Демократы менее чем за 10 дней до прихода к власти своего однопартийца Джо Байдена хотят отстранить действующего президента США Дональда Трампа от власти. За оставшиеся дни до конца его срока вряд ли получится, но законодатели могут сделать это уже после ухода республиканца, и такой шаг не столь бессмысленен, как может показаться на первый взгляд

2021 год в США начинается с того же, что и 2020-й, — с попытки сместить Дональда Трампа с высшего государственного поста.

В понедельник, 11 января, демократы внесли в Палату представителей резолюцию об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу. В документе говорится, что 6 января, в день, когда обе палаты Конгресса собрались на совместное заседание для утверждения результатов президентских выборов, Трамп на митинге в Вашингтоне вновь повторил тезис о фальсификациях в ходе голосования и призвал своих сторонников помешать конгрессменам провозгласить демократа Джо Байдена следующим президентом США, после чего разъярённая толпа ворвалась в Капитолий, вступила в вооружённое противостояние с полицейскими. Кроме того, политические оппоненты напомнили, что этим событиям предшествовали попытки Трампа оказать давление на чиновников для пересмотра результатов голосования в отдельных штатах и создание помех для мирной передачи власти новой администрации. Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Дональд Джон Трамп таким своим поведением продемонстрировал, что он продолжит представлять угрозу национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено оставаться у власти, и что его действия совершенно несовместимы с принципами самоуправления и верховенством закона. Дональд Джон Трамп, таким образом, заслуживает импичмента и судебного разбирательства, отстранения от должности и лишения права занимать любую почетную, ответственную или сулящую материальные выгоды должность в США», — гласит резолюция.

Официально выдвинуть обвинения Трампу Палата представителей, где большинство у демократов, может уже на этой неделе, однако перед этим попытается избавиться от президента-республиканца другим путём. Как объяснила председатель нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, сначала они рассмотрят резолюции с призывом к вице-президенту США Майку Пенсу отстранить Трампа от власти на основании 25-й поправки к Конституции, которая предусматривает передачу президентских полномочий вице-президенту в случае признания неспособности главы государства исполнять их самостоятельно. Телеканал CNN сообщал, что Пенс готов к такому сценарию, опасаясь, что поведение Трампа в ближайшие дни станет ещё менее предсказуемым, а источники газеты The New York Times заявили, что он не собирается идти на такой шаг.

Второй вариант выглядит более реалистичным. Это подтверждает и новость информационного агентства Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома о состоявшейся вечером 11 января первой с 6-го числа, когда произошла атака на Конгресс, встрече Пенса и Трампа, в ходе которой они «провели хороший разговор и обязались продолжать работать ради страны на оставшееся время их срока».

Если попытка перетянуть Пенса на свою сторону провалится, а, вероятнее всего, так и случится, тогда демократы во второй раз постараются объявить Трампу импичмент. Однако против демократов играет время — они просто-напросто не успеют провести всю процедуру до окончания президентских полномочий Трампа. В прошлый раз на это потребовалось 5 месяцев: о запуске процедуры импичмента Палата представителей объявила 4 сентября 2019 года, а вердикт Сенат вынес 5 февраля 2020-го. Более того, сенаторы сейчас находятся на каникулах, до 20 января, то есть до последнего дня президентства Трампа и инаугурации Байдена. Они, конечно, могли бы отказаться от отдыха и приступить к работе досрочно, но вряд ли все 100 сенаторов поддержат эту идею, как того требует регламент. Николай Злобин о том, как и за что Трампа могут судить в США © РИА Новости, Нина Зотина

Впрочем, с уходом республиканца из Белого дома история с импичментом не закончится. Сенат может рассмотреть этот вопрос после окончания его президентского срока, что и намерены сделать демократы, как сообщает агентство Associated Press.

В чём смысл?

А в том, чтобы после утверждения обвинений, предъявленных Палатой представителей, проголосовать по другому вопросу, даже более важному — о пожизненном запрете Трампу занимать государственные должности. Читай — не дать ему в 2024 году баллотироваться на второй срок. Однако на практике с реализацией этого плана могут возникнуть трудности: чтобы признать Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу, «за» должны проголосовать 2/3 сенаторов, а такое количество не набирается даже с учётом того, что с 22 января верхняя палата перейдёт под контроль демократов (у обеих партий по 50 мандатов, но решающее слово в спорных ситуациях за председателем Сената, а это вице-президент, то есть за демократом Камалой Харрис) и наличия противников Трампа среди республиканцев (таковых пока всего двое — Лиза Мурковски и Пэт Туми).

Так что Трамп имеет все шансы вновь выйти из истории с импичментом победителем: от власти его уже не отстранят, он покинет пост в положенное время в связи с окончанием срока полномочий; запрет на участие в следующих выборах тоже уже не будет играть решающей роли, поскольку своим поведением после оглашения результатов голосования он сам дискредитировал себя настолько, что Республиканская партия вряд ли согласилась бы вновь выдвинуть его кандидатом. Да, сохраняется угроза уголовного преследования после прекращения действия неприкосновенности, Трамп даже хотел заранее помиловать себя, но, согласно юридическому заключению Министерства юстиции США от 1974 года, «по всей видимости», президент не может этого сделать. Впрочем, Байден дал понять, что в мести своему предшественнику не заинтересован. И на это есть вполне прагматичная причина — штаб демократов, как рассказали источники телеканала CNN, опасается, что внимание общественности, на которое так рассчитывает новая администрация в первые 100 дней работы, будет направлено исключительно на разборки вокруг Трампа.