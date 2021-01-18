На Украине с начала января то в одном, то в другом городе вспыхивают протесты под названием «Стоп тарифный геноцид» против повышения тарифов на газ и прочие коммунальные услуги. Во многих городах протестующие перекрывают главные транспортные магистрали страны. На понедельник, 18 января, назначено экстренное заседание правительства

Уже 3 января в Харьковской области люди перекрыли трассу М-18 (Харьков-Симферополь). В руках протестующие держали плакаты "STOP геноцид", "Люди — не быдло", "Нет тарифогеноциду". Затем протесты начались во всех уголках страны. В Полтавской и Харьковской, Одесской и Винницкой областях жители перекрывают дороги, требуя снижения неподъемных для них цен на отопление и электричество. В Киеве, на Майдане независимости они объединились с протестующими мелкими предпринимателями. К 25-му января многие протестующие в регионах намерены приехать в Киев. Андрей Золотарев: У Зеленского есть пара недель на решение тарифного вопроса © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Для многих цены на коммунальные услуги превышают их зарплаты и пенсии, а субсидии государство неуклонно сокращает, попутно максимально усложняя их получение. Многим пенсионерам, получающим 2000 гривен пенсии, приходят платежки на отопление в 4000 г.

За последние семь лет, прошедших после Евромайдана, тарифы на газ на Украине выросли в 10 раз, в то время как в Донецке они остались практически на прежнем уровне.

По информации правоохранительных органов только за 15 января по Украине полиция насчитала 146 акций протеста против повышения тарифов, в которых приняли участие общей сложностью более 7,6 тыс. человек. В Житомире протестующие штурмом взяли облсовет и ворвались в сессионный зал. На сайте президента петиция за снижение тарифов набрала уже 25 тысяч подписей. И теперь Владимир Зеленский обязан её рассмотреть.

Протесты поддержали такие политические силы, как «Оппозиционная платформа — за жизнь», «Батькивщина» и «Партия Шария». В некоторых регионах к ним присоединились и националистические силы, стремясь заработать себе политический капитал.

По информации telegram-канала «Картель», глава МВД Арсен Аваков «на сегодняшний день играет в свою игру, поэтому полиция не особо препятствует демонстрантам». Зеленский же категорически недоволен бездействием правоохранителей, демонстрирующих слабость власти и требует оперативной реакции на такие инциденты, как штурм Житомирского облсовета. Участники акций обещают продолжать и дальше выходить на улицы с требованиями снизить тарифы. Они также требуют безотлагательно вернуть в собственность местных общин газотранспортные и газораспределительные сети на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний. Виталий Теплов: Тарифные протесты на Украине – это репетиция народного гнева © Facebook, виталий теплов

Бороться с организаторами протестов решили с помощью карантинных ограничений — это тактика, испробованная еще весной в ходе принятия непопулярной земельной реформы по требованию МВФ. На днях жительница города Марганец Днепропетровской области Юлия Бонд получила штраф 34 000 грн за нарушение карантина, из-за участия в митинге против повышения тарифов. В местной полиции аргументировали это тем, что именно она отправила в местный городской совет уведомление о проведении акции. В Геническе 11 января к организатору протеста Эдуарду Коваленко тоже пришла полиция — его обвиняют именно в нарушении карантинных мер. В Хмельницком одним из организаторов был предприниматель и правозащитник Виктор Викарчук, к которому тоже пришли с обыском сразу же после того, как он озвучил требования протестующих в эфире телеканала КРТ.

В тоже время местная власть преимущественно поддерживает участников "тарифных протестов". Обращения к президенту и Кабмину с требованием урегулировать тарифный вопрос направили депутаты Житомирского, Полтавского, Винницкого, Кировоградского, Львовского и Хмельницкого, Днепропетровского и Ровенского облсоветов.

По сути, мы снова наблюдаем противостояние регионов и центральной власти.

Власти объясняют резкое повышение тарифов требованиями МВФ, так как с международными кредиторами необходимо рассчитываться. Президент Зеленский на днях вроде бы распорядился снизить тарифы, но получилось, как и в прошлом году, когда его «снижение» оказалось липовым. Во-первых, снижение тарифов должно действовать только до окончания карантина, а во-вторых, его еще надо согласовать с МВФ. Международный валютный фонд, по данным Минфина, выступил категорически против снижения цены на газ для населения. «На данный момент, нам не дают «зелёный свет» на снижение тарифов на газ», — заявили в министерстве финансов «независимой» страны. Как пишет ТГ-канал «Тень на плетень», сейчас правительство пытается объяснить руководству фонда негативные последствия высоких тарифов на газ для украинской экономики.

Однако депутат из президентской фракции Александр Дубинский пишет, что средства для возврата кредитов можно найти и без увеличения тарифов. «Министр финансов Марченко заявляет, что МВФ обеспокоен снижением цен на газ для населения. Это явная ложь. МВФ всегда был обеспокоен только сбалансированностью доходов и расходов бюджета. То есть, если снижение тарифов ведёт к падению доходов бюджета из-за снижения прибыльности Нефтегаза — нужно найти механизм компенсации недопоступлений.

Однако непрофессиональный и вороватый Кабмин Шмыгаля сделать это не способен, потому что контролирует все коррупционные дыры украинского бюджета. И не предпринимает ничего, для того чтобы увеличить соответствующие поступления. К примеру, тот же Марченко последовательно курирует таможню и налоговую, коррупция в которых стала масштабнее, чем при Порошенко», — пишет депутат. Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль

Рост тарифов и имитация их снижения подрывают рейтинг президента, к чему он относится обычно весьма болезненно. На этом фоне в Офисе президента, похоже, решили пожертвовать фигурой премьер-министра Дениса Шмыгаля, свалив на него всю вину. Тем не менее, вопрос возврата кредитов и необходимости наполнения бюджета никуда не денется, следовательно, в реальности тарифы снижать не будут. Власти попытаются лишь максимально оттянуть время. До сих пор Зеленскому удавалось сбивать волны протестов с помощью ложного удовлетворения требований или обещаний вскоре их удовлетворить.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко напоминает, что вскоре украинцев ожидает новый рост тарифов, а также увеличение их количества до двадцати ежемесячно. «Рейтинг Зеленского после начала тарифных протестов рухнул на 4% — до 26,3%. Весной, если не снизит тарифы, от него должно не больше 4% остаться. И мы должны всё сделать для этого: лупить кувалдой по его личной репутации, если ни на что не способен! А то уже нам рассказывают, что поднимать тарифы не будут. Даже несмотря на то, что это ложь, — с 1 мая даже количество тарифов увеличат в разы с введением новых услуг, — но нам обещали снизить те, что были до Зеленского», — пишет Скубченко.

В то же время и политический эксперт Александр Лазарев отмечает, что на уступки власть не пойдет, а будет лишь имитировать снижение. «Куда эти деньги? В карманы чиновников, фирмы олигархов зарабатывают. Из наших с вами карманов они вымывают около полумиллиарда долларов. Власть не предлагает снизить тарифы, а то, что она предлагает — временная мера, чтобы люди разошлись по домам, а привязка к европейским хабам остается», — говорит политэксперт.

Опыт всех предыдущих повышений тарифов при Порошенко и Зеленском показывает, что не мытьем, так катаньем украинцам всё равно навязывают грабительские тарифы. Выборы в ближайшее время не планируются, чтобы умасливать электорат. Власть боится только западных партнеров и радикальных националистов. Мирные же социальные протесты они могут игнорировать бесконечно долго, на всякий случай нейтрализуя с помощью уголовных дел отдельных их лидеров. В крайнем случая все они окажутся в какой-то момент «агентами Кремля». Существенное снижение тарифов предполагает прекращение сотрудничества с МВФ, а стало быть, избавление от долговой удавки, которая сама по себе является гарантией неизменности внешнеполитического курса страны.