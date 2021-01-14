Хотя во Львовской области Пётр Порошенко и его партия «Европейская солидарность» на выборах в 2019–2020 годах набрали немало голосов, но купоны с этого стригут совсем другие люди

Львовщину в последние годы заслуженно называют «электоральным заповедником» Петра Порошенко и его партии «Европейская солидарность». Так, Львовская область стала единственной, где во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года действующий глава государства занял первое место, получив 62,79% голосов. Правда, на внеочередных парламентских выборах в июле того же года партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) заняла на Львовщине лишь третье место, набрав чуть меньше 20%. Однако стоит учесть как фрустрацию сторонников Порошенко и агрессивную кампанию партии «Голос», перехватившую патриотическую повестку, так и небольшое отставание ЕС от лидеров. Занявшая второе место партия «Слуга народа» (СН) получила тогда 22% голосов жителей Львовской области, а «Голос» — 23%. Однако уже на местных выборах в октябре 2020-го ЕС стала безусловным лидером в регионе, заручившись на выборах Львовского областного совета 30,82% голосов, Львовского городского — 31,25% и получив около трети голосов на выборах всех районных советов Львовской области.

Ивано-Франковские элиты после выборов 2019-2020: между Ахметовым, Коломойским и... Медведчуком © РИА Новости, Олега Синютку, имиджевой и административной катастрофой. В первом туре Синютка набрал столько же, сколько и его партия, а результат во втором туре удалось улучшить лишь на пять с небольшим процентов. Для сравнения: действующий мэр Андрей Садовый в первом туре набрал почти 40%, а во втором — более 62%. Правда, «Европейской солидарности», получившей 26 мандатов из 64 во Львовском городском совете, удалось сформировать там большинство — вместе с партией местных бизнесменов «Варта» и националистами из «Свободы», которая во Львове в последние годы превратилась в «дочернюю партию» ЕС.

Вот только ни Порошенко, ни Синютка к этому не имели никакого отношения, всё решили договорённости двух авторитетных львовских бизнесменов: Григория Козловского (экс-депутата горсовета Львова от ЕС, ныне главы Комиссии Львовского областного совета по вопросам ЖКХ) и Игоря Кривецкого (многолетнего спонсора «Свободы», экс-депутата ВР от этой партии). Садовый даже назвал новое большинство «Коалицией Ка-Ка» — по первым буквам фамилий Козловского и Кривецкого.

Должность де-юре второго человека в городе — секретаря горсовета — ЕС отдала «свободовцам», им стал бывший депутат Верховной Рады (ВР) Маркиян Лопачак. Однако, поскольку ныне депутаты горсовета вернули себе часть полномочий, которые в предыдущем созыве были переданы исполнительному комитету и мэру, остаётся возможность того, что ЕС получит места вице-мэров Львова и членов исполнительного комитета городского совета. Кстати, ныне действующий состав исполкома, избранный ещё в 2015 году, на который пока опирается мэр, де-юре нелегитимен — ведь по закону этот орган создаётся на срок полномочий совета.

При этом львовские эксперты считают, что «бизнес-коалиция» в горсовете не будет бороться за места в исполнительной власти: вся формальная ответственность за неё будет оставлена Садовому, однако сам мэр и его подчинённые будут резко ограничены в полномочиях, в первую очередь в распоряжении бюджетными средствами. Согласно планам Козловского и Кривецкого, городской голова должен будет ходить на поклон к депутатам горсовета по мельчайшим поводам, и эту схему ныне выстраивают депутаты Ризнык и Ломага, адвокаты Григория Козловского.

Западная Украина между двумя Рождествами: Зеленский в «Буковеле», тонна героина во Львове и рост коммунальных тарифов везде Андрей Садовый недолго будет оставаться полновластным хозяином Львова, несмотря на поддержку Киева. Хотя мэр Львова и не выполнил обещания, данного Офису президента (провести список «Слуги народа» в горсовет), во Львове Банковая всё равно вынуждена опираться на Садового — поскольку больше просто не на кого. Свою роль также играет жёсткое противостояние Садового как с Порошенко, так и с фракцией ЕС в горсовете Львова. Это определяет отношение к градоначальнику и со стороны руководства Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Конечно, первый глава Львовской ОГА, назначенный Владимиром Зеленским, — юрист Маркиян Мальский — устраивал мэра Львова куда больше. У Мальского не было своей команды управленцев, из-за чего ещё летом 2019-го губернатор Львовщины оказался «в заложниках» у местного бизнеса. Во-первых, он чуть ли не с отчётами ездил в офис к упомянутому Кривецкому. Во-вторых, бизнесмен и депутат парламента Ярослав Дубневич пролоббировал своего человека, Василия Лозинского, на пост первого вице-губернатора. Да и Львовский областной совет в значительной мере находился под контролем Дубневича, у которого было налажено взаимовыгодное сотрудничество с председателем облсовета Александром Ганущиным. Подобная кулуарная схема «публичного администрирования» как нельзя лучше устраивала мэра Львова.

Однако и с назначенным в феврале 2020-го новым главой Львовской ОГА, бизнесменом Максимом Козицким, Андрей Садовый тоже быстро нашёл общий язык — несмотря на регулярные публичные препирательства. И дело не только в том, что Козицкий в 2015 году баллотировался в Львовский областной совет по спискам партии Садового «Самопомощь». И мэра областного центра, и губернатора области объединяет главное: они воспринимают властные кресла исключительно как возможность зарабатывания денег.

Максим Козицкий, который куда лучше Мальского учитывает пожелания Офиса президента относительно кадровой политики и финансовых потоков, при этом не забывает и о «семейном» бизнесе. Отец губернатора, собственник ряда энергокомпаний Зиновий Козицкий, занимает 52-е место в рейтинге самых богатых украинцев, а его состояние оценивается в 142 миллиона долларов. «Под ёлочку», 31 декабря 2020 года, компания Козицкого-старшего «Западнедрасервис» получила право на протяжении 50 лет разрабатывать Угневскую нефтегазоносную площадку (Львовская и Ивано-Франковская области).

Во Львове шутят, что Зиновий Козицкий насильно водит Максима на работу — ведь отца с сыном часто можно увидеть в центре города в сопровождении охранников. Эта картина служит отличной иллюстрацией кадровой трансформации во Львовской ОГА: должности вице-губернаторов и директоров ключевых департаментов занимают «дети» (иногда в переносном, а зачастую и в прямом смысле) реальных хозяев области, которые хотят оставаться в тени — но именно с ними вынужден договариваться Киев. Причём влияние этих людей никак не зависит от результатов выборов, и они раскладывают яйца в разные политические корзины, о чём ниже.

Максим Козицкий лично возглавил список местных «слуг народа» на выборах Львовского областного совета. И хотя он набрал всего 9,49% голосов, а СН получила в облсовете лишь 9 кресел из 84, но губернатор превратил их в «золотую акцию». Поскольку владеющая 28 мандатами ЕС принципиально не хотела создавать коалицию с участием партии «Самопомощь» Андрея Садового, то ради избрания своего председателя облсовета соратники Порошенко пошли на сотрудничество с партией нынешнего президента, которого постоянно обвиняют в предательстве национальных интересов. При этом главным переговорщиком с губернатором и организатором большинства в облсовете был всё тот же Григорий Козловский. Именно он убедил войти в коалицию ЕС-СН также депутатов от партии «Голос» и «Украинской Галицкой партии» (УГП), которая до того полностью находилась в орбите Садового. А за бортом оказалась не только «Самопомощь», но и «Свобода».

Такие различные судьбы депутатов от одних и тех же политических сил во Львовском городском и областном советах вызваны тем, что городские и областные организации «Голоса», «Свободы» и УГП ориентируются на различные бизнес-группировки (чтобы не сказать, принадлежат им). Так, депутаты горсовета от «Голоса» зависят от Садового, а вот их однопартийцы в облсовете — от Виталия Антонова, собственника концерна «Галнафтогаз» (известен сетью заправок ОККО). Депутаты облсовета от УГП — люди аграрного бизнесмена Владимира Маткивского, который, не имея ныне партийной фракции в горсовете Львова, поставил на паузу сотрудничество с Садовым.

А в случае со «Свободой» причиной стала чрезмерная идеологизация её депутатов в облсовете — среди членов фракции несколько бывших депутатов Верховной Рады, привыкших на камеру рвать вышиванку на груди. И если на покладистость «свободовцев» в горсовете Козловский может рассчитывать, то ставить под угрозу результаты голосований в совете областном от националистических заморочек бизнесмен не рискнул. При этом о формальном лидере партии «Свобода», давно перебравшемся в Киев экс-львовянине Олеге Тягнибоке, в кулуарных переговорах ни в городском, ни в областном совете даже не вспоминали. Дело не только в том, что «Свобода» на Львовщине превратилась в мелкую маргинальную партию — аналогичная ситуация и в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Там «свободовцы» лидировали на выборах, но подчёркивали, что это их личная заслуга и «проводник» партии к ней отношения не имеет.

В результате торгов «Слуга народа» получила место зампреда Львовского облсовета — им стал Юрий Холод, заместитель Козицкого, первым зампредом стал представитель «Батькивщины» Евгений Гирнык, а «Европейская солидарность» провела лидера своего списка Ирину Грымак в кресло председателя Львовского областного совета. Однако в масштабах области это стало лишь «утешительным призом» для Петра Порошенко, который вынужден смириться со случившимся. Ведь на самом деле во фракции ЕС Львовского областного совета на экс-президента ориентируются лишь несколько депутатов. И если бы Порошенко не дал добро на союз с СН, бизнес-крыло фракции могло бы поддержать сохранение Александра Ганущина в кресле председателя облсовета.

Западная Украина между двумя Рождествами: Зеленский в «Буковеле», тонна героина во Львове и рост коммунальных тарифов везде

Таким образом, «Европейская солидарность» как партия не имеет реальной власти ни в городе Львове, ни во Львовской области — депутаты от ЕС выполняют волю конкретных бизнесменов или сами являются этими бизнесменами. Как ни парадоксально, но это вполне устраивает Порошенко, который воспринимает регион лишь как трамплин для возвращения к власти в Киеве. Тем более что подчинённые Козловского в депутатском корпусе вполне готовы озвучивать спущенные из столицы пустопорожние идеологические заявления — в защиту украинского языка, против министра образования и т.п. — лишь бы это не мешало голосованию по денежным вопросам. Как сказал один львовский эксперт, который пожелал сохранить анонимность, с ЕС ныне происходит то же, что и некогда со «Свободой»: «ЕС получила поддержку на волне высокоморальных лозунгов, к слову, которые она украла у той же «Свободы». Но плодами победы воспользовались бизнесмены, и они похоронят ЕС, так же как в своё время похоронили «Свободу».

Не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь: партия Порошенко ответила Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Николаю Княжицкому телеканал «Эспрессо», который имеет специальную львовскую студию и редакцию «Эспрессо-Запад». Кстати, именно депутат-мажоритарщик от Львовской области Княжицкий ныне отвечает за всю агитационную работу ЕС в регионе — Синютка после поражения на выборах мэра Львова признан «сбитым лётчиком».

Однако конкурировать соратникам Порошенко приходится как с формально «союзными» СМИ Козловского и Кривецкого (телеканал НТА, портал «Вголос»), так и с куда более мощным медиахолдингом мэра Львова — телеканалом «24», радио «Люкс» и порталом Zaxid.net. Кстати, в медиа Садового постоянно рекламируются не только «Самопомощь» и «Голос», но и «Украинская Галицкая партия», работающая в повестке «сепаратизм-лайт». При этом все местные «профессиональные патриоты» привычно продолжают обвинять в «сепаратизме» телеканал и портал ZIK, находящиеся в орбите Виктора Медведчука.