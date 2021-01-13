В среду, 20 января, Джо Байден готовится официально стать 46-м президентом США. А пока он анонсирует кадровые назначения. Так, Байден предложил высокий пост в Госдепартаменте Виктории Нуланд. Она внесла большой вклад в свержение Виктора Януковича с поста президента Украины и формирование современной политической системы страны

Через неделю в США начнут править совершенно другие люди — команда избранного президента Джо Байдена. В неё Байден включил немало чиновников, с которыми работал в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы, есть среди них и настоящие звёзды. Как сообщило на днях издание Politico, пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам он намерен предложить Виктории Нуланд, которая, будучи помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сыграла одну из ключевых ролей в госперевороте на Украине 2013-2014 годов. Байден и его «украинцы»: кто будет работать в новой администрации президента США © REUTERS, Leah Millis

От русской водки до украинских печенек

Жизнь Нуланд с юношества неразрывно связана с советским, а затем постсоветским направлением: она 2 месяца работала вожатой в пионерском лагере «Молодая гвардия» в Одессе и переводчиком на советском рыболовецком судне на протяжении 8 месяцев, тогда же и выучила русский язык, а ещё моряки научили её пить водку.

Кроме того, предки Нуланд перебрались в Америку в начале XX века из этих краёв: дедушка — из современной Черновицкой области, а бабушка — из Гродненской области Белоруссии.

Политическая карьера женщины началась в 1985 году после окончания факультета государственной политики Брауновского университета. Через 3 года Нуланд направили в Монголию и доверили вопросы отношений с СССР, а в 1991-м перевели в американское посольство в Москве, где ей предстояло заниматься связями с правительством первого президента РФ Бориса Ельцина.

С переходом в центральный аппарат Госдепартамента спустя 2 года круг полномочий Нуланд расширился: как заместитель госсекретаря США Строуба Тэлботта отвечала за российское направление, ядерное разоружение Украины, Белоруссии и Казахстана, а также за расширение НАТО. В 1997-1999 годах она — заместитель директора по делам бывшего СССР в Госдепартаменте, с 2003 по 2005 годы — постоянный представитель США при НАТО.

В 2011-м Нуланд становится пресс-секретарём Госдепартамента, в 2013-м занимает пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Это, безусловно, самый яркий эпизод в биографии Нуланд. В разгар акций протестов представитель Госдепартамента наведывалась в Киев каждый месяц, а печеньки, которые она раздавала на Майдане активистам и бойцам «Беркута», стали притчей во языцех.

В день очередного визита Нуланд в украинскую столицу 5 февраля 2014 года в интернете появилась запись её телефонного разговора с тогдашним послом США на Украине Джефри Пайеттом, который состоялся, предположительно, после 24 января, третьего раунда переговоров президента Виктора Януковича и оппозиции.

В той беседе американские дипломаты бурно обсуждали состав будущего правительства страны, в частности, они сошлись во мнении, что включать в его состав Виталия Кличко, который сейчас руководит Киевом, не стоит, Пайетт также предупреждает, что проблемы могут возникнуть с председателем фракции националистической партии «Свобода» в Верховной Раде Олегом Тягнибоком и его ребятами.

«Я думаю, что Яценюк — это подходящий человек. У него есть опыт в экономических вопросах и вопросах управления. Что ему нужно, так это чтобы Кличко и Тягнибок оставались снаружи. Ему нужно разговаривать с ними 4 раза в неделю. Я просто думаю, что если Кличко попадёт внутрь и будет на этом уровне работать на Яценюка, то никакой работы не получится», — отвечала Нуланд. Демократия по-украински наступила тогда, когда Нуланд назначала им премьера — эксперт © РИА Новости, Нина Зотина

Когда активисты Майдана пришли к власти, США в «нормандский формат» не включили, как пояснил позже МИД РФ, из-за нежелания Германии и Франции, но американцы своих подопечных не бросили.

Параллельно с работой «четвёрки» Нуланд в 2016 году вела двусторонние переговоры по украинской тематике с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Всего состоялось 4 встречи политиков (15 января в Калининграде, 18 мая, 23 июня и 5 октября в Москве), но достичь прорыва не удалось из-за разногласий в позициях сторон: если Россия настаивала на приоритетности решения политических вопросов, прежде всего предоставлении Донбассу особого статуса и разведения войск на линии разграничения, то Штаты — на вопросах безопасности.

Переговорный формат Нуланд-Сурков прекратил своё существование с приходом в Белый дом президента Дональда Трампа. «Даме с печеньками» оказалось с ним не по пути, и на рандеву с помощником президента РФ начал ездить спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Тем не менее, после ухода из большой политики Нуланд не переставала следить за событиями на постсоветском пространстве. В июле прошлого года она приняла участие в Киевском форуме по безопасности в эфире телеканала «Украина 24» и в ходе своего выступления призвала усилить давление на Москву за события в Донбассе и переход Крыма, а также выразила мысль, что России вовсе стоит пойти по украинскому пути развития.

Хотела было Нуланд в 2019 году поделиться своими размышлениями о будущем мира на международной конференции в Москве, но в российской визе ей отказали.

Политическое воскрешение Нуланд по душе не всем

Новость о возвращении Нуланд в большую политику вызвала неоднозначную реакцию общественности. Украинские политики времён предыдущего президента Петра Порошенко начали постить на своих страницах в соцсетях совместные фотографии с ней, а вот портал Worldbeyondwar.org 11 января опубликовал совместное заявление 25 западных гражданских правозащитных организаций с призывом к Сенату не утверждать её кандидатуру на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Азаров о премьерстве Авакова: «Как тут не вспомнить незабвенную Нуланд» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Нуланд сыграла ключевую роль в организации государственного переворота на Украине, который привёл к гражданской войне, унесшей 10 000 жизней и вызвавшей перемещение более миллиона человек. Она также сыграла ключевую роль в вооружении Украины. Она выступает за радикальное увеличение военных расходов, расширение НАТО, враждебность по отношению к России», — говорится в тексте.

Как пишут авторы обращения, в формирование украинской политики, в том числе в свержение демократически избранного президента страны Виктора Януковича, отказавшегося вступить в НАТО, США вложили $5 млрд.

«Акции протеста на Майдане, во время которых Нуланд раздавала протестующим печенье, обострили неонацисты и снайперы, открывшие огонь по милиции. Когда Польша, Германия и Франция договорились о соглашении по требованиям Майдана и досрочных выборах, неонацисты вместо этого атаковали правительство. Госдепартамент США сразу же признал участников переворота правительством, и Арсений Яценюк был назначен премьер-министром. <…> Нуланд работала с открыто пронацистской партией «Свобода» на Украине», — подчёркивают правозащитники.

Кроме того, авторы письма обращают внимание на прошлогоднее заявление Нуланд о том, что в 2021 году Вашингтон должен убедить остальные страны усилить давление на Россию, а для этого нужно продолжить модернизацию систем ядерного оружия США и их союзников, развертывание новых обычных ракет и систем противоракетной обороны, создать постоянные базы вдоль восточной границы НАТО и повысить темпы и видимость совместных учений. Кость Бондаренко: Байдену придется забыть слово «Украина» © РИА Новости, Нина Зотина

«США вышли из Договора по ПРО, а затем и из Договора о РСМД, начали запускать ракеты в Румынию и Польшу, расширили НАТО до границы с Россией, способствовали перевороту на Украине, начали вооружать Украину и проводить массовые военные учения в Восточной Европе. Но если читать рассказ Виктории Нуланд, Россия — это просто иррационально злая и агрессивная сила, которой необходимо противопоставить ещё больше военных расходов, баз и враждебности. Некоторые военные чиновники США говорят, что вся эта демонизация России связана с прибылями от оружия и бюрократической властью, не более основанной на фактах, чем Досье Стила, которое Виктория Нуланд передала ФБР», — подчёркивают эксперты.

Чем ближе день вступления Байдена в должность президента США, тем интереснее становится наблюдать, как обновлённые американские власти будут взаимодействовать с современной Украиной. Которую по сути многие представители новой правящей элиты сформировали своими руками.