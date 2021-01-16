С 16 января 2021 года Украина входит в новую языковую реальность. С этого дня в соответствии со статьей 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. За несоблюдение этой статьи закона будут применяться и солидные штрафы

Процесс вытеснения русского языка шёл постепенно с первых лет независимости и зашёл далеко. В прошлом году закрыли русские школы. Теперь же, судя по всему, власть решила ломать русскоязычную Украину через колено. И настроена серьёзно. Так, стоило только известному журналисту и аналитику Вячеславу Пиховшеку порассуждать в эфире телеканала NewsOne о необходимости защиты русскоязычной части населения страны, как Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил о проведении внеплановой проверки телеканала.

Украинский телеканал накажут за защиту русскоязычных © скриншот с видео NewsOne сочли, что высказывания Пиховшека будто бы «имеют признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигание межнациональной розни, в частности, через призывы к созданию не правовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления («убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги») «русскоязычного общества» всем другим социальным и языковым группам, которые проживают в Украине».

Речь идёт о спецвыпуске программы «Эпицентр украинской политики», транслировавшейся в эфире в начале января. Пиховшек, в частности, выразил сожаление, что в своё время — при Кучме и при Януковиче — он не был достаточно настойчив в отношении пробивания темы русского языка как второго государственного. По его словам, защитникам русского сложно по той причине, что они люди законопослушные, тогда как их противники, наплевав на закон, действуют просто «по логике этнической целесообразности». И теперь уже «всё обнажено: русскоязычный человек объявляется врагом». Что делать? Формировать русскоязычное гражданское общество Украины, создавать свои университеты, свои СМИ, свои культурно-просветительские общества. Иначе — культурная ассимиляция, «иначе нас всех перебьют по одиночке».

Думается, пересмотрев запись этой передачи, любой здравомыслящий человек сделает вывод, что никакого разжигания межнациональной розни там и в помине нет, а есть констатация фактов. Настоящих же разжигателей надо бы поискать совсем в другом месте.

Превращение в «Анти-Россию»

Стоит отметить, что нововведение относительно языка вводится как будто бы не в самый удобный для власти момент: конституционный кризис, эпидемия коронавируса, карантинные ограничения, связанные с этим (и не только) экономические трудности у значительной части населения. При этом власть пошла на взвинчивание тарифов, что привело к стихийным протестам по всей стране. Не хватает ещё только обострения языковой проблемы, что внесёт дополнительную нервозность в общество.

Впрочем, нельзя исключать и того, что управители в данном случае действуют вполне осознанно, считает известный украинский журналист Владимир Скачко, которого власти вынудили эмигрировать из страны. По его мнению, стравливая людей по языковому принципу уже и на бытовом уровне, власти ищут некий рычаг, при помощи которого можно «стравить протестные настроения, отвлечь внимание на негодный объект, выпустить этот пар протестный и недовольство».

Олейник призвал игнорировать запрет русского языка © фото из открытых источников скайп-интервью изданию Украина.ру. По его словам, украинским властям и их кураторам такое выяснение кажется «более безобидным процессом», чем протесты. При этом запускается «механизм тотального стукачества», как это уже было в годы большого террора…

В результате, обрисовал перспективу Скачко, на какое-то время «атмосфера страха, боязни репрессий, депрессия и какой-то шок… это будет главенствующей психологической, духовной атмосферой в украинском обществе». Журналист добавил, что все эти нововведения являются тотальным нарушением культурных, исторических и духовных канонов, в которых существовала прежняя Украина. Но прежней Украины больше нет, а курс на превращение Украины нынешней в «Анти-Россию» продолжается, причём последовательно и упорно, констатировал Скачко.

В этом есть резон. Проблема языка — вопрос политический, а вовсе не гуманитарный, считает бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин. По его словам, уже задолго до Майдана 2014 года «вся борьба крайне правых сил националистических была направлена не за украинский язык, не за свою историю, не за религию, а против (России. — Ред.)».

«И религия, история, язык становились инструментами», — сказал Добкин в эфире канала «НАШ», пояснив, что националисты били как раз по общей (Украины с Россией. — Ред.) истории, по общей вере, по общему взгляду в будущее. В этом же ряду и «тотальное наступление на русский язык под видом защиты украинского», и этот процесс тоже идёт давно.

Добкин напомнил, что Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, обещал пересмотреть языковой закон как ущемляющий права значительной части населения Украины. Но не сделал этого. Политик напомнил и о том, что «вопрос языковой лежит… в Конституционном суде». Но ситуация с КСУ известна. По мнению Добкина, решения мы либо не дождёмся, либо, если и дождёмся, его никто не будет выполнять.

Кого будете возвращать?

Не стоит забывать о том, что Украина в результате Евромайдана оказалась расколотой в буквальном смысле, возникли новые границы и линии разграничения. И теперь рвение «патриотов»-украинизаторов лишь отдаляет перспективу возвращения неподконтрольных Киеву территорий, отмечают многие наблюдатели. Как вернуть людей, одновременно обещая заставить их в обязательном порядке забыть свой язык, свою историю, предать память о своих отцах и дедах?

Но хочет ли и сам Киев возвращать утерянные после Майдана земли и живущих на них людей — это большой вопрос. Зачем национал-патриотическим элитам такие избиратели? Думают над тем, как бы, даже и вернув, не дать им никого избирать. Например, подготовлен законопроект о государственной политике переходного периода в отдельных районах Донбасса и в Крыму «после деоккупации».

Согласно проекту, жителям неподконтрольных Киеву территорий предлагается, в частности, люстрация, восстановление функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, украинизация образования, декоммунизация… В целом предлагается гуманитарная политика, «направленная на восстановление национальной памяти украинского народа» (в том виде, как её понимает печально известный Институт нацпамяти, который и будет курировать это направление).

Предусмотрено, что лишь после такого переходного периода (а мы далеко не все предлагаемые меры перечислили), на который отводится два года, граждане на неподконтрольных ныне территориях смогут избирать местную власть. Вряд ли подобные подходы вызовут понимание и одобрение со стороны тех, кого будто бы так стремятся вернуть.

Жалуйтесь!

Вятрович назвал «трешем» законопроект об отмене штрафов за русский язык © Facebook, Vitaliy Selyk Тарас Кремень уже рассказал в Facebook, что делать, если право на получение информации или услуг на украинском языке будет нарушено.

Кремень отметил, что только по просьбе клиента его обслуживание может осуществляться на другом языке. И порекомендовал: если не удаётся добиться обслуживания на украинском языке, надо жаловаться на нарушение закона.

«В случае отказа необходимо обратиться к руководству учреждения или на горячую линию торговой сети АЗС, аптеки и прочих. Если и там откажут — зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и других средств) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты)», — советует мовный омбудсмен.

Наверняка найдутся активные граждане, которые начнут строчить жалобы во все инстанции. Как уже сейчас некие активисты сочли необходимым осудить медиков, говорящих «не на том» языке… Это в условиях пандемии и острой нехватки медперсонала! Одна известная деятельница уже швыряла мелочь в лицо продавщице в киевском магазине. Что дальше?

Не все одобряют такие подходы. «Спасибо (нет) вам, Тарас, за то, что опять помогаете разделить Украину на части. Такими законами вы вызываете ненависть и агрессию между людьми!» — читаем в комментариях. Но вдохновители процесса ущемления прав русскоязычных граждан Украины то ли не ведают, что творят, то ли действительно вполне сознательно преследуют именно такую цель — посеять ненависть, ещё больше рассорить и разобщить украинцев.

Это далеко не такая уж безобидная игра. Помните поговорку: «язык до Киева доведёт»? Тогда, в общем доме, даже не возникало вопроса, какой именно язык поможет, русский ли, украинский… Общий дом разрушен, но дело разрушения не закончено. В Украине оно продолжается.