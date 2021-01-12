Во вторник, 12 января, в Киев с официальным визитом прибыла Майя Санду, недавно избранный президент Молдовы

Это ее первый зарубежный визит, что говорит об определенных приоритетах в международных отношениях. Владимир Зеленский заявил, что визит Санду свидетельствует о перезагрузке украино-молдавских отношений. Ранее отношения были достаточно прохладными, так как Киев считал экс-президента Молдавии Игоря Додона слишком пророссийским, в том числе из-за его позиции по Крыму. Зеленский похвалил Майю Санду «за смелость», так как она не «боится называть Крым украинским». Ранее Санду заявила, что ее предшественник Игорь Додон «наговорил и наделал глупостей по Крыму», сообщив, что намерена восстановить «испорченные» Додоном отношения с Украиной. Также она выступает за вывод российских войск из Приднестровья.

«Слава Украине!» Санду поприветствовала военных в Киеве националистическим лозунгом © Фейсбук президента Молдавии Майи Санду

Обе стороны констатировали желание наладить взаимодействие со странами Восточной Европы, а именно стать частью инициативы «Триморье» (или «Междуморье») — это своеобразная альтернатива ЕС от Балтики до Черного и Адриатического морей.

«Отмечаем стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море. В этом контексте мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы Триморье», — заявили Зеленский и Санду после встречи в Киеве сегодня, 12 января.

В летних туфлях по льду: Санду не угадала с погодой в Киеве © пресс-служба президента Украины

Политолог Руслан Бортник считает, что эта тема обретет новое дыхание после прихода Джо Байдена в Белый дом.

«Постсоветские страны, не вошедшие в ЕС и НАТО (в частности, Украина и Молдова), на фоне прихода Байдена в Америке могут попытаться создать объединение с ориентацией на США», — прогнозирует Бортник.

Зеленский и Санду в ходе встречи также договорились о создании президентского совета для решения совместных задач двух стран.

«Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», — заявил Зеленский.

По сути это будет очередной консультативный совет, ничего существенного не решающий, имитирующий деятельность, но предоставляющий высокооплачиваемую работу нескольким «активистам».

Примечательно, что тема Приднестровья не особо фигурировала в официально опубликованных отчетах о переговорах, за исключением обещания Зеленского усилить борьбу с контрабандой на приднестровском участке украинской границы. Как оказалось, интересует Киев и возможность транспортировки «европейского газа» через Молдову, хотя сейчас Молдова закачивает российский газ, идущий через Украину. Год назад Украина предлагала Кишиневу закупать «европейский газ» через Украину, а не у «Газпрома». Во всех случаях речь идет о российском газе и схемах по накрутке его цены через посредников.

Президента Зеленского также могла бы заинтересовать тема, с помощью которой он мог бы заявить об успехах в борьбе с коррупцией. В Молдавии скрывается беглый судья Николай Чаус, пойманный НАБУ при попытке закопать наличку на огороде. Затем он бежал в Молдавию при содействии людей из охраны экс-президента. Он мог бы стать свидетелем по делам о коррумпированности окружения Петра Порошенко. Но, похоже, Зеленский всерьез не собирается судить своего предшественника, несмотря на предвыборные обещания. Ранее Санду в интервью выступила с обвинениями против Порошенко, заявив, что он в сотрудничестве с другом и партнером, беглым молдавским олигархом Владом Плахотнюком, обеспечивал контрабанду и коррупционные схемы в Приднестровье. Санду сказала, что ожидает от киевской власти ликвидации этих схем.

Зеленский ждет Санду © пресс-служба президента Украины

По этой же причине Санду, вероятно, и не раскручивала на переговорах тему Приднестровья, по крайней мере, официально.

«Для Санду важно добиться влияния на парламент, и ее заявления рассчитаны на прозападный электорат и диаспору. На самом деле ей невыгодно возвращение в Молдову Приднестровья с почти 350 тысячами избирателей, которые в большинстве настроены против нее. Особенно учитывая, что Додон проиграл ей 250 тысяч. С другой стороны, приднестровская тема может отнять у Санду часть колеблющегося пророссийского электората, которая проголосовала за нее», — говорит молдавский политолог Думитру Бунеску.

Санду также обсудила со своим украинским коллегой строительство новых ГЭС на Днестре. В настоящее время Молдавия напрямую зависит от электричества, вырабатываемого расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Предприятие, которое входит в состав «Интер РАО ЕЭС», поставляет электроэнергию в Молдавию, обеспечивая порядка половины ее потребностей. Однако река мелеет из-за строительства на территории Украины (в Тернопольской и Ивано-Франковской области) гидротехнических сооружений. В результате строительства Молдавия может оказаться не только без электричества, но и без питьевой воды. На переговорах Майя Санду указала на эту проблему, но пока решено лишь и далее ее обсуждать.

В целом же визит нельзя назвать прорывным. Проблемы взаимоотношений между двумя странами сохраняются, а заявленные инфраструктурные проекты могут оказаться лишь очередными благими намерениями. Президент Молдавии — фигура недостаточно самостоятельная и зависимая от воли парламента, в котором у Санду нет большинства. К тому же оба президента в достаточной степени зависимы от Вашингтона, а пока оттуда не исходит четких указаний, на переговорах двух стран лишь договариваются продолжать и далее договариваться.