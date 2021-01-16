То, что Киев – город мистический, всем известно. Кто только об этом не писал! От классических на все времена Пушкина и Гоголя до вполне современной Лады Лузиной в тонкой обложке. Описывать киевскую мистику можно долго и со вкусом, подходя к ней с самых разных сторон. А тут мы давайте поговорим про мистические здания Киева. Хотя бы про некоторые

Киев — город настолько специфический, что даже на какой-то Троещине, которая, по правде говоря, и не Киев вовсе, всё равно вылупляются какие-нибудь «Грибы» («Между нами тает лёд…»). А уж если говорить об исторической части города…

Симха Либерман и тайная комната

Одним из украшений короткой, но знаменитой улицы Банковой на Печерске служит особняк, в котором размещается ныне Союз писателей Украины.

История этого особняка началась осенью 1879 года, когда киевский городской архитектор Владимир Николаев утвердил проект одноэтажного Г-образного в плане каменного здания. Оно должно было быть возведено на месте деревянного особняка, который пошёл на слом в большой усадьбе на пересечении улиц Институтской и Банковой.

Усадьба эта принадлежала генерал-адъютанту Фёдору Трепову, который перед этим был градоначальником Санкт-Петербурга. В начале 1878 года он был ранен революционеркой Верой Засулич. Суд присяжных террористку оправдал, а либеральная общественность устроила травлю Трепова, распуская о нём, в частности, слухи, что он якобы вовсе не в живот был ранен, а в совсем другую часть тела — ниже и сзади…

В общем, Трепов вынужден был перебраться в Киев. А уже его сын, получив должность Киевского губернатора, дом, который надстроил ещё одним этажом, продал сахарозаводчику, купцу первой гильдии Симхе Либерману.

Либерман, один из богатейших людей Киева, затеял масштабную перестройку здания, для чего пригласил того же Николаева. К дому было пристроено ещё одно крыло, а внутренние помещения, использовавшиеся не только как жильё, но и как конторы, были роскошно украшены.

Либерман был верующим иудеем и, по городской легенде, поручил Николаеву приспособить одну из комнат второго этажа для исполнения ритуала праздника Суккот. Во время этого праздника верующие иудеи должны были неделю трапезничать и ночевать в шатре или шалаше (сукке), символизирующем скитания по Синайской пустыне. По одной из версий, Николаев сделал раздвижную крышу, после чего сукку можно было ставить прямо в комнате. По другой —крыша раздвигалась только над бамбуковым потолком, в результате чего в сукку превращалась сама комната.

Позже украинские писатели рассказывали, что размещение именно в этом особняке правительства Советской Украины в 1934 году было связано с тем, что кое-кто из народных комиссаров известной национальности знал об этой особенности здания и имел планы использовать тайную комнату по прямому назначению…

Увы и ах, всё это выдумка, хотя и закреплённая авторитетом «Википедии». Одна из лучших киевских экскурсоводов Евгения Сладкова показывала автору этих строк комнату — потолок там действительно бамбуковый, но «бамбук» сделан из гипса. Что до механизма, обнаруженного на чердаке, то инженерная экспертиза показала — это часть запорной арматуры водопровода. Историческая часть крыши тоже не производила впечатления сдвигающейся или раскрывающейся.

Тем не менее, призрак погибшего в годы Гражданской войны миллионера до сих пор пугает самых впечатлительных представителей киевской писательской организации — вот повернёт он какой-то тайный рычаг, и провалятся они все к Петлюре и Бандере…

Бал мертвецов

Путешествуя по Фундуклеевской улице Ленина имени Богдана Хмельницкого, вы рано или поздно заметите явно старинный, изрядно запущенный дом под номером 37.

Вывеска на доме свидетельствует о том, что тут находится Национальный музей медицины Украины. Содержимое музея, как полагается, довольно жуткое, просто так заходить туда нельзя — только в составе экскурсии. Музей в здании находится с 1973 года, и разместился он там вовсе не случайно — здание было изначально связано с медициной.

Дом был построен в 1853 году по проекту знаменитого архитектора Александра Беретти (отцу и сыну Беретти Киев во многом обязан своим нынешним обликом) как Анатомический театр медицинского факультета Киевского университета Св. Владимира.

Вообще медицинский факультет был создан в университете в 1841 году путём перевода Виленской медико-хирургической академии. Изначально он находился в комплексе зданий университета на улице Владимирской, но с анатомическим театром надо было что-то делать — учреждение, как вы понимаете, не слишком ароматное. Вот и построили морг на отшибе, практически на окраине тогдашнего Киева (дальше начинался Афанасьевский яр).

Основу театра составили коллекции его первого директора — анатома Александра Вальтера — и невролога и психиатра Владимира Беца. В театре проходил учебный процесс. В частности, частенько тут бывал студент медицинского факультета Миша Булгаков, описавший его в «Белой гвардии» (сцена поисков тела Най-Турса).

И уж наверняка он слышал о жуткой истории, которая произошла в этом здании на рубеже веков.

Как-то раз ночью один из жителей Афанасьевского яра, служившего убежищем нищим и прочим асоциальным элементам (о его населении можно прочитать в «Повести о жизни» Константина Паустовского), проходя мимо здания, был испуган до одури — за плотно занавешенными окнами двигались фигуры, оттуда доносился гомон голосов и музыка. Не иначе покойники устроили бал…

Бродяга бросился бежать, но, понятно, не в яр (там темно и страшно), а в сторону оперного театра. Вскоре он был в невменяемом виде задержан городовым и отправлен в околоток, а к зданию театра направлены были полицейские, готовые, если это потребуется, задержать и самого Князя Тьмы.

Этого, правда, не потребовалось. Как оказалось, мертвецы лежали себе тихо и никого не трогали, а безобразие учинил местный сторож. Ему срочно нужно было выдавать замуж дочь, и он счёл возможным провести свадьбу прямо в здании морга.

История умалчивает о том, как отнеслись к инициативе находчивого отца невесты гости (видать, хорошо, раз свадьба состоялась) и как сложилась судьба новобрачных. Но сцена бала мертвецов нашла своё отражение в «Мастере и Маргарите».

Страшная месть

Дом под названием «Замок Ричарда» был построен на Андреевском спуске в 1902-1904 годах в неоготическим стиле и долгое время приписывался (как буквально все сколько-нибудь заметные постройки Киева) Владиславу Городецкому. Уже значительно позже нереализованный проект аналогичного дома неизвестного автора был найден в архивах военного ведомства в Петербурге.

Выстроил дом подрядчик Дмитрий Орлов, о котором тоже ходит множество слухов.

По одним, он был выдающимся злодеем. Проект дома похитил, подкупив домушника, который влез в помещение архива через окно. Имел милую привычку обманывать заимодавцев и рабочих и проворовался до такой степени, что вынужден был, спасаясь от обманутых им людей, на ходу выпрыгнуть из поезда (долетел до ближайшего столба, который поведения застройщика не одобрил, — с летальным исходом).

По другим слухам, он был обычным бизнесменом, который влез для стройки в долги, но не смог расплатиться, а когда нашёл деньги, был зарезан ворами в поезде.

Так или иначе, но его жена закончить стройку не смогла и здание продала. С рабочими, как нередко бывало в таких ситуациях, никто не расплатился.

Однако долго в нём жильцы не задерживались — их пугали страшные завывания, раздававшиеся не только по ночам, но и днём. По городу ходили слухи, что по дому бродит неупокоившийся дух Орлова, который пытается забрать с жильцов деньги за жильё…

Потом, правда, началась революция, Гражданская война… К советскому времени нервы жителей оказались настолько прочными, что какие-то пошлые завывания их уже не пугали. А после войны и сам секрет завываний был раскрыт: во время реконструкции здания выяснилось, что оставшийся без зарплаты печник осуществил страшную месть — оставил в вентиляции яичные скорлупки, а кое-где замуровал отбитые бутылочные горлышки, которые и завывали во время ветра.

Секрет-то раскрыли, но проклятие никуда не делось — после расселения дома в начале 90-х он непрерывно находится на ремонте, но ни один владелец так и не может довести его до ума и использовать хоть в каком-то качестве (обычно речь идёт о гостинице). Чем умилостивить покойного застройщика, так и остаётся непонятным.

Кстати, а отчего такое название? Тут есть две версии.

Название «Замок Ричарда Львиное Сердце» дал этому дому киевский писатель Виктор Некрасов — первооткрыватель «дома Турбиных». Сам он жил в начале Владимирской и часто играл с друзьями вокруг прилепившегося к склону горы Уздыхальницы дома, воображая его рыцарским замком из Вальтера Скотта.

По другой версии, дом так называли ещё до Некрасова — вроде бы жил здесь некий торговец по имени Ричард (имя не такое уж редкое среди, например, местных армян). Он держал лавку неподалеку и славился тем, что рассказывал разные интересные истории. Во время Великой Отечественной Ричард прятал в подвалах замка евреев. И сейчас иногда по вечерам в грязных окнах цокольного этажа можно, говорят, увидеть огонёк свечи и прижавшееся к стеклу детское лицо…

Был ли на свете торговец Ричард, мы не знаем, но буквально в нескольких сот метрах от «замка Ричарда» находится Покровская церковь на Подоле, настоятель которой отец Алексей (Глаголев) (сын семейного священника Булгаковых святого Александра) действительно спас множество евреев и был удостоен статуса праведника народов мира.