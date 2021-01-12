Первый понедельник после праздников стал для Украины тяжелым. Американские санкционные списки пополнили семеро граждан Украины: Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель

А также информационные ресурсы: «Эра-Медиа», Only News, Nabuleaks, «Бегемот Медиа».

Кое-кто успел излить яд, поздравив фигурантов с «перемогой», поспешил выразить злорадство. Санкции приняли за ответ Байдена обидчикам его сына. Вот только Blacklist готовила команда Трампа. Есть повод задуматься.

Разоблачение фокуса

Санкции — блюдо, которое Байден подает теплым © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Андрей Деркач.

Министр финансов США Стив Мнучин объявил, что украинский политик якобы был агентом влияния России более 10 лет и тесно связан со спецслужбами РФ. По словам Мнучина, Деркач участвовал в попытке вмешательства в президентские выборы в 2020 году, вместе с другими агентами влияния манипулировал общественным мнением в США.

«Санкции против Деркача — наш сигнал РФ и ее прокси-силам, что мы не будем терпеть подобного», — сказал глава Минфина США в сентябре прошлого года.

Справка: Стив Мнучин был кооптирован на пост министра финансов в 2017 году, его кандидатура в Конгрессе прошла с трудом, «за» голосовали пятьдесят три сенатора против сорока семи «против». Последними были, разумеется, демократы. Байденисты тогда проиграли трампистам, но ярлык «корпоративного рейдера» в адрес пока еще хозяина Минфина США звучал. И не без оснований: Стив Мнучин и правда «волк с Уолл-стрит».

Но вернемся к санкциям. Деркач попал в черный список как «российский агент», это публично назвали «сигналом для России». Ирония в том, что трамписты обвиняли Москву во вмешательстве в выборы 2020 года. Чем они закончились — известно. Так что смысл вышеописанных санкций равен нулю. Но это Минфин США и Стива Мнучина не остановило. Чиновники-экзекуторы продолжили работу в тупиковом направлении, чтобы после скандальных выборов расширить санкции, которые себя полностью дезавуировали. И в понедельник о них было объявлено. Это вызвало взрыв постпраздничного злорадства у врагов президента Зеленского, но думающая часть наблюдателей с трезвой головой и хорошей памятью тихо недоумевали. Поскольку это все деятельность команды Трампа, цель которой — отправить сигнал России за вмешательство в выборы 2020 года, то событие, безусловно, цирк к конями. А те политологи, которые с какого-то перепуга приписали это мести Байдена за своего сына, скорее всего, находились под действием новогодне-рождественской интоксикации. Как говорил классик, «третий день пьем здоровье Вашего Величества — пора бы перестать!».

Без вины виноватый

Демократическая месть: почему США ввели санкции против украинских политиков и СМИ © commons.wikimedia.org, MeanieHyaena Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США. А также сообщил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил не менее 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании Burisma. Согласно документам, в пользу, в частности, Хантера Байдена, а также других публичных лиц Burisma выплатила по меньшей мере 16,5 млн долларов. Деркач объяснил, что сделал это с целью восстановления доверительных отношений между стратегическими партнерами — Украиной и США. И предложил Зеленскому передать в Минюст США все документы, которые имеются в рамках 11 уголовных дел, без запросов с американской стороны. На этом Деркач не остановился. 22 июня 2020 года на пресс-конференции он дополнительно обнародовал новые факты международной коррупции с разъяснением, как устроена система влияния Демпартии США на Украине.

А 9 июля предъявил третью порцию плёнок, среди которых есть запись «разговора Порошенко с Путиным». Из всех записей общественности понравилась только последняя. По стране прокатилось цунами насмешек над голосом, похожим на Петра Порошенко, который показывал голосу, похожему на Владимира Путина, явное подобострастие. Которое было полной противоположностью публичной позиции Порошенко. Безусловно, действия Деркача напоминают информационную кампанию и политтехнологию. Двух мнений быть не может, что это камень в огород Порошенко, порохоботов и соросят, которые были вышвырнуты из власти как порядком осточертевшие украинскому народу, но все еще опасные, так как не скрывают реваншистских планов.

Американские демократы попали в этот бенефис Деркача ситуативно, как фон и декорации. Хотя факты — упрямая вещь. Именно демократы вмешались во внутренние дела Украины, руководили Евромайданом, устроили госпереворот и разожгли войну. Это их рук дело. Но неуклюжая попытка подружиться с командой Трампа вызвала противоположную реакцию, поскольку не секрет, что в Америке однопартийная модель. Эту тоталитарную партию давным-давно сами же американские политологи назвали «Демопубликанской». Так что демопубликанец Стив Мнучин увидел тут «руку Москвы», Деркача забанил как «агента Кремля», а чтобы ему было не скучно в черном списке, добавил туда всех, кто участвовал в публикации «пленок Деркача» и разоблачении действий демократов на Украине. Ибо что Трамп, что Байден — они оба демопубликанцы. Но в данном случае Байден не при делах.

Охота на ведьм

Михаил Погребинский о санкциях США в отношении Украины: Минфин США «зачищает» всех врагов Байдена © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Но вернемся к семерым «политпострадавшим» из черного списка мистера Мнучина. Их обвиняют в том, что они помогали Андрею Деркачу вести кампанию дезинформации против американских граждан. «Они являются угрозой нашей демократии», — прокомментировал расширение санкций Стив Мнучин. Всех семерых наказали блокировкой всех активов и запретом на любые операции с гражданами и компаниями США. Это бывший прокурор Константин Кулик, бывший депутат, а теперь эмигрант-беглец Александр Онищенко и экс-сотрудник Посольства Украины в США Андрей Телиженко. Но больше всего в украинском политбомонде злорадствовали по поводу попадания в черный список нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского. Масштаб этой «угрозы американской демократии» и правда впечатляет, с учетом того, что в недавнем прошлом это обычный сетевой блогер и грантоед. Репутации данного гражданина Украины «список Мнучина» ну никак не может повредить за отсутствием таковой. Скорее, министр финансов США и «волк с Уолл-стрит», наоборот, нагнал этому хайпожору еще больше подписчиков в социальные сети. На что пан Дубинский только и работает, хорошо понимая, что его политическая карьера будет недолгой.

Но есть и плохие новости

Вся история с расширением санкций и правда выглядит комично. И это было бы смешно. Если бы не было тревожно. Дело в том, что суть дела-то осталась: демократы и правда вмешивались во внутренние дела Украины, дергали украинских политиков за ниточки, диктовали независимому государству внутреннюю и внешнюю политику. И воровали все, что плохо лежало. Например, с помощью газодобывающей компании Burisma, в совете директоров которой состоял Хантер Байден — сын Джо Байдена, который с 20 января будет работать президентом США. Депутат Александр Дубинский всего лишь как депутат-блогер обвинял Burisma в краже денег из украинского бюджета и выведении средств в офшоры. Он также прямо заявлял, что Хантер Байден получал вознаграждение за свои услуги деньгами, полученными преступным путем. По словам Дубинского, они были «украдены у граждан», а не получены в виде выручки компании. А вот бывший прокурор Украины Константин Кулик вел уголовные дела в отношении Burisma, где фигурировали папа и сын Байдены. Минфин и Минюст США не опровергли ровно ничего из того, о чем шла речь в 11 уголовных делах, в которых фигурировали граждане США, в том числе нынешний президент Соединенных Штатов. Остается неприятное послевкусие: так кто воровал деньги украинцев через компанию Burisma? Никто? Колониальным душком тянет от этой истории.