С 18 января России стартует массовая вакцинация

Производственные мощности препарата вышли на те объемы, которые позволят охватить все население страны. До конца января в оборот поступит 2,1 млн доз вакцин. «Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить Ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова 13 января на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минздрава Украины призвал политиков не сеять панику из-за китайской вакцины © скриншот с видео "DumskayaTV"

Выбор правительства Шмыгаля в пользу китайской вакцины не одобрили даже украинские эксперты. Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что украинские чиновники не просто закупили самую неэффективную вакцину, но и намерены на ней хорошо заработать по старой доброй украинской традиции: «Как оказалось, Украина закупила самую худшую вакцину в мире, чья эффективность сомнительна. При этом, закупили очень мало, начали закупать очень поздно, ведь летом считали, что асфальт лучше вакцины, и когда весь цивилизованный мир вакцинируется, мы курим бамбук. Но эта вакцина хотя бы не эффективная, но безвредная. Максимум вреда — коррупция при закупке. Но это в рамках украинских традиций. А про украинского министра Степанова так сказать нельзя. Он, конечно, тоже с эффективностью имеет проблемы. Но и вреда от него много. И это, правда, касается не только министра Степанова».

Раскритиковал деятельность Минздрава даже народный депутат от власти — Александр Дубинский. «Надо откровенно признать, что Минздрав полностью провалил кейс вакцинации от коронавируса. Даже Молдова получила возможность привить граждан вакциной Pfizer, которая будет бесплатной. Причина происходящего — в потере субъектности. Той же Молдове передаёт свою ЕС-овскую квоту на вакцину Румыния. С которой наше государство — «в плохих», как и с другими соседями. Украине же, находящейся под полным внешним управлением, никто никакой вакцины не передаёт и не предлагает, хотя метрополия является её ключевым производителем. Папуасам не положены прививки. Только бусы и перемога».

Украина купила малоэффективную вакцину от COVID-19 — исследование © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк Евгений Черняк тем временем дал свой прогноз развития ситуации. За очередное непрофессиональное решение никто ответственности не понесет, задержка с выбором вакцины по политическим мотивам будет стоит жизни тысяч украинцев.

«Украина перечислила 1 миллиард гривен предоплатой за китайскую вакцину, по цене дороже, чем нормальные страны покупают Пфайзер. Эффективность этой вакцины, по заявлению властей Бразилии, которая использует эту вакцину — 50%.

По другим данным эффективность составляет 78%. В любом случае — это вакцина с самой низкой эффективностью. На фоне массовой вакцинации в других странах уже сейчас, первые партии вакцины поступят в Украину только в марте. Короткий прогноз:

Будет открыто несколько уголовных дел. В тюрьму никто не сядет. Пару человек суды отпустят под залог. Три дня будет обсуждение в социальных сетях. Потом все всё забудут.

Люди продолжат болеть. Будет высокий риск введения очередного карантина.

Почему всегда, в любой ситуации, в каждой истории выбирается худший сценарий?»

Если говорить в абсолютных цифрах, то по прогнозам специалистов из украинского Минздрава до лета от ковида скончается 40-60 тысяч украинцев. Такая цена отсутствие на Украине вакцины.

Украина и вакцина: чиновники хитрят, казна пуста, и США не велят © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Андрей Волянский прогнозирует, что даже закупка китайской вакцины не спасет ситуацию. Ведь количество заявленных доз ничтожно мало, чтобы сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение вируса. «Дальше будет неизбежный подъем заболеваемости и количества летальных исходов. И тут возможны варианты от 200 смертей в сутки до 400 и более. Ситуация в Польше (300-500 ежедневных летальных исходов) и Германии (500-1000), вступивших в этап быстрого роста одновременно с Украиной в октябре — тому подтверждение. В любом случае, в отсутствие вакцин, Украине придется пройти первую волну ценой 40-60 тысяч летальных исходов до лета 2021

Многомесячные "серьезные" разговоры о получении значительного количества вакцин Украиной из разных источников уже в начале года — пока не более, чем разговоры. Даже, если китайская вакцина будет зарегистрирована в январе (а это маловероятно, т.к. пока она не преквалифицирована ВОЗ и должна проходить не ускоренную, а стандартную процедуру регистрации) и 1,9 млн. доз китайской вакцины будут куплены — это ничтожно мало даже для групп риска».