В понедельник, 11 января, США объявили о введении санкций против граждан и СМИ Украины за «вмешательство в выборы». В санкционный список среди прочих попал скандально известный народный депутат, а в прошлом - журналист Александр Дубинский

Всех «списочников» объединяет то, что они так или иначе связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом. В США последнего называют «пророссийским агентом КГБ», против которого санкции по той же формулировке («за вмешательство в выборы») были введены еще в конце прошлого года.

На странице Минфина США указано, что меры против семи физических лиц и четырех организаций применяются как к «части связанной с Россией сети иностранного влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу».

«Санкции — это начало»: Погребинский о зачистке врагов Байдена на Украине © Владимир Трефилов Джо Байденом и Петром Порошенко. Он также на одной из пресс-конференций обнародовал коррупционную схему по выводу средств из Украины и американского бюджета, назвав ее «демкоррупцией», связывая ее с деятельностью Демократической партии США, которая сейчас и пришла к власти.

Так что это, по сути, месть американских демократов.

Примечательно, что Дубинский мог попасть в список сразу по двум причинам. Во-первых, участвовал в пресс-конференциях Деркача. Во-вторых, Дубинского считают «человеком Игоря Коломойского» — олигарха, в отношении которого в США ведётся ряд расследований.

Украина.ру вспоминает богатый творческий и политический путь Дубинского, компромата на которого хватает с лихвой.

«Мама любит скорость» и «Мерседес» Януковича

Украинским СМИ Дубинский хорошо знаком. Это журналист, который ранее на канале «1+1» вел программу журналистских расследований «Гроші» и руководил программой «Украинские сенсации». Как сообщало издание Detector Media, на «плюсах» Дубинский начал работать в 2010 году, возглавив департамент журналистских расследований. До этого он работал в изданиях Kyiv Weekly, «Экономические известия», а также в ряде других СМИ.

Прокуратура Украины возбудила дело о госизмене против Дубинского © Дубинский Игоря Коломойского, которому и принадлежал канал «1+1».

Сейчас из-за этого Дубинского называют членом «группы Коломойского» в Верховной Раде.

В 2019 году Дубинского после выхода сюжета «50 оттенков Порошенко» и вовсе обвинили в предвзятости и желании повлиять на выборы президента.

К тому времени у него был свой довольно популярный блог в YouTube, а на его соцсети были подписаны десятки тысяч пользователей. Свою популярность он удачно конвертировал в депутатский мандат на парламентских выборах 2019 года, легко справившись с конкурентами на мажоритарном округе в Киевской области. Конкуренты Дубинского были связаны с предыдущим президентом Петром Порошенко, за ними тянулся шлейф коррупционных скандалов, что было как нельзя на руку поднаторевшему в журналистских расследованиях и прирождённому шоумену Дубинскому.

Который к тому же был представителем партии «Слуга народа».

Депутат Дубинский назвал премьер-министра Шмыгаля «лысым выхухолем» и обвинил в коррупции © Facebook Денис Шмыгаль Денисом Бигусом, в котором последний рассказал о том, что Дубинский владеет 24 квартирами и 17 автомобилями.

«Значит, вы не настолько талантливый журналист. Видите, вот и всё», — парировал Дубинский журналистке, задававшей ему вопрос, отчего у нее нет такого количества недвижимости.

А вот фраза, которой он объяснял наличие у его матери очень дорогих авто, стала крылатой.

«Мама любит скорость», — сказал Дубинский.

Позже он носил футболку с принтом с этими словами. Примечательно, что Дубинский не только не стал отрицать наличие авто, но и позже выпустил ряд видео, посвященных своим машинам. Одна из них, кстати, ранее принадлежала Виктору Януковичу-младшему — сыну четвертого президента.

«Эта машина принадлежала Виктору Януковичу — младшему сыну Виктора Януковича <…> Таких машин в мире существует всего две», — отметил Дубинский.

Машину захватил один из добробатов в Мариуполе, потом жена Януковича-младшего после его смерти договорилась с добробатовцами и смогла продать авто перекупщику.

Зимой 2020 года стало известно, что Дубинский и его семья решила распродать часть своего автопарка, а часть вырученных средств отправить на благотворительность.

Свой среди чужой, чужой среди своих?

Один из ветеранов независимой украинской журналистики, обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко характеризует Дубинского как приятного в общении, делового человека.

«Дубинский весёлый, доброжелательный парень, очень динамичный, интеллигентный. Не боится идти на конфликт, на столкновение.

Инициативный, но если инициатива не пошла в массы, быстро ее сворачивает. Помню, я еще при президентстве Януковича объявил, что готов покататься в Межигорье на велосипеде, для чего перелезу через забор. Но мне надо заплатить $5 тыс. Бесплатно, мол, не полезу.

Дубинский сразу объявил сбор средств. Но никто не отозвался, даже оппозиция. И он отменил свою инициативу», — рассказал Чаленко о своем опыте общения с Дубинским. Дубинский решил ударить по Соросу. Общественные организации Украины заставят быть прозрачными © Facebook, Александр Дубинский

Для тех, кому чужд Майдан, Дубинский может быть симпатичен тем, что наряду со своим коллегой Максимом Бужанским известен неприятием националистической риторики. Так, в одном из своих видеоблогов он назвал лозунг «Слава Украине» нацистским и указал на неуместность его использования в украинской армии.

Те же, кто имеет долгую память, могут припомнить, что Дубинский в разгар Майдана назвал его противников «дебилами», так как те характеризовали майдановцев как террористов, а также, по мнению Дубинского, неспособны выучить государственный язык и уважать украинские законы.

«Что делают с такими людьми в нормальном обществе, если они представляют для него угрозу? Изолируют. Пусть даже путем отделения одной части страны от другой. Если лично передо мной поставят вопрос, хочу ли я жить в одной стране с такими людьми, — ответ «нет». Пусть, если хотят этого, отделяются и живут под охраной героического «Беркута», под руководством допов и гопов, под памятниками Ленину и Ворошилову», — писал он в заметке «О федерализации дебилов».

Сейчас по этому вопросу у него похожее мнение, хоть и высказываемое им помягче.

«Нужно создать условия, чтобы люди захотели переехать в Украину. Чтобы поняли, что они здесь нужны и важны. Боевые действия можно завершить как в Израиле: там на границе с Палестиной стоит бетонная стена километров двенадцать в длину и метра три в толщину», — отметил Дубинский в комментарии изданию «Страна».

При этом он заявил, что для того чтобы получить санкцию на это, нужно провести референдум, ведь Крым и Донбасс — указал Дубинский — части Украины.

В общем, Дубинский — весьма яркая и неоднозначная личность на политической арене Украины.