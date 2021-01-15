После долгого перерыва, связанного с новогодними праздниками, мы вновь возобновляем практику еженедельных обзоров политической ситуации. Казалось бы, политическая жизнь после праздников не должна радовать разнообразием и активностью, но ожиданий от нового года довольно много

Большинство аналитиков полагают, что 2021 год будет для Владимира Зеленского очень тяжёлым, и обещают ему глад, мор, семь казней египетских, майданы, потерю полномочий. Даже если всего этого не будет, Владимир Александрович в курсе прогнозов и боится уже заранее, что обещает не слишком адекватную реакцию на реалии украинского политического серпентария.

Эпидемия и карантин

На утро 15 января в стране заразились коронавирусом 1 146 963 человека. Недельный прирост составил 41 794 человека. На предыдущих неделях — 40,7 тыс. и 52,3 тыс. Таким образом, закончилась устойчивая тенденция к снижению числа заболеваний, начавшаяся в декабре. Впрочем, цифры эти считаются сомнительными, поскольку уровень тестирования на Украине остаётся удручающе низким.

Единовременно болеет 279 030 человек, что также соответствует тенденции к снижению числа заболевших (неделей назад болеющих было 307 тыс.).

Умерли 20 542 человека. Недельный прирост составил 954 человека. На предыдущих неделях — 908 и 1099. В целом ситуация гораздо лучше, чем в декабре.

Вылечились 847 391 человек. Недельный прирост составил 69 046 человек, в то время как на прошлой неделе — 58,3 тыс., а на позапрошлой — 73,2 тыс.

Несмотря на очевидное (по статистике) улучшение эпидемиологической ситуации в стране, 8 января был всё же введён локдаун. Накануне велась активная дискуссия относительно того, не лучше ли было перенести его на конец января — начало февраля, когда ожидается вспышка гриппа. В результате ввели так, как планировалось заранее, но без специального объявления.

Это, конечно, дезориентировало людей, но правительство, вероятно, просто не хотело заявлять, что карантин вводится из-за увеличения заболеваемости в условиях сокращения заболеваемости.

Так или иначе, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после 24 января карантин продляться не будет.

С 14 января на Украине вступил в силу закон, позволяющий сотрудникам полиции штрафовать владельцев бизнеса за не ношение масок посетителями. Размер штрафа — от 3,4 до 5,1 грн. (примерно 9—13,5 тыс. руб.).

Кроме того, продолжается скандал вокруг вакцины. С нового года:

— должностные лица Украины разного достоинства неоднократно пообещали, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Тем не менее процесс регистрации «Sputnik V» на Украине запущен;

— было заявлено о закупке китайской вакцины, но её поставки начнутся не раньше, чем она будет зарегистрирована, а она не зарегистрирована даже в Китае;

— возник масштабный скандал с контрабандным ввозом на Украину вакцины Pfizer, которую используют в частных клиниках за большие деньги. СБУ даже начала следствие, подозревая, что под видом вакцины на Украину ввозятся отравляющие вещества. Это возможно, конечно, но маловероятно, да и бессмысленно — сама вакцина может оказаться смертоносной. В Норвегии, например, умерли 23 из 25 000 вакцинированных (смертность — 0,092%, что, правда, гораздо меньше, чем от самого коронавируса — 0,36%).

Тарифный майдан

В конце прошлого года правительство существенно повысило тарифы на газ и электроэнергию, что ведёт к новому повышению цен.

В августе стоимость газа составляла 3,24 грн. за кубометр (8,42 руб.), в ноябре — 6,33 грн. (16,45 руб.), а в январе — 7,22 грн. (почти 19 руб.). Таким образом, только последний рост составил 20%.

Кроме того, 28 декабря Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии, а 12 января НКРЭКУ отменила ночной и ряд льготных (для религиозных организаций, например) тарифов на электроэнергию.

В этот раз рост тарифов объясняется не столько аппетитами олигархов, сколько рекомендациями МВФ, миссия которого недавно возобновила работу на Украине.

Естественным образом резкий рост тарифов (на фоне не самой радужной ситуации в экономике) привёл к росту протестной активности. Чаще всего в этом году применяется блокирование автомобильных дорог. В частности, неоднократно блокировались трассы Киев—Харьков и Борисполь—Мариуполь. Наиболее масштабными акции протеста были в Полтавской области.

Власть отреагировала адекватно. 11 января президент провёл совещание, целью которого была выработка плана по снижению тарифов на газ. Врио министра энергетики Юрий Витренко тут же предложил два варианта действий, которые могут привести к снижению тарифов (до 6,99 грн. за кубометр). Но уже 15 января министр финансов Сергей Марченко сообщил, что планы правительства снизить тарифы вызвали обеспокоенность у миссии МВФ (планы повысить тарифы у МВФ никогда обеспокоенности не вызывали).

Премьер-министр Денис Шмыгаль провёл переговоры с МВФ, но их результаты неизвестны (по последним данным, МВФ согласится в обмен на ужесточение ответственности за долги по коммунальным услугам).

Между тем ожидается, что в конце января — начале февраля, когда люди получат новые платёжки и постигнут масштаб катастрофы, начнутся массовые акции протеста. В поддержку таких протестов уже высказались «Оппозиционная платформа» и «Батькивщина».

Скорее всего, протесты начнутся даже в том случае, если правительство сможет снизить тарифы — просто потому, что возможность пересчёта платёжек задним числом представляется не слишком реальной.

Хождение в Каноссу*

В прошлом году активно обсуждался формат поездки Владимира Зеленского на инаугурацию Джозефа Байдена. Уже тогда возникли проблемы с официальным приглашением, и обсуждался вопрос о получении приглашения неофициально — через лоббистов.

Необходимость проведения неофициальной встречи для президента Украины очевидна — сам её факт показывает определённым кругам в украинском политикуме, что президент в Вашингтоне вполне рукопожатен, пользуется поддержкой и бунтовать против него не надо. Достаточно вспомнить, какие нечеловеческие усилия приложил Пётр Порошенко, чтобы добиться просто совместной фотографии с Дональдом Трампом, хотя она, казалось бы, ничего ему фактически не давала.

Сейчас ситуация другая. Дело даже не столько в отношении США к Зеленскому (оно в целом неплохое), сколько в сопровождающих политический процесс объективных и субъективных факторах.

С объективной точки зрения публичность инаугурации нового американского президента существенно снижена, что объясняется карантинными требованиями и опасениями беспорядков. Вместо 200 тыс. приглашённых в этой инаугурации будет участвовать менее 2000 человек (для сравнения — в столицу стянули уже 6 тыс. бойцов Национальной гвардии). Присутствие зарубежных делегаций вообще не предполагается.

С субъективной точки зрения новому президенту вообще лучше не встречаться с украинскими политиками — чтобы не поднимать тему коррупции, которую безуспешно раскручивали в ходе избирательной кампании его противники.

В этом году президент уже смирился с тем, что попасть в число приглашённых в Вашингтон ему не удастся ни за какие деньги и это будет иметь негативные последствия для его имиджа среди элиты.

При этом в СМИ утверждается, что Порошенко уже полностью готов к вылету в Вашингтон, договорился о проведении там встреч с людьми из команды Байдена и даже может присутствовать непосредственно на инаугурации. Последнее представляется нам сомнительным. Также утверждается, что приглашения на инаугурацию получили Светлана Тихановская и Алексей Навальный.

Минский процесс

На неделе произошло два существенных события в минских переговорах — состоялась встреча в «нормандском формате» на уровне советников, а в СМИ просочился подготовленный в Министерстве по делам оккупированных территорий проект закона о переходном периоде.

Встреча, на которой обсуждались вопросы отвода войск и обмена пленными, закончилась безрезультатно.

Законопроект внутренне противоречивый. С одной стороны, там есть нормы, грубо противоречащие Минским соглашениям, с другой стороны, прописаны эти нормы так, что дают возможность вести дальнейшие переговоры. Общее впечатление, что цель законопроекта чисто демонстрационная — в «нормандском формате» его будут приводить как пример готовности Украины к уступкам, а внутри страны — как пример неготовности Украины к уступкам.

В общем, выдвижение этого проекта ничего особенно не меняет, поскольку Украина отказалась от исполнения Минских соглашений ещё принятием закона о деоккупации Донбасса.

Вообще же украинская сторона ждёт инаугурации Байдена и мер, которые он примет против России.

* Под хождением в Каноссу понимают путешествие в 1077 году императора Священной Римской империи Генриха IV в резиденцию папы Григория VII Гильдебранда, в ходе которого он признал своё поражение в борьбе с папами и попросил прощения. В наши дни под выражением «идти в Каноссу» чаще всего понимают акт покаяния или покорности.