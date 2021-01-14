Победа Байдена на выборах в США вызвала настоящее воодушевление среди сторонников ПЦУ и озабоченность в УПЦ и УПЦ-КП. Основания для этого есть, поскольку именно силы, ассоциируемые с Демократической партией США, обычно связываются с церковным расколом на Украине. Во всяком случае патриарх Варфоломей не скрывает своих тесных контактов с Байденом

Руководство ПЦУ явно демонстрирует, что в этом году оно намерено компенсировать прошлогодние неудачи. Особые надежды связываются, понятно, с визитом патриарха Варфоломея, который должен состояться в августе.

10 января в интервью «Прямому» предстоятель ПЦУ Епифаний пообещал: «Была одна волна (присоединения к ПЦУ. — Авт.), будет и другая волна после этой пандемии. Видите, это уподобляется. У нас есть разные волны распространения этой болезни, и, к сожалению, эта пандемия в определенной степени приостановила процесс перехода».

Епифаний, разумеется, сказал неправду. Коронавирус тут ни при чём. Хотя уподобление присоединения к его структуре болезни симптоматично — он, видимо, и сам не понял, что сказал.

Подавляющее большинство переходов в ПЦУ (около 500) произошло задолго до эпидемии — в начале 2019 года. Причём в подавляющем большинстве случаев эти переходы совершались не совсем добровольно, а под давлением властей и националистов. Как правило, переходили не общины в целом, а церкви переоформлялись на общину ПЦУ или просто захватывались. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий утверждает, что добровольно «сменили прописку» только 42 общины.

Владимир Зеленский постарался дистанцироваться от токсичного наследия своего предшественника и ПЦУ прямую помощь не оказывал. В результате за последующие два года в ПЦУ перешло менее 40 общин. Опять-таки не совсем добровольно.

Сейчас, однако, времена переменились — в прошлом году, несмотря на карантин, Зеленский дважды встретился с Варфоломеем. Кто-то ему объяснил, что именно через константинопольского патриарха украинское руководство может лоббировать свои интересы перед руководством Демпартии. Непосредственных результатов этого общения в прошлом году не было, но они могут появиться сейчас — после победы Байдена.

Байден, кстати, уже успел написать Варфоломею письмо, в котором заявил, что надеется на сотрудничество и нуждается в руководстве. Письмо, разумеется, протокольное, такое же наверняка было отправлено Папе Римскому, но также очевидно и то, что вопрос о направлении письма патриарху Кириллу даже и не стоял (во всяком случае СМИ об этом не сообщали, хотя патриарх поздравил нового американского президента).

Справедливости ради надо отметить, что и госсекретарь США Майкл Помпео в этом году успел написать в «Твиттере» (его там, кажется, ещё не «расстреляли»): «Я предпринял действия на многих фронтах с Россией, включая свободу вероисповедания. Я позаботился о том, чтобы США поддержали международное признание Православной церкви Украины, помогли митрополиту избежать российского влияния». Но в ПЦУ цену таким изъявлением знают, тем более что совершенно непонятно, как именно Госдеп помог избежать российского влияния профессиональному русофобу Епифанию.

У украинской власти могут появиться мотивы не только для поддержки захвата храмов, но для передачи ПЦУ лавр — раскольники этого давно добиваются. Следует отметить, что формально лавры находятся в государственной собственности, а юридические позиции УПЦ, как считают многие адвокаты, недостаточно сильны.

С избранием Байдена связываются и надежды на признание ПЦУ другими православными церквями.

12 января Епифаний заявил, что в 2021 году ПЦУ будет признана Грузинской, Иерусалимской, Румынской, Албанской и Болгарской церквями, причём делаться это будет по «кипрскому сценарию», когда предстоятель Церкви инициирует поминание Епифания, а епископы его поддерживают. Правда, в Кипрской церкви никакой организованной поддержки не получилось, архиепископ Хризостом остался в меньшинстве, а церковь оказалась на грани раскола, но какое до этого дело Епифанию, который в настоящей, признанной мировым православием, церкви никогда и не был — всегда служил в УПЦ КП…

В общем, в новом году следует ожидать усиления давления на УПЦ и другие православные церкви. И если Зеленский не захочет принимать участие в этом давлении, тем хуже для него.