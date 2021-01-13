Очередное повышение коммуналки вызвало массовые акции по всей Украине. Несмотря на объявленный правительством локдаун, граждане массово выходят на улицы городов Украины - перекрывают дороги и требуют отмены повышения цен на газ, коммуналку и электричество

В Украине проходят массовые акции протеста против очередного повышения коммунальных тарифов, которые повысили 1 января на электричество, газ, отопление, холодную и горячую воду, а также за обслуживание придомовой территории. Кроме того, украинцев заставляют отдельно оплачивать доставку газа по проложенным за счет государства трубам, что представляет собой банальную накрутку в интересах собственников энергокомпаний. Причем одновременно с этим правительство ужесточило условия для получения субсидий по оплате за коммуналку, чтобы радикально сократить число льготников.

"Тарифный подарок" на праздники явился для людей настоящим шоком, потому что суммы в платежках зачастую равняются их пенсиям и зарплатам, а государство уже анонсировало в текущем году новые, еще более высокие тарифы. Эта бесчеловечная политика является прямым следствием давления со стороны западных кредиторов. Украинские власти заключили меморандум с Международным валютным фондом, обязуясь поднять тарифы, выбить из неплательщиков накопившиеся коммунальные долги, а также обеспечить свободное ценообразование на газовом рынке, чтобы жители самой бедной страны в Европе покупали газ по цене, которую платят за него потребители в Евросоюзе. Даже если этот газ добывают на территории Украины.

Как подсчитал глава Жилищного комитета Украины Александр Скубченко, коммунальные тарифы выросли в 2019-2020 годах почти на 50%. Их поднимали теми же темпами, что и во времена Петра Порошенко, — каждый раз, когда Зеленский нуждался в спасительном кредите от МВФ, добиваясь благосклонности от Брюсселя и Вашингтона. Сейчас, в январе 2021 года, тарифы в целом увеличились еще минимум на 30%. Но главное, они продолжают расти дальше под прибаутки «слуги народа», который развлекал украинцев предновогодним роликом с участием несовершеннолетних детей, получивших за эти съемки по 500 гривен.

Создается впечатление, что на Банковой прощупывают долготерпение своих ограбленных до нитки сограждан. Чиновники относятся к ним с вызывающим цинизмом, как бы подчеркивая, что у народа не осталось никакого достоинства и атрофировалась способность к борьбе за свои базовые права. Топ-менеджеры «Нафтогаза» начисляют себе миллионные бонусы, совершенно не беспокоясь, что об этом подумают бедняки. После Рождества в стране ввели фейковый карантин, запрещая продавать в супермаркетах лампочки, трусы и презервативы. Медицинские клиники переполнены коронавирусными больными, для которых не хватает препаратов и кислорода, а власти демонстративно отказываются от вакцинации российскими препаратами, хотя в Киеве можно привиться нелегально завезенной российской вакциной по цене 2-3 тысячи евро. В Москве эта же прививка делается совершенно бесплатно. Новый железный занавес по-украински. Должников не пустят за границу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правительство каждый день расписывается в том, что интересы украинцев не значат для него ничего, потому что украинская власть обслуживает интересы иностранных покровителей, олигархов и ультраправых. Однако на этот раз украинцы вышли протестовать на улицы, несмотря на период хронического праздничного застолья. Волна акций прокатилась по всей стране. В последние дни они проходили в Харькове, Одессе, Николаеве, Львове, Черновцах, Жмеринке, Гайсине, Тульчине, Брацлаве, Херсоне, Полтаве и Измаиле. Причем они вспыхивают стихийно, несмотря на то что к митингам пытаются примазываться представители политсил.

«На вопрос, что реально может объединить украинцев, живущих на востоке и западе страны, я всегда отвечал — экономика. Происходящие по всей стране тарифные протесты — очевиднейшее тому подтверждение. Пришедшие счета, так возмутившие граждан, и вызвавшие массовые перекрытия трасс, это счета за тёплый, почти осенний декабрь. Со следующей недели идут морозы, цифры будут астрономическими. Неделя есть у кабинета министров на то, чтобы урегулировать тарифный вопрос. Иначе есть риск увидеть на тарифном майдане не только граждан, но и народных депутатов, конституционным большинством. С последующим голосованием в зале тут же принятых кардинальных инициатив. Я очень извиняюсь, но если при нас обычному, рядовому гражданину становится жить хуже, чем при предыдущей власти, так зачем мы эту власть собой заменили? Чтобы что?» — комментирует эти события в Телеграме депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

Люди действительно перекрывают автомобильные трассы, несмотря на то что полиция старается помешать этим действиям, цинично штрафуя протестующих за нарушения ковидного карантина. Однако география выступлений растет практический каждый день. Вчера, 12 января, к ним присоединились жители Закарпатья — они собрались на площади города Виноградов, держа в руках плакаты «Газ по цене золота» и «Тарифный геноцид», и потребовали немедленного снижения тарифов. «Цены высокие, зарплаты нет, работать негде. У нас семья — двое пожилых родителей и я. Все трое — пенсионеры. У меня еще пенсии нет, у родителей пенсия шесть тысяч гривен в сумме. За газ, услуги теперь нужно заплатить 5 тысяч грн. Дальше как?» — рассказала участница митинга в эфире одного из украинских телеканалов.

Украинской власти нечего ответить на этот вопрос, которым задаются сегодня миллионы жителей страны, потому что они не в состоянии заплатить по новым тарифам. Угроза масштабных социальных протестов заставила Зеленского заговорить о частичном снижении коммуналки, однако на него тут же накинулись неолиберальные эксперты, требуя отказаться от «популизма», чтобы сохранить доверие иностранных партнеров.

«Цены не могут быть справедливыми, они могут быть рыночными», — заявил пропагандист Сергей Фурса, пополняя коллекцию оруэлловских цитат, которые регулярно озвучивают украинские чиновники. Постмайдановские элиты не представляют, в каком положении оказался сегодня совершенно чужой для них украинский народ, и готовы закручивать гайки до бесконечности. Достаточно вспомнить знаменитую запись телефонного разговора, когда Порошенко хвастался перед Байденом ростом тарифов, заявляя, что поднял их еще выше, чем этого требовали эмиссары из МВФ.

Действующее правительство тоже желает выслужиться перед западными банкирами. И это, несомненно, приведет к новым массовым выступлениям, даже если на Банковой согласятся пойти на частичные и незначительные уступки, слегка притормозив с тарифным повышением.

Проблема в том, что у социального протеста нет организующей силы, ведь левый фланг украинской политики зачищен в интересах правящего класса. «Почему олигархи присвоили народную собственность? Потому что вы признали преступной идею, которая давала основания считать эту собственность народной», — объясняет украинцам блогер Алла Бердышева, комментируя очевидные итоги политики декоммунизации.

Тем не менее, левые политики подают пример сопротивления тарифному террору. Так, Вячеслав Голуб, участник группы «Червоні», депутат местного совета на Сумщине, инициировал вопрос о возврате в коммунальную собственность газовых сетей, чтобы люди не платили космические надбавки. А это ставит на повестку дня актуальный вопрос о национализации газовых коммуникаций, незаконно присвоенных олигархическими энергокомпаниями.

Подобные требования могут стать первым шагом к выработке коллективной программы, которая укажет пути выхода из тарифного тупика, потому что политику в области оплаты коммунальных услуг нужно менять не в масштабах отдельно взятых поселков, а на всей территории стагнирующего от кризиса государства. А для этого необходимо отказаться от рыночного фундаментализма, определяющего собой экономический курс украинской власти.

«Цены на газ и электроэнергию для населения должны стать регулируемыми государством. Для целей отопления — льготными. У государства достаточно собственной добычи и генерации, чтобы обеспечить население более дешёвыми газом и электроэнергией при сохранении положительной рентабельности госмонополий. Все тарифы в стране должны быть подвергнуты проверке на предмет соблюдения законов при их формировании и экономической обоснованности всех составляющих в их структуре, а после — снижены до законного уровня. Законодательство в сфере ЖКХ должно быть преобразовано по принципу: потребитель всегда прав. Государство обязано защищать людей, а не олигархов. Никаких «рынок сам себя отрегулирует». Законодательное обеспечение действенного государственного регулирования, надзора, контроля и защиты прав потребителей в сфере ЖКХ. Введение сертифицирования в ЖКХ, административного и уголовного наказания за нарушения законов и тарифное воровство. Никаких норм потребления и грабежа на их завышении. Повышение качества услуг ЖКХ, а не их стоимости. Обеспечение 100% учёта потребления коммунальных услуг и автоматизации контроля их качества», — предлагает свой пакет неотложных мер эксперт Александр Скубченко. Порошенко - Байдену: Мы подняли тарифы еще выше, чем требовал МВФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эти тезисы могли бы стать стратегическими лозунгами тарифного протеста. Однако они заведомо не встретят понимания со стороны украинской власти, которая полностью зависит от воли магнатов и кредиторов, оперируя логикой коммерческой прибыли вместо логики общественных интересов. Для экономических изменений необходимы изменения политического и идеологического порядка — начиная с освобождения от унизительной внешней зависимости, в которой находится сейчас Украина.

«Чем дальше, тем больше условия Евроассоциации напоминают условия Еврокапитуляции. Такое впечатление, что мы проиграли им войну», — иронизирует на эту тему Бужанский.

Все действительно так. От событий Евромайдана проиграло абсолютное большинство украинцев. Причем им легко убедиться в этом факте, заглянув в собственные платежки. А толчком к переменам могут послужить социальные выступления обманутых и отчаявшихся людей, которые понимают — терпеть дальше нельзя.