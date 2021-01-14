Львовщину в последние годы заслуженно называют «электоральным заповедником» Петра Порошенко и его партии «Европейская солидарность». Так, Львовская область стала единственной, где во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года действующий глава государства занял первое место, получив 62,79% голосов. Правда, на внеочередных парламентских выборах в июле того же года партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) заняла на Львовщине лишь третье место, набрав чуть меньше 20%. Однако стоит учесть как фрустрацию сторонников Порошенко и агрессивную кампанию партии «Голос», перехватившую патриотическую повестку, так и небольшое отставание ЕС от лидеров. Занявшая второе место партия «Слуга народа» (СН) получила тогда 22% голосов жителей Львовской области, а «Голос» — 23%. Однако уже на местных выборах в октябре 2020-го ЕС стала безусловным лидером в регионе, заручившись на выборах Львовского областного совета 30,82% голосов, Львовского городского — 31,25% и получив около трети голосов на выборах всех районных советов Львовской области.
Правда, выборы мэра Львова окончились для ЕС и лично для Петра Порошенко, который несколько раз приезжал поддержать своего кандидата, экс-губернатора Олега Синютку, имиджевой и административной катастрофой. В первом туре Синютка набрал столько же, сколько и его партия, а результат во втором туре удалось улучшить лишь на пять с небольшим процентов. Для сравнения: действующий мэр Андрей Садовый в первом туре набрал почти 40%, а во втором — более 62%. Правда, «Европейской солидарности», получившей 26 мандатов из 64 во Львовском городском совете, удалось сформировать там большинство — вместе с партией местных бизнесменов «Варта» и националистами из «Свободы», которая во Львове в последние годы превратилась в «дочернюю партию» ЕС.
Вот только ни Порошенко, ни Синютка к этому не имели никакого отношения, всё решили договорённости двух авторитетных львовских бизнесменов: Григория Козловского (экс-депутата горсовета Львова от ЕС, ныне главы Комиссии Львовского областного совета по вопросам ЖКХ) и Игоря Кривецкого (многолетнего спонсора «Свободы», экс-депутата ВР от этой партии). Садовый даже назвал новое большинство «Коалицией Ка-Ка» — по первым буквам фамилий Козловского и Кривецкого.
Должность де-юре второго человека в городе — секретаря горсовета — ЕС отдала «свободовцам», им стал бывший депутат Верховной Рады (ВР) Маркиян Лопачак. Однако, поскольку ныне депутаты горсовета вернули себе часть полномочий, которые в предыдущем созыве были переданы исполнительному комитету и мэру, остаётся возможность того, что ЕС получит места вице-мэров Львова и членов исполнительного комитета городского совета. Кстати, ныне действующий состав исполкома, избранный ещё в 2015 году, на который пока опирается мэр, де-юре нелегитимен — ведь по закону этот орган создаётся на срок полномочий совета.
При этом львовские эксперты считают, что «бизнес-коалиция» в горсовете не будет бороться за места в исполнительной власти: вся формальная ответственность за неё будет оставлена Садовому, однако сам мэр и его подчинённые будут резко ограничены в полномочиях, в первую очередь в распоряжении бюджетными средствами. Согласно планам Козловского и Кривецкого, городской голова должен будет ходить на поклон к депутатам горсовета по мельчайшим поводам, и эту схему ныне выстраивают депутаты Ризнык и Ломага, адвокаты Григория Козловского.
Так что Андрей Садовый недолго будет оставаться полновластным хозяином Львова, несмотря на поддержку Киева. Хотя мэр Львова и не выполнил обещания, данного Офису президента (провести список «Слуги народа» в горсовет), во Львове Банковая всё равно вынуждена опираться на Садового — поскольку больше просто не на кого. Свою роль также играет жёсткое противостояние Садового как с Порошенко, так и с фракцией ЕС в горсовете Львова. Это определяет отношение к градоначальнику и со стороны руководства Львовской областной государственной администрации (ОГА).
Конечно, первый глава Львовской ОГА, назначенный Владимиром Зеленским, — юрист Маркиян Мальский — устраивал мэра Львова куда больше. У Мальского не было своей команды управленцев, из-за чего ещё летом 2019-го губернатор Львовщины оказался «в заложниках» у местного бизнеса. Во-первых, он чуть ли не с отчётами ездил в офис к упомянутому Кривецкому. Во-вторых, бизнесмен и депутат парламента Ярослав Дубневич пролоббировал своего человека, Василия Лозинского, на пост первого вице-губернатора. Да и Львовский областной совет в значительной мере находился под контролем Дубневича, у которого было налажено взаимовыгодное сотрудничество с председателем облсовета Александром Ганущиным. Подобная кулуарная схема «публичного администрирования» как нельзя лучше устраивала мэра Львова.
Однако и с назначенным в феврале 2020-го новым главой Львовской ОГА, бизнесменом Максимом Козицким, Андрей Садовый тоже быстро нашёл общий язык — несмотря на регулярные публичные препирательства. И дело не только в том, что Козицкий в 2015 году баллотировался в Львовский областной совет по спискам партии Садового «Самопомощь». И мэра областного центра, и губернатора области объединяет главное: они воспринимают властные кресла исключительно как возможность зарабатывания денег.
Максим Козицкий, который куда лучше Мальского учитывает пожелания Офиса президента относительно кадровой политики и финансовых потоков, при этом не забывает и о «семейном» бизнесе. Отец губернатора, собственник ряда энергокомпаний Зиновий Козицкий, занимает 52-е место в рейтинге самых богатых украинцев, а его состояние оценивается в 142 миллиона долларов. «Под ёлочку», 31 декабря 2020 года, компания Козицкого-старшего «Западнедрасервис» получила право на протяжении 50 лет разрабатывать Угневскую нефтегазоносную площадку (Львовская и Ивано-Франковская области).
Во Львове шутят, что Зиновий Козицкий насильно водит Максима на работу — ведь отца с сыном часто можно увидеть в центре города в сопровождении охранников. Эта картина служит отличной иллюстрацией кадровой трансформации во Львовской ОГА: должности вице-губернаторов и директоров ключевых департаментов занимают «дети» (иногда в переносном, а зачастую и в прямом смысле) реальных хозяев области, которые хотят оставаться в тени — но именно с ними вынужден договариваться Киев. Причём влияние этих людей никак не зависит от результатов выборов, и они раскладывают яйца в разные политические корзины, о чём ниже.
Максим Козицкий лично возглавил список местных «слуг народа» на выборах Львовского областного совета. И хотя он набрал всего 9,49% голосов, а СН получила в облсовете лишь 9 кресел из 84, но губернатор превратил их в «золотую акцию». Поскольку владеющая 28 мандатами ЕС принципиально не хотела создавать коалицию с участием партии «Самопомощь» Андрея Садового, то ради избрания своего председателя облсовета соратники Порошенко пошли на сотрудничество с партией нынешнего президента, которого постоянно обвиняют в предательстве национальных интересов. При этом главным переговорщиком с губернатором и организатором большинства в облсовете был всё тот же Григорий Козловский. Именно он убедил войти в коалицию ЕС-СН также депутатов от партии «Голос» и «Украинской Галицкой партии» (УГП), которая до того полностью находилась в орбите Садового. А за бортом оказалась не только «Самопомощь», но и «Свобода».
Такие различные судьбы депутатов от одних и тех же политических сил во Львовском городском и областном советах вызваны тем, что городские и областные организации «Голоса», «Свободы» и УГП ориентируются на различные бизнес-группировки (чтобы не сказать, принадлежат им). Так, депутаты горсовета от «Голоса» зависят от Садового, а вот их однопартийцы в облсовете — от Виталия Антонова, собственника концерна «Галнафтогаз» (известен сетью заправок ОККО). Депутаты облсовета от УГП — люди аграрного бизнесмена Владимира Маткивского, который, не имея ныне партийной фракции в горсовете Львова, поставил на паузу сотрудничество с Садовым.
А в случае со «Свободой» причиной стала чрезмерная идеологизация её депутатов в облсовете — среди членов фракции несколько бывших депутатов Верховной Рады, привыкших на камеру рвать вышиванку на груди. И если на покладистость «свободовцев» в горсовете Козловский может рассчитывать, то ставить под угрозу результаты голосований в совете областном от националистических заморочек бизнесмен не рискнул. При этом о формальном лидере партии «Свобода», давно перебравшемся в Киев экс-львовянине Олеге Тягнибоке, в кулуарных переговорах ни в городском, ни в областном совете даже не вспоминали. Дело не только в том, что «Свобода» на Львовщине превратилась в мелкую маргинальную партию — аналогичная ситуация и в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Там «свободовцы» лидировали на выборах, но подчёркивали, что это их личная заслуга и «проводник» партии к ней отношения не имеет.
В результате торгов «Слуга народа» получила место зампреда Львовского облсовета — им стал Юрий Холод, заместитель Козицкого, первым зампредом стал представитель «Батькивщины» Евгений Гирнык, а «Европейская солидарность» провела лидера своего списка Ирину Грымак в кресло председателя Львовского областного совета. Однако в масштабах области это стало лишь «утешительным призом» для Петра Порошенко, который вынужден смириться со случившимся. Ведь на самом деле во фракции ЕС Львовского областного совета на экс-президента ориентируются лишь несколько депутатов. И если бы Порошенко не дал добро на союз с СН, бизнес-крыло фракции могло бы поддержать сохранение Александра Ганущина в кресле председателя облсовета.
Новый председатель Львовского областного совета Ирина Грымак во времена губернаторства Олега Синютки была его заместителем, поэтому, несмотря на всю декоративность своего нынешнего поста, сможет со знанием дела критиковать действия и бездеятельность команды Максима Козицкого. Однако вряд ли у неё получится создать некую параллельную систему управления областью. Во-первых, для этого не хватит полномочий облсовета, определённых Конституцией и законами. А во-вторых — значительная часть хорошо знакомых ей кадров во Львовской ОГА либо «вычищена», либо перешла на сторону Зеленского, поскольку Порошенко уже не воспринимается ими как реальная альтернатива, особенно в свете актуальных рейтингов.
Таким образом, «Европейская солидарность» как партия не имеет реальной власти ни в городе Львове, ни во Львовской области — депутаты от ЕС выполняют волю конкретных бизнесменов или сами являются этими бизнесменами. Как ни парадоксально, но это вполне устраивает Порошенко, который воспринимает регион лишь как трамплин для возвращения к власти в Киеве. Тем более что подчинённые Козловского в депутатском корпусе вполне готовы озвучивать спущенные из столицы пустопорожние идеологические заявления — в защиту украинского языка, против министра образования и т.п. — лишь бы это не мешало голосованию по денежным вопросам. Как сказал один львовский эксперт, который пожелал сохранить анонимность, с ЕС ныне происходит то же, что и некогда со «Свободой»: «ЕС получила поддержку на волне высокоморальных лозунгов, к слову, которые она украла у той же «Свободы». Но плодами победы воспользовались бизнесмены, и они похоронят ЕС, так же как в своё время похоронили «Свободу».
Но пока что подобные лозунги и далее будут использоваться штабом ЕС в медийной сфере — для усиления или хотя бы сохранения влияния на умы избирателей Львовщины. При этом основной упор в регионе эта политическая сила делает не столько на «5-й канал» или «Прямой», сколько на де-факто принадлежащий депутату ВР Николаю Княжицкому телеканал «Эспрессо», который имеет специальную львовскую студию и редакцию «Эспрессо-Запад». Кстати, именно депутат-мажоритарщик от Львовской области Княжицкий ныне отвечает за всю агитационную работу ЕС в регионе — Синютка после поражения на выборах мэра Львова признан «сбитым лётчиком».
Однако конкурировать соратникам Порошенко приходится как с формально «союзными» СМИ Козловского и Кривецкого (телеканал НТА, портал «Вголос»), так и с куда более мощным медиахолдингом мэра Львова — телеканалом «24», радио «Люкс» и порталом Zaxid.net. Кстати, в медиа Садового постоянно рекламируются не только «Самопомощь» и «Голос», но и «Украинская Галицкая партия», работающая в повестке «сепаратизм-лайт». При этом все местные «профессиональные патриоты» привычно продолжают обвинять в «сепаратизме» телеканал и портал ZIK, находящиеся в орбите Виктора Медведчука.