Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена будет не столь масштабной, как у его предшественников, но организаторы придумали хитрый ход - воздействие на аудиторию должно оказать тщательно подобранное музыкальное сопровождение

20 января ровно в полдень в США официально состоится смена власти, президентские полномочия перейдут от республиканца Дональда Трампа к демократу Джо Байдену. Если для членов уходящей и приходящей администраций передача власти — это передача дел и документации, перевоз личных вещей из Белого дома, то для широкой общественности это прежде всего церемония инаугурации президента, яркая и красочная. «России с Трампом повезло»: Рар сравнил Байдена с его предшественником © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Музыка нас связала

Мероприятие традиционно собирает сотни людей, в том числе мировых политиков и знаменитостей. Но в этот раз всё будет по-другому — и виной тому COVID-19. Тем не менее, организаторы приложили максимум усилий, чтобы даже в условиях таких ограничений сделать праздник незабываемым.

«Планируете домашнюю вечеринку с просмотром Дня инаугурации — 2021? Что ж, давайте мы облегчим вам задачу — DJ D-Nice и The Raedio собрали идеальный плейлист, чтобы вы могли танцевать всю ночь напролёт», — говорится в сообщении на аккаунте Комитета по инаугурации в Twitter.

Рэпер DJ D-Nice и музыкальный лейбл The Raedio 15 августа представили музыкальную подборку, которая будет звучать на церемонии инаугурации президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Она включает 46 композиций, что очень символично, ведь Байден станет 46-м президентом США.

Для сравнения: когда Барак Обама вступал в должность во второй раз, в 2013 году, в плейлисте звучало 22 песни. В представленном списке, что называется, каждый найдёт что-то по душе: для любителей классики — Стиви Уандер, Earth, Wind & Fire, Bob Marley & The Wailers, поклонникам современной музыки — Dua Lipa, SZA, Beyoncé и Vampire Weekend, тех, кто предпочитает хип-хоп и неосоул, порадуют MF Doom, Kendrick Lamar и The Internet, а для старых рокеров — Led Zeppelin и The Doobie Brothers.

Отдельное музыкальное сопровождение подготовлено и для того момента, когда главные герои дня будут подниматься на сцену.

«Для избранного президента будет играть Bruce Springsteen — «We Take Care of Our Own»; для вице-президента — Mary J. Blige — «Work That»; для доктора Джилл Байден (новой первой леди США — ред.) — Daryl Hall & John Oates — «You Make My Dreams»; а для (супруга вице-президента Дуга. — Ред.) Эмхоффа это New Radicals — «You Get What You Give», — пишет журнал Rolling Stone.

«В течение этого бурного года, в котором так много близких оказались разлучены, музыка была постоянным средством связи. Если вы любитель кантри, энтузиаст джаза, поклонник хип-хопа, классики или просто предпочитаете старый рок-н-ролл, музыка открывает глаза, вдохновляет, объединяет и лечит», — заявил генеральный директор Комитета по инаугурации Тони Аллен. Радослав Чарнецки: Джо Байден — временный президент, «нового Обаму» будут лепить из Камалы Харрис

Однако столь обширный список композиций подобран вовсе не с целью просто развлечь всех присутствующих и зрителей телетрансляции, хотя не без этого. Как анонсировал 11 января Комитет по инаугурации, темой церемонии станет «Объединение Америки». Тем самым демократы хотят в очередной раз подчеркнуть, как сильно Дональд Трамп расколол американское общество, к тому же на днях Палата представителей приняла резолюцию с обвинениями действующего президента в подстрекательстве к мятежу из-за атаки на Капитолий 6 января в рамках процедуры импичмента.

Как подчеркнул штаб Байдена и Харрис, плейлист представляет разнообразие нашей нации, нашу силу и стойкость, поскольку страна с нетерпением ждёт нового лидерства и новой эры в Америке.

Кроме того, 20-го числа Комитет по инаугурации проведёт виртуальный концерт We The People с участием Шер, рок-группы Fall Out Boy и лидера группы The Black Eyed Peas рэпера Will.i.am, а гостями специального инаугуарационного шоу станут певцы Джастин Тимберлейк и Джон Бон Джови, актриса Деми Ловато и других звёздные сторонники Байдена, в роли ведущего выступит актёр Том Хэнкс.

4 года назад всё было с точностью до наоборот — не все известные артисты, которых приглашали, согласились выступить на церемонии инаугурации Трампа: Элтон Джон сказал, что не испытывает личной неприязни к миллиардеру, просто не разделяет его политические взгляды; Селин Дион предпочла уделить время подготовке к концерту; итальянский тенор Андреа Бочелли сначала принял предложение, но под натиском недовольных поклонников был вынужден отклонить его; по разным причинам также отказались Джастин Тимберлейк, Бруно Марс, Кэти Перри, Арета Франклин, Moby и группа KISS.

В итоге за развлекательную программу отвечали 16-летняя сопрано-исполнительница Джеки Иванко, прославившаяся благодаря шоу талантов America's Got Talent (аналог российской «Минуты славы»), к слову, предки которой эмигрировали в США из Закарпатья, кантри-певец Тоби Кит, актёр фильмов «Миссия невыполнима», «Перл Харбор», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», по совместительству отец актрисы Анджелины Джоли, Джон Войт, поп-певец Тони Орландо, группы 3 Doors Down, Big&Rich, The Piano Guys, автор песни God Bless the USA, Time on Her Hands Ли Гринвуд, Пол Анка, написавший всемирно известную композицию My Way для Фрэнка Синатры и другие. Наталья Баженова: Трамп уже в зале политической и рок-н-ролльной славы © vk.com, Наталия Баженова

Музыка становится частью политики

Музыку Джо Байден активно использовал как средство агитации в ходе избирательной кампании.

Одна из традиционных электоральных групп демократов — это представители расовых меньшинств, а многие афроамериканцы тяготеют к рэпу, и политик решил этим воспользоваться. В частности, Байден давал интервью рэперам Cardi B и Killer Mike. Однако одна из таких бесед вышла бывшему вице-президенту боком: отвечая на вопрос темнокожего рэпера Charlamagne Tha God в эфире популярного хип-хоп-радиошоу The Beakfast Club, он заявил: «Если вам трудно определиться, голосовать за Трампа или за меня, значит, вы не чёрный!»

Эту фразу Байдену потом долго припоминали, упрекая в расизме.

Не обошёл вниманием демократ и латиноамериканцев. 15 сентября в штате Флорида на митинге, посвящённом латиноамериканскому наследию США, кандидат в президенты от демократов вышел со словами: «Я хотел бы сказать лишь одно. Минутку». После чего поднёс мобильный телефон к микрофону, и из него заиграла песня пуэрториканского певца Луиса Фонси Despacito, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный клип в истории Youtube. Композиция в 2017 году возглавила американские и британские хит-парады, последней испаноязычной песней, добившейся такого успеха, была Macarena аж в 1996-м.

«Вот что скажу вам. Если бы у меня был талант хотя бы одного из этих людей, я бы был выбран президентом даже без голосования», — заявил Байден. «Сделает свое дело и уйдет»: Вавилов раскрыл планы Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако и здесь противники демократа нашли повод для издёвки: Despacito переводится как «медленно», а Дональд Трамп дал своему сопернику прозвище «сонный Джо» за его медлительность. Кроме того, есть мнение, что в тексте песни речь идёт об интимных отношениях, сам Фонси говорит, что некоторые строки свободны для интерпретации.

В борьбе за умы, сердца, но прежде всего голоса молодёжной аудитории на выборах Байден старался идти в ногу со временам и не отставать от реалий, которые зародились в коронавирусную эпоху. В условиях, когда из-за карантинных ограничений нельзя выходить на улицу, встречаться с друзьями, ходить в ночные клубы, DJ D-Nice запустил социально дистанцированные вечеринки, то есть в прямом эфире на своих страничках в соцсетях ставил музыкальные сэты, под которые зрители могли танцевать где угодно.

К трансляциям подключались сотни тысяч людей, в том числе знаменитости, в числе которых супруга 44-го президента США Мишель Обама и телеведущая Опра Уинфри, а во время одной из них появился Джо Байден, отправив в общий чат смайлик с поднятым пальцем вверх. Это тот самый DJ D-Nice, который составлял плейлист для предстоящей инаугурации.

Повлияла ли такая стратегия на электоральные предпочтения американцев, сказать трудно, но на войне (избирательной в том числе), все средства хороши. Остаётся лишь сожалеть, что судьба страны теперь решается не только, а может, даже не столько политическими программами кандидатов в президенты и их партий, сколько умением вывернуть ситуацию так, чтобы сильнее повлиять на чувства людей.