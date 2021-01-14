Правительство Украины решило поддержать украинских предпринимателей и их сотрудников, которые были вынуждены не работать в карантин выходного дня и зимний локдаун

До 31 декабря государством принимались заявки на выплату 8 тысяч гривен (около 21 тыс. руб. — Ред.), а уже сегодня эти деньги стали выплачивать предпринимателям и их работникам. Но не все попали в число счастливчиков. Да и не всем из получивших эти выплаты, они помогли.

Подачки для бизнеса

Локдаун, которого нет: почему мэры городов не протестуют против зимнего карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским законы по поддержке бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тыс. гривен для ФОП (физическое лицо предприниматель, аналог российского ИП — Ред.), списание и отсрочку погашения налогового долга, вызвали немалый ажиотаж. Регистрация желающих началась с 14 декабря на сайте «Дия» и продолжилась до 31 декабря. Люди торопились, боялись, что, как всегда, на всех не хватит денег, как это было с «Юлиной тысячей» — компенсацией за сгоревшие вклады на сберкнижках СССР, выплату которой инициировала по времена своего премьерства Юлия Тимошенко.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко уверял, что предприниматели зря волнуются, и денег хватит на всех заявителей. Более того, как уверил советник, после регистрации выплаты будут проходить достаточно быстро. Главная цель — успеть зарегистрироваться в срок.

«Деньги зарезервированы под эти выплаты. Для государства сохранить доверие граждан — важнейшая задача. И ни одно государство не будет брать на себя обязательства, которые не выполнит. И те, кто подает на материальную помощь, если что-то не получается, пусть рассказывают о проблемах, не скрывают, чтобы была возможность исправить систему. Могут быть какие-то шероховатости, поэтому нужнее диалог», — отметил Олег Устенко.

Но шероховатости стали выплывать только сейчас, когда выплаты уже фактически подошли к концу.

Первыми возмутились продавцы косметики и парфюмерии, которые оказались не включены в список счастливчиков.

«Мы не работали в карантин выходного дня. Нас закрывают с 8 января. Никакой помощи не дали и работать на дают. Что за несправедливость?!» — отмечают продавцы косметики.

А некоторые недовольны тем, что, даже когда люди работают в одном магазине, одним дали 8 тысяч, а другим нет.

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Нашлись и такие, которым эти 8 тысяч показались подачкой с барского стола. Галина Капитон из Черкасс — хозяйка магазина детских товаров, которой 8 тысяч от правительства мало чем помогли.

«При запрете работать я должна заплатить 1200 грн. единого налога + 1320 грн. единого социального взноса × 5 продавцов + 7040 грн. + 10 720 грн коммунальные с эксплуатационными (без аренды) = 25 560 грн прямого ущерба. Да, я получила 8000 гривен от государства, но это ни о чем. Весной у меня был убыток 40 000 грн, если к нему добавить 25 500 грн январского и отнять 8000 грн, в общей сложности суммарный убыток моего бизнеса составляет 57 500 грн», — рассказывает Галина.

При этом, как признаются предприниматели, не успели они покрыть убытки от весеннего карантина, как ввели новый запрет на работу.

Деньги получат не для всех

Как считают экономисты, рассчитывать на получение 8 тысяч должны все, кто не будет работать в локдаун. Но проблема упирается в деньги.

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По мнению экономического эксперта Алексея Куща, сама по себе идея раздачи 8 тысячи гривен больше похожа на попытку четырьмя хлебами накормить всех страждущих. В стране полтора миллиона предпринимателей. И если всем дать по 8 тысяч, нужно потратить 12 миллиардов гривен, это 0,03 ВВП.

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Кроме этого, подачками в виде одноразовой выплаты правительство планировало утихомирить предпринимателей, которые в декабре устроили свой Майдан в центре Киева. В первый день регистрации на выплаты физические лица — предприниматели со всей страны в Киеве устроили акцию протеста. Протестующие выдвинули свои требования: отставка Кабмина, отставка председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева. В противном случае — Верховная Рада должна уйти в отставку. Если же и этого не произойдет, должен быть объявлен импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Предприниматели протестуют на Майдане и по сей день. И выплаты от правительства их пыл не остудили.