В первые дни нового 2021 года в Белоруссии и некоторых странах Евросоюза ожидаемо ожила тема проведения чемпионата мира по хоккею, который планировалось проводить в Минске и Риге в нынешнем году. Похоже, из-за политической атмосферы, сгустившейся вокруг руководства Белоруссии, этим планам не суждено реализоваться. Хотя вероятно и обратное

Еще в 2017 году Минск и Рига завоевали право на совместное проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году. Для Белоруссии, где хоккей воистину президентский спорт (Лукашенко сам любит погонять с партнерами и друзьями шайбу), это было не просто спортивной удачей, а важным политическим достижением. Но сейчас появилось ощущение, что эти планы могут не реализоваться.

От улицы — до спорта

Впервые тема отмены чемпионата мира по хоккею в Белоруссии была поднята еще в разгар протестной активности в республике, который пришелся на вторую половину лета бывшего года. 15 августа вице-президент ИИХФ (Всемирной федерации хоккея) Калерво Куммола засомневался, стоит ли в Белоруссии проводить турнир, сославшись на размах политических протестов и жестокость их подавления. Глава организации Рене Фазель с ним тогда согласился, но дипломатично предложил не торопиться с резкими решениями.

В унисон подобным заявлениям тогда прозвучало и выступление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, который повысил градус напряжения вокруг грядущего чемпионата, заявив следующее: «Считаю, что события в Белоруссии кардинально меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы, как страна, сможем организовать чемпионат мира вместе с Белоруссией». Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Шли месяцы, а ситуация в республике так и не стабилизировалась — каждые выходные в Минске собирались акции протеста, происходили стычки с силовиками, в тюрьмах продолжали находиться сотни задержанных активистов, а по столичным улицам передвигалась военная техника. Все это, конечно, не способствовало идее проведения чемпионата в Минске.

Параллельно уличной активности протесты затронули и профессиональных белорусских спортсменов, которые написали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы, прекратить насилие со стороны силовиков и выпустить политзаключенных. Его подписали на данный момент почти 2 тысячи профессиональных белорусских спортсменов, среди которых есть и олимпийские чемпионы, для 9,5-миллионой республики эта цифра просто колоссальная.

В течение нескольких месяцев после выборов Белоруссия уже лишилась трех больших спортивных турниров. Минск отказался от проведения Всемирной шахматной Олимпиады, потому что Министерство спорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку. Турнир суперлиги по легкой атлетике в 2021 году тоже не состоится, а Европейская конфедерация фехтования отменила чемпионат Европы – 2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Апогеем спортивных потерь официального Минска стало решение 7 декабря Международного олимпийского комитета о наложении санкций на Национальный олимпийский комитет республики. Это означает, что с этого момента руководители белорусского спорта (туда входят Александр Лукашенко и его сын Виктор) не смогут участвовать во всех спортивных мероприятиях под эгидой Олимпийских игр. Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

Но вопрос с чемпионатом мира по хоккею так и оставался открытым, хотя все склонялись к тому, что республика лишится и этого турнира. Ситуацию в Белоруссии обсуждали на заседаниях ИИХФ, о невозможности проводить там чемпионат говорили европейские политики и дипломаты, а 11 января в Минск с официальным визитом прибыл глава мирового хоккея Рене Фазель. Ожидалось, что тогда и будут расставлены все точки над «і». Однако ситуация стала еще более неоднозначной.

Фазель и Лукашенко довольно тепло побеседовали, спортивный функционер не показал ни йоты негативного отношения к белорусской власти и стремления поскорее решить вопрос не в ее пользу. Он заявил, что «процесс изучения возможности проведения чемпионата в Минске начался и продолжится новыми встречами», что не могло не обрадовать белорусское руководство.

Национальный вид спорта и имиджевые потери

Из всех спортивных лишений утрата чемпионата мира по хоккею станет самой болезненной для белорусской власти и лично для Александра Лукашенко, который увлекается этим видом спорта.

Любовь президента к хоккею выражается в ежегодном турнире на призы главы белорусского государства, в котором он сам принимает участие в качестве игрока. Во-вторых, в республике созданы отличные по сравнению с другими видами спорта условия для занятия хоккеем: даже в небольших районных центрах есть ледовые дворцы, что порой становится предметом критики власти. Мол, зачем столько спортивных объектов, когда в стране, мягко говоря, не самые высокие зарплаты, а развитие ряда иных общественных сфер жизни белорусов оставляет желать лучшего. Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Кроме того, в Минске построили ряд ледовых арен, готовых принять игры уровня чемпионата мира, а хоккейный клуб «Динамо Минск» слывет самым состоятельным спортивным объединением страны. В качестве его спонсоров выступают как крупнейшие государственные предприятия, так и частный бизнес. Хотя для стран региона больше характерно вкладываться в футбол, который, несмотря на особое положение хоккея, остается самым популярным видом спорта у белорусов.

Настоящей гордостью для власти и государственной медиасферы стало проведение в Белоруссии чемпионата мира по хоккею в 2014 году, как и Европейских игр в 2019-м.

Для руководства республики принятие крупных турниров — это вопрос не только собственного имиджа в мире, но и дипломатия. Стать хозяевами чемпионата мира и принять в гостях европейских и американских политиков, дипломатов (а как минимум — крупных спортивных функционеров) означает получить дополнительную площадку для переговоров и налаживания с ними связей. А это в первую очередь — сигнал всем недоброжелателям, что белорусский режим не является изгоем в мировом спорте, а значит, и в мировой политике. Однако ситуация после скандального августа 2020 года резко обострилась.

Сначала резко против проведения соревнований в Белоруссии выступила оппозиция. Соответствующие заявления сделали Светлана Тихановская и Павел Латушко. Они наверняка приложат усилия для лоббирования в ЕС переноса чемпионата мира в другую страну. Небольшие акции с данным требованием провели и протестующие.

У них противоположные цели: чтобы белорусский режим был, наоборот, как можно более изолированным и не имел возможности укрепиться за счет проведения таких турниров. Отмена чемпионата в таком случае станет одним из элементов давления на официальный Минск. А с учетом особого отношения главы государства к хоккею, которого он никогда не скрывал и пытался сделать из Белоруссии хоккейную державу, потеря права на проведение мирового чемпионата может быть очень острой.

Чемпионат мира и политический кризис

Теперь после визита в Минск Рене Фазиля ситуация стала еще более неопределенной. Решение Всемирной федерации хоккея, каким бы оно ни было, станет определяющим не только в спортивном, но и в политическом отношении. Практика показывает, что, несмотря на всю заявленную аполитичность, международная конъюнктура все же оказывает существенное влияние на спорт. Здесь можно вспомнить о том, как из-за футбольного мачта между Сальвадором и Гондурасом начались боевые действия, или о том, как регулярно спортсмены игнорируют и бойкотируют соревнования в недружественных их странам государствах. Предсказания астролога на 2021 год: Путин, РФ, Украина, Белоруссия и США

Да и в Европе сегодня на Федерацию хоккея Белоруссии оказывается серьезное давление с требованием отменить чемпионат. Спортивные чиновники из Дании заявили, что сборная их страны не отправится в республику на планируемый турнир. Тихановская обсуждала возможность бойкота чемпионата с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады и Словакии. По ее словам, она встретила понимание дипломатов в данном вопросе.

Поэтому, если после предыдущих ограничений Белоруссию лишат столь важных для ее руководства мировых хоккейных соревнований, это будет еще одним сигналом, что в ЕС и США серьезно настроены на продолжение конфронтации с Минском, не оставив его представителям возможности в ближайшее время перейти к очередной «оттепели».

Решение же в пользу Минска в условиях текущего кризиса и дипломатического давления будет означать, наоборот, неготовность коллективного Запада и дальше «сжигать мосты» с Минском и попытку сохранить инструменты для влияния на руководство республики. Этот вариант возможен только в том случае, если в Вашингтоне и Брюсселе обеспокоятся вероятностью сближения изолированной Белоруссии с Россией. Таким образом, быть или не быть мировому чемпионату по хоккею в Минске — во многом зависит… от отношений Минска и Москвы. Чем ближе будет Минск к Москве, тем больше вероятность отмены чемпионата, и наоборот — чем хуже отношения руководства РФ и Белоруссии, тем выше вероятность проведения чемпионата.

Сложно представить, но проведение чемпионата в Минске может сыграть и против белорусских властей. В республике продолжается политический кризис — регулярно проводятся акции протеста и уличные стычки, задержания и аресты.

Решение провести чемпионат мира в Минске и наступление весны только подтолкнут протестующих к увеличению активности накануне соревнований. Перед властью встанет задача обязательно «навести порядок» на улицах, но так, чтобы сохранить гуманное лицо для европейских наблюдателей. Однако белорусская власть, похоже, больше не имеет возможностей разрешить политический кризис без разгонов митингов и «закручивания гаек». Недовольная часть общества не приняла идею конституционной реформы и Всебелорусского собрания и, судя по всему, отнюдь не собирается уходить с улиц. В таких условиях Лукашенко будет не до чемпионата.