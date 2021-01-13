Попытка революции в Белоруссии стала одной из главных тем 2020 года. Было похоже на украинский Евромайдан, но Лукашенко удалось удержать власть. А современная публика слишком избалована новостями, чтобы долго удерживать внимание на одном объекте. За беспорядками в Киргизии, войной в Карабахе и выборами в США Беломайдан начал понемногу забываться

А штурм Конгресса в цитадели «нового мирового порядка» окончательно похоронил белорусский кризис в СМИ. Тем не менее кризис никуда не делся. Он не разрешен, даже не подавлен, хотя заглушить его и удалось.

Ситуация застыла в неопределенности. Опасной неопределенности, так что от Лукашенко ждут решительных действий.

Этюд в рождественских тонах

«Зла на Володю не держу»: Лукашенко назвал своего друга среди президентов © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Белорусы, даже те, кто выходил на массовые митинги летом прошлого года, не перешли к затяжному противостоянию. И теперь условный Беломайдан рассредоточился по спальным районам Минска.

Остается много вопросов по текущей ситуации в Белоруссии. Главный таков: что собирается делать дальше Александр Лукашенко как президент Белоруссии — белорусский автократ? В этой ситуации слово автократ — не обидное, поскольку отражает объективную реальность. Даже сторонники Лукашенко это полностью признают.

Очевидно, что и Москву беспокоит ситуация в стране-партнере, государстве-союзнике, в чем можно убедиться, читая российские СМИ. Причем даже многолетние партнеры Лукашенко, мягко говоря, не поют ему гимнов. Ситуацию оценивают критически. Тревожатся, потому что в фундаменте белорусского государства, по сути, есть лишь один Лукашенко. Без него все может развалиться.

Плюсы и минусы

Между Москвой и Минском всегда существует прямая связь по линии Лукашенко — Путин.Лукашенко не устает напоминать, что глав государств связывают не только деловые, но и дружеские отношения. Именно после созвона в августе 2020-го глава Белоруссии в прямом и переносном смыслах взял в руки автомат.

Дипломатические контакты никогда не прерывались, в Белоруссию из России был высажен настоящий десант из глав российских регионов, Москва профинансировала Минск, Россия готова помочь в решении любой проблемы, возникшей в условиях блокады со стороны Запада.

В рабочем режиме была запущена БелАЭС, поставляются на стройки крайнего Севера РФ БЕЛАЗы и МАЗы, начался процесс отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Наконец, в ответ на создание вокруг Белоруссии «санитарного кордона» из буферных государств Россия предложила перенаправить белорусский экспорт-импорт через Усть-Лугу взамен Клайпеды. Это были блестящие витрины Союзного государства, все это радовало глаз и душу.

Но есть и «но». Пока что это все. А, в частности, Усть-Луга — больше декларация о намерениях.

Дзермант: В вопросе реформ Белоруссия пойдёт по собственному пути © Facebook, Алексей Дзермант

Еще недавно Лукашенко неопределенно высказывался о том, что функции Конституционного собрания могут быть делегированы такому органу, как ВНС (Всебелорусское народное собрание). Выборы в него уже идут, избран в том числе Александр Лукашенко. Объявлена и дата этого форума — середина февраля. Власть настолько уверена в себе, что проводит все подготовительные мероприятия без оглядки на наличие рисков.

Но вот были новые заявления президента Белоруссии, из которых следовало, что новую Конституцию ВНС готовить не будет. Поскольку это все внутреннее дело Белоруссии, Россия не вмешивается в процесс и не задает вопросов в публичной плоскости. Это в дипломатической практике двусторонних отношений не принято. Но союзникам и партнерам хотелось бы знать больше.

И в воскресенье, 10 января, мы увидели, что именно предпринимают партнеры, чтобы удовлетворить законное любопытство.

Галантная дипломатия

Делать большое интервью с президентом Белоруссии для российских журналистов не в диковинку. На этот раз делать большое интервью в Минск прилетела Наиля Аскер-заде.

Картинка была самая новогодняя и рождественская. Разговор получился доброжелательным и позитивным. Но не стоит забывать, что интервью смотрели не только сторонники Лукашенко. Об их реакции писала сама Наиля, которой не занимать спокойствия, силы и личного мужества.

«Мне угрожают расстрелом и желают скорее «сдохнуть», — пишет Наиля.

Из всех иностранных журналистов, которые общались с Лукашенко за последние полгода, она первая, кто не отметил традиционную белорусскую толерантность к альтернативному мнению. Коллеги, пережившие украинские события, не удивлялись подобному — майданы будят жутких демонов, расчеловечивают. Впрочем, злоба оппозиционных анонимов в соцсетях — это лишнее напоминание о том, что гражданский конфликт в Белоруссии лишь заглушен, но не разрешен. И до реального умиротворения пока что далеко.

Нужны коренные перемены, которые зависят только от одного человека.

Зубец объяснил, почему Россия охладела к постсоветскому пространству © скриншот с видео ОТР

Александр Григорьевич подчеркнул, что Владимир Владимирович — единственный друг, а других друзей у него нет.

Лукашенко также сказал, что готов к диалогу с любой оппозицией, кроме предателей.

А будут ли перемены?

Это пока не ясно.

В конце концов, любые перемены, даже самые головокружительные, в рамках системы, построенной Лукашенко, могут быть введены в течение одного дня, одним росчерком его ручки. Реформы могут быть попросту декретированы. Но Лукашенко хранит интригу.

Речь уже не идет о том, что ВНС будет Конституционным собранием. Было сказано, причем весьма неопределенно, что конституционная реформа «может быть подготовлена» до конца 2021 года. Ну а что касается того, что никто не вечен ни на какой должности, то Лукашенко ответил на этот вопрос максимально галантно, но также неопределенно.

Это можно объяснить. Дело в том, что даже теоретический вариант ухода Александра Григорьевича может нанести душевные травмы его сторонникам, демотивировать их, а заодно добавить веры и энтузиазма противникам.

В целом, от ответов на главные вопросы Лукашенко пусть вежливо, но ушел.