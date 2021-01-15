Кабмин ввел третий жесткий коронавирусный карантин, принято решение о снижении цены на газ для населения, угольные электростанции в морозы оказались на грани остановки. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украина ввела строгий карантин

На Украине с пятницы, 8 января, начал действовать жесткий карантин, который продлится до 24 января. Решение о введении строгих ограничительных мер было принято еще в начале декабря 2020 года на заседании правительства.

Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua

Кафе, бары и рестораны закрылись для посетителей, но продолжают работать навынос и на доставку. Рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения также не работают, массовые мероприятия запрещены. На период карантина закрыты школы и вузы, однако работают детские сады.

Продолжают работу продуктовые магазины, банки, аптеки и почтовые отделения. Парикмахерские и салоны красоты также могут принимать посетителей, однако только по предварительной записи. Работа общественного транспорта не ограничена.

На время жесткого карантина на Украине супермаркетам запретили продавать часть товаров, включая лампочки, батарейки, детские игрушки, презервативы и носки.

По словам заместителя главы Министерства здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, если продажа таких товаров запрещена, то люди не поедут в супермаркеты за ними и с большей вероятностью останутся дома, поскольку эти товары не относятся к товарам первой необходимости.

Американская торговая палата раскритиковала решение Кабинета министров об ужесточении карантина из-за того, что оно предусматривает не только закрытие специализированных магазинов, но и запрет торговли некоторыми популярными потребительскими товарами для супермаркетов. После этого Кабинет министров добавил в список товаров, которыми можно торговать во время локдауна, бытовую химию и прессу.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, 11 января, заявил, что украинцев за месяц предупредили об ограничениях — рассказали, какие товары нельзя будет купить, поэтому сейчас они сами виноваты, что не подготовились к 16 дням анонсированного карантина.

"Точно можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время. Даже если вы не успели купить носки или футболки, вы это спокойно можете сделать при помощи интернет-магазинов", — сказал Степанов.

По мнению советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, карантин существенно не повлияет на курс гривны к доллару.

Правительство пытается подкупить бизнес 8 тысячами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Минздрав пока отказался от планов продлить жесткий карантин после 24 января.

Перед морозами на складах украинских ТЭС не хватает угля

На складах украинских ТЭС по состоянию на вторник, 12 января, находится 621,8 тыс. тонн угля — это на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Об этом свидетельствует статистическая информация на сайте Минэнерго.

По данным ведомства, на складах украинских ТЭС находится 233 тыс. тонн угля антрацитовой группы, который не добывается на Украине, а также 388,8 тыс. тонн угля газовой группы украинской добычи.

При этом по нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования прогнозного баланса ОЭС на складах должно находиться минимум 208,9 тыс. тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тыс. тонн угля газовой группы, в целом — 946,1 тыс. тонн.

В этот период января 2020 года на складах ТЭЦ было 2,6 млн тонн угля. В то же время на складах ТЭЦ — 137,5 тыс. тонн угля, это больше норматива в 124,7 тыс. тонн.

Угольные электростанции могут остановиться в самый неподходящий момент в результате незапланированного исчерпания запасов топлива, рассказал UBR.ua сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, отопительный сезон страна встретила с достаточными запасами угля, однако из-за странного сбоя в работе энергетической системы произошел перерасход этого вида топлива. Причем потребление электроэнергии не выросло по сравнению с прошлым годом.

Ввиду того что уголь невозможно быстро поставить, это создало ситуацию, при которой ТЭС могут остановиться в любой момент.

Кабмин решил ограничить цену на газ

Украина введет госрегулирование цены на газ, но не навсегда © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в среду, 13 января, собрал совещание Кабинета министров Украины, представителей НКРЭКУ, глав НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

"Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID-19, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование.

Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 грн (26 руб. — Ред.), то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение полностью заработает уже с февраля.

"То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ на Украине в январе была выше, чем 9600 грн (25 128 руб.- Ред.) за тысячу кубометров. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 грн (18 320 руб.)", — отметил Витренко.

Премьер Шмыгаль заявил, что уже имеется ряд решений по ценам за распределение газа.

"Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады — будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены в области распределения газа и уменьшении этой абонплаты", — добавил Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ на Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках меморандума обязательств. Он также допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

«Тарифы на газ и цена на газ суть разные понятия. Начинать надо с азов. Причины роста сложились не вчера в Европе, а в 2014 году на Украине. С Евроассоциации и имплементации Третьего энергопакета. С принятием Закона о рынке газа и включением цен и тарифов в меморандум с МВФ. С кратного повышения цен на газ и неконтролируемого роста финпотока для "Нафтогаза".

С дезертирства государства с энергетических рынков и передачи всех рычагов управления барыгам и спекулянтам. С импотентного парламента и правительств, которые видят в государстве сервис, а не институт. Вот с последнего и надо начинать, тогда ни погодные условия, ни европейские биржи не будут причиной», — считает эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Напомним, в последние дни в ряде украинских городов прошли митинги против повышения тарифов на газ и его транспортировку. Акции протеста против повышения тарифов на газ проходили в Полтаве, Херсоне, Запорожье, Винницкой, Закарпатской и Львовской областях.