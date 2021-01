После новогодних и рождественских праздников компания Марка Цукерберга опубликовала через третье лицо небольшое объявление, которое привлекло огромное внимание в Белоруссии. Сеть ищет сотрудника-белоруса

Третье лицо — «гражданский активист» Антон Мотолько. А работа наипривлекательнейшая. Соискателей ждут условия, о которых молодой человек с паспортом РБ может только мечтать. Ни один белорусский госорган, в том числе компетентные никак не отреагировали. Но безусловно новость вызвала у них самый живой интерес.

Предлагаю работу

В вакансии указано, что сотрудник должен свободно владеть письменным и разговорным белорусским языком, поддерживать постоянную связь с местным сообществом в РБ, знать в деталях белорусскую культуру и общепринятые практики.

«Вы будете работать с командой белорусского рынка, чтобы проверять контент, о котором поступают сообщения, на предмет потенциальных злоупотреблений, решать проблемы с учетными записями пользователей, улучшать общую поддержку для этого рынка, а также решать тематические глобальные проблемы», — говорится в объявлении. Это работа админа: жалобы и блокировка. Работнику обещана «полная ставка» в офисе, города Дублин, Ирландия. Абзалов объяснил, почему Лукашенко не сможет подружиться с США © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Что такое «полная ставка» не уточняется, но звучит красиво. На данный момент, у Facebook в Белоруссии нет полноценной службы поддержки. И хотя админы и научилась переводить посты на белорусский, «качество перевода все еще оставляет желать лучшего», — сообщает в вакансии «активист» Антон Мотолько.

И правда, Facebook имеет белорусский интерфейс, но полноценной службы поддержки нет. Так что от «специалиста по белорусскому рынку» требуется высшее образование, свободный английский и белорусский, не менее года опыта работы в IT. Требования несложные, кроме одного: людей со свободной белорусской мовой не так уж много. Есть старое поколение, наподобие Зенона Позняка, которые очень быстро переобулись с Истории КПСС на белорусский язык. Но у них трудности с IT. И наоборот: множество юношей и девушек, которые в IT гуляют с завязанными глазами, а вот национальную мову как-то не очень. Но это проблемы Facebook. Здесь важнее не конкретная вакансия, а место работы в Дублине.

Где-то в Ирландии

Этот самый офис давным-давно на слуху в связи с тем, что именно там работает одиозная украинская команда админов, которые доставили столько неприятностей «антимайданщикам» этой страны, массово блокируя по поводу и совершенно без повода их аккаунты.

Много неприятных пожеланий было в свое время отправлено этим самым админам. Это было так явно, что владельцы Facebook были вынуждены даже заказать целую рекламную кампанию, в которой убеждали аудиторию пользователей в том, что блокируют разбушевавшиеся аккаунты совсем не люди, поддерживающие Евромайдан, но бездушные роботы, которым все равно, кого блокировать — «майдан» или «антимайдан».

Многие верят. Но не совпадение и то, что новый офис Facebook в Дублине появился в 2014 году. Печальная дата, которую еще долго будут помнить на постсоветском пространстве.

Ну и конечно же тревожит кое-кого в Белоруссии, столкнувшейся со своим национальным «майданом» то, что вот именно сейчас офису Facebook в Дублине понадобились белорусские рекруты. Как говорил классик: «это жжжжж не спроста!». Совершим небольшой экскурс в это место, которое отнюдь не напоминает военную базу. Наоборот, новый офис Facebook соседствует с офисом Google, поблизости от местного Bord Gаis Energy Theatre — единственного, наверное, театра, где можно кушать попкорн. Архитектура — моднейший Hi-Tekh, стекло, сталь, футуристические формы. Но вывески и логотипа нет. А на входе все признаки режимного объекта: обязательная регистрация, подписание бумаг, бейджик должен быть все время на виду.

Дальше строгости заканчиваются и начинается рай в представлении хипстеров — один сплошной коворкинг с фудкортом. Кругом бесплатные напитки и бутерброды из стеклянных шкафов, бесплатные игровые автоматы и приставки. Корпоративное радио, максимально свободный режим работы.

Но гостям фотографировать рабочие столы с мониторами запрещено. Объект все же режимный. И вот почему: это штаб-квартира Европейского офиса Facebook. Кстати, единственная вакансия для белоруса — чепуха. Два года назад компания обещала открыть 1000 вакансий лишь в 2019 году. Всего в Ирландии, на социальную сеть будут работать 5000 сотрудников. С расширением до 7000. Приоритеты — высокая защищенность и безопасность сети, а также борьба с фальшивыми новостями. Дмитрий Абзалов: При Байдене Лукашенко придется отказаться от многовекторности © РИА Новости, Владимир Трефилов

В Ирландии же работают дочки Facebook: подразделения WhatsApp, Instagram и Oculus. В связи с ростом интереса к Белоруссии интернет-гигант расширяет штат для граждан РБ. До этого набирали украинцев. В этом чудо-офисе очень много украинских фамилий с украинскими паспортами. Теперь райский коворкинг, ну очень напоминающий «Страну развлечений» из приключений Пиноккио, где юные бездельники превращались в ослов, ждет белорусов.

Теоретики и практики

Что самое интересное, счастливый офис развлечений работает очно, несмотря на локдаун объявленный в Ирландии. Все из-за того, что подрядчики в других странах не обладают такими же льготами, как в США.

Потому что задачи серьезные: поддерживать существование параллельного измерения, где люди обитают все чаще, чем в реальной жизни. И да — именно оттуда координируются все цветные революции, которые были на постсоветском пространстве. Теперь очередь Белоруссии.

Опять-таки не совпадение, что в начале 2019 года Isans и Reform.by запустили кампанию по локализации рекомендательных новостных сервисов для территории РБ. Она была представлена в сентябре 2019-го на конференции Isans. Что такое Isans? Это The International Strategic Action Network Security, во главе которой стоит гражданин Белоруссии Влад Кобец. Они сами себя называют позаковыристее: «международная инициатива экспертов из разных стран, с целью определения, анализа и противодействия гибридным угрозам демократии, верховенству закона и суверенитета стран Западной, Центральной и Восточной Европы и Евразии».

В переводе на русский язык — подрывная организация, имеющая целью коррекцию политического поля в бывших Советских странах. Еще проще об их целях: держать в покорности слабые звенья бывшего СССР и ни в коем случае не дать Большой России-СССР вернуться на карту мира в прежних границах.

Тем не менее, как бы все серьезно это не звучало, Isans — всего лишь крохотный пазл только одного сегмента большой картины — белорусского.

Это часть стратегических организаций, которые творят смыслы для практиков протестного движения. Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

В настоящее время с реальными протестами на территории Белоруссии не так «хорошо», как летом и в начале осени, но тема не закрыта, работа ведется, деньги на подрывную деятельность от коллективного запада идут. Так что на Беломайдане-2020 крест ставить рановато.

Два слова о практиках. На слуху вокруг виртуальной голограммы Светланы Тихановской есть два созвучных названия — Bysol и Bypol. О первой уже не раз писала Украина Ру. Ее шеф сейчас в Киеве, где аккумулирует деньги на протесты, но больше кормит потенциальное «пушечное мясо» обещаниями, а живет довольно широко, что раньше себе позволить не мог. Тем не менее Bysol очень важное звено в системе, которая строится вокруг Тихановской.

Но куда более серьезное значение придается гораздо менее известному бренду Bypol. Там пытаются собрать бывших белорусских силовиков, которые якобы уволились с работы в знак протеста против всего плохого, ради всего хорошего. Это сильно преувеличено и члены сообщества Bypol оказались по другую сторону проходной по совсем другим причинам.

Пути назад у них нет, терять им нечего, поэтому они надувают свою роль для получения грантов. Например, сообщают, что у них имеются «терабайты файлов с камер видеонаблюдения, достоверная база данных по персоналиям силовиков, другие вещественные доказательства «преступлений преступного режима». Документируют документы для суда в Гааге. Где-то такое уже не раз было.

Тройные стандарты

Все это только первые шаги по попытке создания в ЕС более серьезной политической организации для переворота в Белоруссии, с более солидной научной основой.

Не обращать внимание на это нельзя: запад работает четко, системно, научно, не считаясь со временем. И пока краеугольный камень РБ один-единственный человек — они, как опытные, матерые хищники будут терпеливо ждать, когда советский заповедник свалится им в руки сам. Поэтому ведут работу не с Лукашенко, а с миллионами молодежи.

Точно, как это было на Украине. Просто Украина для запада была более важна. А пока новое окно возможностей не открылось, вредят по-мелкому, тревожат, наступая на больные места. К примеру, уже четыре компании из восьми отказались быть спонсорами ЧМ 2021 по хоккею в случае проведения его в Белоруссии. Очень большая вероятность того, что в понедельник, 18 января, чемпионат отнимут. К Skoda и Nivea присоединились Tissot и Liqui Molly. Оставшиеся спонсоры, скорее всего, в ближайшее время выступят с такими же заявлениями. Все это происходит накануне заседания организационного совета ЧМ. Соцсети как новый «властелин мира» © CC0, Pixabay

И создаваемая западом белорусская «шестая колонна» по полной программе отрабатывает информационное сопровождение. В оппозиционных телеграмм-каналах проводится кампания по организованному спаму требований не спонсировать «режим» на сайты спонсоров. Текст требований на английском языке уже написан, и участнику остается только отправить его по указанному адресу. Цель — вызвать у змагаров чувство сопричастности к «одержанной победе» для мотивации. Отличная работа! Twitter заблокировал более 70 000 аккаунтов трампистов, да и самого Трампа. Apple блокировал айфоны во время беспорядков. В сообщении блокировки содержится просьба вернуть устройство в конкретный магазин. Facebook будет блокировать сообщения о беспорядках на выборах в США.

Зато в плохую историю попал выходец из Украины Андрей Торба. Он создал в США социальную сеть Gab, куда нападали трамписты. Результат — Visa заблокировала счета ему и членам его семьи. Потому что неправильный украинец.