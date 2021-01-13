Решения уходящей администрации президента США Дональда Трампа могут помочь нарастить поставки российского газа по украинскому маршруту

Американские власти намерены в ближайшее время расширить санкции против европейских компаний, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Как сообщили источники агентства Reuters в правительстве США, 14 или 15 января Госдепартамент представит доклад, в котором будут перечислены участники проекта.

Как ожидается, в этот список войдут строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, ​​​​​​​страховые фирмы (в частности, швейцарский страховщик Zurich Insurance Group), предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования. Трубоукладчик «Северного потока-2» прибыл к месту строительства газопровода © Газпром флот

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить своё участие, пока не стало слишком поздно», — пояснил неназванный американский чиновник.

Тем временем российский газ приобретает для Европы ещё более важное значение. Спрос на топливо резко вырос на фоне холодной зимы, вместе с тем выросла и его стоимость: спотовая цена газа на нидерландском хабе TTF (контракт «на сутки вперёд») на 11 января достигла максимальной с 25 января 2019 года отметки в $252, а на испанском хабе PVB (на страну обрушились небывалые снегопады) показатель взлетел до $645,84.

В таких условиях «Газпром» максимально наращивает поставки по «Северному потоку» и «Турецкому потоку», а также высокими темпами ведётся отбор из подземных хранилищ в Европе.

Получить дополнительное топливо европейские страны могли бы из Америки, но, по информации Управления энергетической информации Министерства энергетики США, 50% экспорта СПГ идёт в Азию (в Европу 30%), где также выросли и спрос, и цены. Причина — в сокращении производства на СПГ-заводах в Австралии, Катаре и Малайзии, а также логистические трудности с поставками из США (пропускная способность самого короткого маршрута — Мексиканского залива через Панамский канал — ограничена, поэтому танкерам приходится либо ждать своей очереди несколько дней, либо двигаться по более длинному маршруту — вокруг мыса Доброй Надежды). Политолог Марков сказал, что должна будет сделать Европа, чтобы США отстали от «Северного потока-2» © Axel Schmidt / Nord Stream 2 | Axel Schmidt / Nord Stream 2 | Перейти в фотобанк

Ещё больше увеличить продажу топлива европейским потребителям «Газпром» в сложившейся ситуации мог бы, нарастив поставки по украинскому маршруту: по долгосрочному транзитному контракту можно прокачивать в сутки до 110 млн кубометров газа, а по дополнительному бронированию — ещё 41,2 млн.

Однако российская компания за последний месяц, наоборот, сократила объёмы поставок через Украину: до 100 млн кубометров в январе против 182,8 млн кубометров в декабре. По словам экспертов, таким образом «Газпром» хочет поддержать цены на высоком уровне, пока спрос на топливо максимален, ведь вскоре ситуация вернётся в прежнее русло.

При этом ни о каком дефиците топлива речи не идёт. Как поясняет старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, количество газа в подземных хранилищах Европы находится на том же уровне, что и обычно в этот период года, только темпы отбора выше среднего за последние 5 лет.

В завершении строительства «Северного потока-2» российская сторона не сомневается, о чём, в частности, сказал в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, хотя оно и зависит от многих факторов, в том числе погодных. Однако нельзя исключать, что американские санкции могут затруднить введение газопровода в эксплуатацию, в таком случае поставлять энергоресурсы «Газпром» сможет только по «Северному потоку», «Турецкому потоку» и через Украину.

Если спрос будет настолько велик, что первых двух маршрутов будет недостаточно — например, в аномально холодную зиму, а погода теперь часто преподносит различные сюрпризы, — то придётся больше задействовать украинский маршрут.