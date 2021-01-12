Вот уж действительно непереводимая игра слов: «И мстя моя будет страшной», но отлично подчёркивающая всю нелепость и безграмотность угрозы

В похожей ситуации оказались вашингтонские политики, наложившие санкции на целую группу граждан Украины.

Напомню, речь идёт о санкциях Минфина США против семерых граждан Украины, связанных с публикациями так называемых «плёнок Деркача» (записей разговоров бывшего вице-президента Джо Байдена с бывшим президентом Украины Петром Порошенко), а заодно с расследованием коррупционных схем семейства Байденов на Украине. И как только предоставилась такая возможность, американцы начали азартно мстить.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Андреем Деркачом (против него санкции ввели ещё раньше), а также группы поддержки данного расследования — популярного блогера Александра Дубинского, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего нардепа Александра Онищенко, дипломата Андрея Телиженко, сотрудников и деловых партнёров Андрея Деркача — Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко, Петра Журавеля.

В обоснование данного решения США выпустили официальное заявление. «Российские кампании дезинформации, нацеленные на американских граждан, представляют собой угрозу нашей демократии, — поведал министр финансов Стивен Т. Мнучин. — Соединённые Штаты будут продолжать активно защищать целостность наших избирательных систем и процессов».

На фоне происходящего в США после президентских выборов бардака — с сомнительными результатами голосования по почте, огромным количеством нарушений и судебных исков, штурмом здания Конгресса разъярёнными американцами — высокопарные рассуждения о «целостности избирательных систем и процессов» и «кремлёвских происках» ничего, кроме гомерического хохота, вызвать не могут.

Особенно сатирически прозвучал тезис официального заявления Минфина США в части борьбы против коррупции: «Деркач и Дубинский выступали против НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины], пытаясь сменить руководство НАБУ, дискредитировать НАБУ как организацию…» Это говорится о руководителе вышеозначенной организации Артёме Сытнике, уличённом в элитном отдыхе за чужой счёт и внесённом на Украине в реестр коррупционеров.

Санкции — блюдо, которое Байден подает теплым © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Бориславом Розенблатом) изложил, как в ходе выборов президента США в 2016 году самолично помогал Хиллари Клинтон — то есть, будучи иностранным гражданином, вмешивался в американские выборы.

«Я ему тоже, ну, не ему, а Хиллари помогал, — рассказывал персонаж голосом Сытника некоему Коле. — Трамп — он же как. У него внутренний вопрос доминирует над внешним, а у Хиллари всё как бы, это из тех политиков, они гегемония в Америке и в мире. Для нас это как бы лучше, а для американцев лучше то, что Трамп делает… Я когда чёрную бухгалтерию расследовал, мы же обнародовали данные Манафорта, которого посадили. Манафорт этот же был руководителем штаба Трампа».

То есть инициированная Сытником атака на руководителя предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты в США — это не вмешательство в американские выборы? А расследование о коррупции Байдена-младшего на Украине и рассказ, как его папаша снимал расследовавшего эти проделки генпрокурора Шокина (причём из уст самого Джо Байдена), — это брутальное вмешательство.

Хотя все отлично понимают: пришёл бы к власти Трамп, а в обеих палатах американского парламента победили бы республиканцы, наши расследователи в героях бы ходили. А так — под санкциями: «Собственность и имущественные права этих лиц, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются счета любых юридических лиц, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам».

Но вопрос на самом деле не в американцах, а в украинцах. Вот как радуется санкциям метрополии против своих сограждан бывший премьер-профан украинского правительства Алексей Гончарук: «Я поздравляю господина Дубинского с получением "бана" (запрет въезда и взаимодействия, блокировка активов и т.д.) от правительства США. И это только начало. Рано или поздно это произойдёт со всеми слугами олигархов и Кремля в Украине».

Демократическая месть: почему США ввели санкции против украинских политиков и СМИ © commons.wikimedia.org, MeanieHyaena Юрий Касьянов. — В этой истории всё прекрасно. Кроме одного. Опять чужими руками вершится история Украины. Наверное, потому, что наши руки растут не из того места…»

Ой, да прямо там! Неужели не за то на майдане стояли? Вы хотели, чтобы за вас управляли, — вот и управляют. Как едко подметил украинский политический обозреватель Сергей Белашко, «тысячи украинцев радуются и благодарят США за введение санкций против других украинцев. А потом этим холуям не нравится повышение тарифов, закрытие школ и больниц, земельный дерибан и прочие издержки внешнего управления».

И ещё. Нетрудно заметить, что широкий общественный резонанс вызвал не только сам факт санкций, но и то, что в списке фигурирует популярный блогер и весьма узнаваемый народный депутат Александр Дубинский. Лично я не отношусь к симпатикам господина Дубинского — невозможно, на мой взгляд, одновременно служить Правде и майдану, ибо сам майдан есть синоним лжи.

Вот и сейчас, столкнувшись с санкционной угрозой потерять своё представительство в социальных сетях (а именно на них зиждется популярность Дубинского-политика), «бесстрашный борец» сразу поплыл: «К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных подобных аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом… никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко—Байдена… я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора…»

Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александра Онищенко популярному информационному ресурсу «Страна.ua»: «Введение санкций против меня прогнозируемо. Так же как и моя реакция на них — плевать. Эти санкции — реакция новых властей США на мои системные разоблачения коррупции Байдена и Демпартии США в Украине, а также их агентуры влияния, представленной в лице сетки дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов. Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле».

В общем-то, что и требовалось доказать. Просто у одних не хватило последовательности, у других мужества, у третьих — сил. Но они хотя бы пытались, и Украина их услышала.