация в США

Первым в мировой истории президентом, который был подвергнут инаугурации, стал, разумеется, Джордж Вашингтон. Это один из главных вкладов США в мировую политическую культуру.

Первый президент США вступил в должность 4 марта 1789 года, но присягу принёс только 30 апреля 1789 года в Федерал-холле в Нью-Йорке. После принесения предусмотренного Конституцией текста присяги Вашингтон положил руку на Библию и сказал: «Да поможет мне Бог». Поскольку оригинальный текст сгорел вместе с Белым домом в 1814 году (сожгли его, кстати, британские оккупанты), то историки до сих пор спорят, была ли эта фраза в тексте или речь идёт об отсебятине Вашингтона.

Кстати, Вашингтон творил много историй — он единственный президент, за которого проголосовали все выборщики (представьте, что скажут в США, если сейчас какого-то руководителя государства изберут с таким результатом), а его инаугурационная речь продолжалась что-то около минуты (святой человек!).

Изначально инаугурация проходила 4 марта, а с 1933 года — 20 января. Исключения — если дата инаугурации попадает на воскресенье или если в должность вступает вице-президент (например, Джеральд Форд после отстранения Ричарда Никсона проходил инаугурацию 9 августа).

Томас Джефферсон стал первым президентом, который в 1801 году принес присягу в Капитолии. В 1921 году президент Уоррен Гардинг впервые приехал на инаугурацию в автомобиле. В 1949 году инаугурационную речь Гарри Трумэна показали по телевидению. В 1963 году Линдон Джонсон принимал присягу в воздухе — после убийства Кеннеди он куда-то срочно летел. В 1977 году Джимми Картер решил прогуляться от Белого дома до Капитолия пешком.

Процедура

В соответствии с устоявшейся процедурой новоизбранные президент и вице-президент с супругами сначала посещают церковную службу (последние несколько десятилетий — в Епископальной церкви Святого Иоанна), потом приезжают в Белый дом, где их встречают действующие президент и вице-президент с супругами. Обе четы президентов пьют чай (поступали сигналы, что не только чай они там пьют…).

Начаёвничавшись все отправляются в Капитолий. На западной лестнице Капитолия в присутствии конгрессменов и сенаторов сначала (в 11:45) приводят к присяге вице-президента. В полдень председатель Верховного суда приводит к присяге избранного президента. Президент выступает с инаугурационной речью, положив руку на Библию (у Трампа их было две — государственная и своя). Затем президентский кортеж торжественно движется от Капитолия к Белому дому. В завершение официальной церемонии проходит парад, который принимает новый президент, стоя на трибуне у Белого дома. В параде принимают участие представители различных организаций (ветераны, например) и служб (пожарные), военные и школьные оркестры.

Вечером избранный президент проводит бал, на котором обычно сам же и танцует. Иногда бал не проводится. Например, в 1933 году Франклин Рузвельт бал не проводил, поскольку была Великая депрессия — не время дрыгоножествовать.

Обычно в инаугурациях принимает участие очень большое количество людей. Рекордсменом оказался Дональд Трамп. Предварительно предполагалось приглашение двух или трёх миллионов (!) человек, но ограничились в конечном итоге примерно 700 тысячами. Для сравнения: на торжества в связи с вступлением на пост Барака Обамы явилось около миллиона человек, а перед первым сроком Джорджа Буша — около ста тысяч.

Истории и инциденты

Жертвоприношения и гадания отменены, но избранным президентам не возбраняется совершать глупости, которые дозволяется считать именно гаданиями и жертвоприношениями.

В 1829 году Эндрю Джексон был вынужден спасаться он многотысячной толпы желающих поздороваться с ним за руку. Толпа при этом случайно разгромила Белый дом. Джексон счёл это знамением, говорившим, что в Америке слишком мало земли, и законодательно закрепил депортацию индейцев, которая привела к огромным жертвам. Геноцидом, правда, в США считают Голодомор.

Ставший президентом в 1841 году Уильям Гаррисон решил погадать, долго ли выдержат избиратели его правление. С этой целью он произнёс длиннейшую в истории инаугурационную речь, которая продолжалась два часа без четверти. Оказалось, что не только американцы, но и мироздание в целом к этому не готово, — выступавший без пальто президент заболел пневмонией и через месяц умер.

То ли дело вторая инаугурация Улисса Гранта в 1873 году. Тогда в Вашингтоне стояли жуткие морозы (что-то около —10 по Цельсию), и большая часть выпущенных во время бала канареек передохла прямо в полёте, украшая своими тушками причёски приглашённых дам. Жертвоприношение было оценено: Гранта чуть было не избрали на третий срок, а со временем украсили его портретом пятидесятидолларовую купюру.

Кстати, самая тёплая (+13) и самая холодная (-14) погода была в дни инаугураций Рональда Рейгана.

В 1865 году вице-президентом при Аврааме Линкольне стал Эндрю Джонсон, который так интенсивно успокаивался перед первым своим выступлением, что к моменту принятия присяги лыка уже не вязал. Жертвоприношение Бахусу оказалось фатальным — Линкольна убили, а подменившего его Джонсона чуть было не подвергли импичменту.

Во время инаугураций Билла Клинтона в 1997 году и Джорджа Буша-младшего в 2001 году священник-евангелист из Сакраменто (штат Калифорния) Ричард Вивер сумел пробраться через все кордоны охраны, поздороваться с президентом, передать ему подарок (!) и тихо смыться. Разыскали его потом уже журналисты. Намёк понят не был, и последовало 11 сентября.

В 2009 году Барак Обама повторил вслед за председателем Верховного суда США слова присяги, перепутав их порядок (вместо «буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов» он сказал «буду выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно» — вообще расстрелять мало за такое святотатство). До Обамы шесть президентов уже давали присягу дважды в один и тот же срок, но только Обаме пришлось сделать это из-за собственной ошибки. Гадание дало потрясающий результат — Обама стал нобелевским лауреатом. Действительно уникум…

Инаугурация Байдена

Инаугурация Байдена ещё не состоялась, но уже вошла в историю.

Во-первых, Байден сам по себе самый старый президент США — 78 лет. Судя по ходу его кампании, вступать в должность он действительно будет в бессознательном состоянии. Тревожимся — дотянет ли до конца церемонии?

Во-вторых, инаугурация проходит в условиях карантина, так что количество приглашённых будет самым малым в XXI веке — менее двух тысяч человек.

В-третьих, Вашингтон фактически находится на осадном положении, только количество привлечённых для обеспечения безопасности бойцов Нацгвардии более чем втрое превышает число гостей церемонии. Такого даже во время Второй мировой войны не было… Кстати, бойцов сейчас интенсивно проверяют, поскольку многие из них неожиданно оказались носителями невосторженного образа мыслей (вообще представители силовых структур редко голосуют за демократов).

В общем, материала для гаданий и возможностей для жертвоприношений будут предостаточно…