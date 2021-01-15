Вечером 14 января на 72-м году жизни от коронавируса умер создатель популярного киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. На выпусках его передачи выросли целые поколения, а слова задорной песенки из заставки на память знает каждый второй. На Украине Грачевского внесли на «Миротворец»

Вечером 14 января у некоторых пользователей в соцсетях появилась рисованная заставка финальных титров киножурнала «Ералаш», на которой озорной мальчишка держит табличку «Всё!». Правда, в отличие от цветного оригинала, она была сделана в чёрно-белых тонах.

Причина — смерть создателя и многолетнего руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского. Он умер поздно вечером 14 января в Москве на 72-м году жизни от COVID-19.

«Мальчишки и девчонки, а также их родители»

Грачевский заразился COVID-19 21 декабря. Уже через шесть дней — 27 декабря — его госпитализировали с пневмонией, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

«Мы с тобой прошли многие испытания… Пройдём и это! Я люблю тебя! Мы одно целое! Всё хорошо!» — написала тогда в Instagram его жена Екатерина Белоцерковская.

Сейчас под этой записью комментарии с соболезнованиями. Скорбят и те, кто лично знал Грачевского, и те, кто вырос на выпусках его киножурнала.

А ведь всего лишь четыре дня тому назад — в понедельник — Грачевскому стало лучше. 11 января он пришёл в себя и стал общаться с врачами жестами. Коронавирус убил художественного руководителя «Ералаша» Грачевского © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Боре лучше. Я отвозил ему разные вкусняшки. Боря находился в искусственном сне, а вчера врачи вывели его из этого состояния. Он уже сидел вчера. Слава Богу, состояние стабилизировалось. Больше ничего вам сказать не могу. Я передаю то, что мне сказала Катюша (жена Грачевского. — Ред.)», — цитировали в тот день СМИ его друга — актёра Владимира Долинского.

Но уже через три дня Грачевскому снова стало хуже.

«Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжёлое состояние. Это коварная болезнь», — рассказал Долинский РИА Новости.

Режиссёра подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом. Врачи диагностировали тяжёлое поражение лёгких. За час до наступления пятницы 15 января Грачевский умер.

Родные, близкие, друзья, да и все, кто знал Грачевского, а также кто вырос на его киножурнале, скорбят.

«Я потрясён, потому что нас с Борисом связывали долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. Сколько я написал музыки для его "Ералаша", заставка, которая постоянно звучит, напоминает мне каждый раз о тех счастливых молодых годах на киностудии Горького, когда мы с ним работали. Тяжело говорить», — прокомментировал РИА Новости его смерть композитор Алексей Рыбников.

Актёр Леонид Ярмольник отметил, что Грачевского знают, как никого. И он всегда был готов прийти на помощь.

«Борю знают, как никого. Его знают все, знают, что Боря — это синоним "Ералаша". Он давно уже мог бы взять себе псевдоним "Ералаш". Даже в трудные времена, в 1990-е, когда всё гибло, он всё равно вытащил "Ералаш", он не погиб и выжил, этот замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались», — сказал Ярмольник. По украинскому сценарию: Культового автора «Ералаша» не пустили в Грузию © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По его словам, Грачевский всегда был готов оказать помощь всем и каждому.

«И сейчас у нас с ним планы были кое-какие, мы ждали, когда поутихнет пандемия, чтобы можно было на съёмочной площадке собираться», — отметил Ярмольник в комментарии РИА Новости.

«Грачевский — это же эпоха нашего детского кино. Несколько поколений выросло на "Ералаше", и моя дочка, и моя внучка. Прошли годы, и даже старые выпуски "Ералаша" сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушёл, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия ещё. Мы потеряли замечательного человека, прекрасного совершенно организатора производства», — заявила актриса, первый замглавы Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Артист Максим Галкин выразил соболезнования родным и близким Грачевского.

«Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате (вдове Грачевского. — Ред.) и всем близким», — написал он в Instagram.

Грачевский стал символом детского юмора в СССР, а затем и в России. При этом путь в кино был для него непрост.

Не «Фитилёк», но «Ералаш»

Путь в кино Грачевский начинал совсем не с творческой специальности.

«Начинал я свою киножизнь на киностудии Горького. Устроился туда на работу грузчиком. Потом меня заметил и забрал к себе на работу великий Александр Роу», — рассказывал сам Грачевский о начале своего творческого пути в интервью News.co.il в 2006 году.

Он особо подчёркивал, что работает не на телевидении, а в кино.

«Я не попадал на телевидение, я попал в кино, а это большая разница. Телевидение — это "сегодня", а кино — это "вечно". В кино другая система взаимоотношений со зрителем», — указывал он.

Изначально киножурнал, который он создавал вместе со сценаристом Александром Хмеликом, планировали назвать «Фитилёк» с отсылкой к названию взрослого советского сатирического киножурнала «Фитиль». Однако руководству последнего — главному редактору и отцу советского гимна Сергею Михалкову — это не понравилось. И Грачевскому с компанией пришлось устроить мозговой штурм.

«И тут Маша Хмелик, дочка Александра Григорьевича, вдруг говорит: "А может — "Ералаш"? И нам с Хмеликом это название очень понравилось. Но Ермаш, председатель Госкино, сначала воспротивился: "Ну зачем так вызывающе? Назовите… ну, скажем, "Уголёк". В конце концов мы его уломали», — рассказывал он в интервью «Российской газете».

Со временем аудитория «Ералаша» выросла во всех смыслах.

«Когда мы начинали "Ералаш", он был адресован десятилетним, а теперь и пятилетние его смотрят. Мы делаем сюжеты для детей разного возраста», — отмечал в том же интервью Грачевский.

И признавался — в каждый сюжет создатели стараются заложить какую-то важную мысль. Поэтому, отмечал Грачевский, они не могут демонстрировать «Ералаш» за границей. И речь не о «российской специфике».

«Не в этом дело. Есть же, в конце концов, вечные темы: любовь, жадность, зависть… Но детский кинопрокат на Западе не рассчитан на думающую аудиторию. Там нет умного юмора», — указывал он.

Однако взрослым за границей «Ералаш» нравился: об этом может говорить видео на YouTube, где итальянцы смотрят выпуск «Ералаша», снятый по мотивам произведений итальянских авторов.

Но помимо юмора, было у Грачевского и доброе сердце.

«Борис Грачевский по первому же зову приезжал в ДНР в самый разгар событий. Есть люди, для которых слово "гуманизм" не поза. Детям плохо, тяжело, страшно — приеду и помогу. Чем могу. Это — человек. Это позиция человека», — вспомнил после смерти создателя «Ералаша» писатель Захар Прилепин.

Грачевского не страшили санкции и что-либо подобное. В 2017 и 2018 годах он участвовал в фестивале детского и семейного кино «Солнечный остров», который проходил в Евпатории. За это его внесли на «Миротворец».

«За сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории Крыма», — гласил вердикт сайта.

Увы, но не все дети, которые выросли на «Ералаше», стали хорошими людьми. Но в этом не вина Грачевского. Он и его соратники делали всё, что от них зависело, не только для того, чтобы звучал детский смех, но и для того, чтобы дети учились хорошему.