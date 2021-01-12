В воскресенье, 10 января, сразу в двух государствах Центральной Азии прошли выборы. В Казахстане выбирали депутатов нижней палаты парламента, а в Киргизии - президента

В воскресенье, 10 января, в Казахстане прошли выборы в нижнюю палату парламента — мажилис.

Семипроцентный барьер преодолели три партии — партия власти «Нур Отан», получившая 71,09% голосов, бывшая Компартия — «Народная партия Казахстана», которую поддержали 9,1% избирателей, а также партия «Ак Жол», за которую отдали голоса 10,95% казахстанцев, пришедших на избирательные участки. Явка на выборах составила 63,3%. Правящая партия Казахстана подтвердила свое лидерство на выборах в парламент © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В тот же день выборы проходили и в соседней с Казахстаном Киргизии. Там выбирали президента. Предварительные результаты выборов свидетельствуют: победу одержал Садыр Жапаров, которого поддержали 73,04% избирателей.

На первый взгляд ни выборы в Казахстане, ни выборы в Киргизии сюрпризов не преподнесли. Однако это не так.

Сложная обстановка в Казахстане

Результаты выборов в мажилис Казахстана свидетельствуют: в нижней палате нет представителей реальной оппозиции властям. «Ак Жол» часто критиковали за то, что эта политсила имитирует демократическую партию, при этом поддерживая все инициативы властей страны. Хорошие отношения с властью и у бывших коммунистов, а ныне — членов «Народной партии Казахстана».

Примечательно, что в результате выборов в 2012 и 2016 годах в нижней палате парламента Казахстана также были представлены именно эти политсилы. Правда, четыре с небольшим года назад «Нур Отан» получила 82,2% голосов, «Народная партия Казахстана» (тогда она называлась «Коммунистической народной партией Казахстана) — 7,14%, а «Ак Жол» — 7,18%. В 2012 году «Нур Отан» получила 80,74% голосов, «Ак Жол» — 7,46%, а коммунисты — 7,2%.

В общем, новый состав нижней палаты парламента Казахстана вряд ли можно назвать «оригинальным».

Однако это не означает, что он не преподнесёт сюрпризов. Ушедший 2020 год омрачился осложнением отношений Казахстана и России. В декабре 2020 года в Министерство иностранных дел Казахстана был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров, которому вручили ноту в связи с высказываниями главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова, который ранее заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

Одним вызовом временного поверенного дело не ограничилось. Во вторник, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в республиканской газете статью «Независимость превыше всего». Мамырайымов рассказал, чем обернутся для Казахстана выборы в мажилис парламента © camonitor.kz

«Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история не начинается 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — подчеркнул он в этой статье.

Более того, он коснулся и ряда болезненных исторических тем, одной из которых является тема голода при первых годах установления советской власти.

«Уже 100 лет прошло с драматических событий, связанных с голодом 1921-1922 годов, в результате которого миллионы людей погибли или были вынуждены бежать, чтобы выжить. Не случись эта страшная трагедия, численность нашего народа была бы в разы больше, чем сейчас. Эти страницы нашей истории по-прежнему остаются белыми пятнами и до конца не изучены», — писал Токаев.

В этой же статье он призвал выделять деньги на производство исторических фильмов и сериалов.

Примечательно, что за несколько месяцев до этого вышел трейлер казахстанского фильма «Плач Великой Степи», как раз посвящённого теме голода.

Содержание трейлера заставило многих знакомых с новейшей историей Украины вспомнить о том, как в стране меняли подход к чудовищному голоду 30-х годов ХХ века и вводили в научный оборот термин Голодомор.

Некоторых наблюдателей статья Токаева встревожила не на шутку.

«Дожили. Теперь Президент Казахстана Токаев официально напомнил, что советская власть устроила голодомор в Казахстане. И заговорил о «декабрьском восстании» казахского народа 1986 года — прямая цитата «наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли на улицы, защищая честь народа». Украинский вариант запущен», — отметил российский медиаменеджер Арам Габрелянов.

Он опасается усиления Турции на постсоветском пространстве и того, что Анкара может предложить поддержку Нур-Султану в возможном конфликте с Россией.

Таким образом, даже предсказуемые итоги выборов в нижнюю палату парламента Казахстана не страхуют от сюрпризов, которые может преподнести 2021 год.

Сильный президент Киргизии

Итог выборов президента в соседней с Казахстаном Киргизии тоже не стал неожиданностью. На них победил Садыр Жапаров, взявший и удержавший в своих руках власть после беспорядков в октябре 2020 года.

Согласно предварительным данным, Жапарова поддержали 79% граждан Киргизии. Если этот показатель кого-то и удивил, то это был сам Жапаров.

«Я думал, будет 60-65%», — признался он на пресс-конференции вечером в день голосования, когда и стали известны предварительные итоги выборов.

Жапарова уже поздравил с победой президент России Владимир Путин.

«Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и ШОС», — указывалось в поздравительной телеграмме. Выборы состоялись. Что ожидает Киргизию с новым президентом © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что деятельность Жапарова во главе государства «будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей».

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — говорилось в поздравительной телеграмме.

Жапарова от его предшественников в скором будущем будут отличать полномочия. Всё дело в том, что в воскресенье в Киргизии проходили не только выборы президента, но и референдум, касающийся реформы политической системы и перехода к президентской форме правления. За это высказались, по предварительным итогам, 81,1% участвовавших в плебисците.

Таким образом, Жапаров получит и полноту власти, и полноту ответственности.

«В Кыргызстане большинство проголосовало за президентскую форму правления, а на выборах главы государства победил Садыр Жапаров. То есть именно он и должен будет укрепить президентскую власть в стране. Карт бланш он получил. Остаётся только пожелать ему в этом удачи, так как после трёх "цветных революций" и разгула парламентаризма Кыргызстану явно нужно что-то другое. Сильная президентская власть обычно гораздо более успешна в стабилизации государства», — прокомментировал исход дня голосования в Киргизии белорусский политолог Алексей Дзермант.

Однако это не означает, что Жапаров после внедрения реформы будет в безопасности от революций. Киргизия не раз демонстрировала, что её общество крайне болезненно относится к попыткам кого бы то ни было сосредоточить слишком много власти в своих руках. А революции в Киргизии происходят чаще, чем на Украине — стране, сделавшей тюркское слово «майдан» политологическим термином и одним из часто употребляемых слов даже теми, кто не догадывается о его переводе. Конституция или «Ханституция»: в Киргизии — уличные протесты © Sputnik / Бакыт Толканов

Кроме того, показательна и явка на выборах и референдуме в Киргизии — 39,75% и 39,88% соответственно. Оппоненты будущего президента всегда могут заявить, что выбирало его не большинство населения страны.

Как бы то ни было, но президентскую форму правления в Киргизии ещё нужно внедрить. Делать это будет новый состав Жогорку Кенеша, избрать который должны в конце мая.

В любом случае с президентских выборов начинается новый этап жизни Киргизии. И он может быть очень бурным, что, правда, вряд ли пойдёт на пользу киргизскому обществу.

Воскресный день 10 января может стать знаковым для новейшей истории Центральной Азии, хотя итоги проходивших в этот день выборов вряд ли кого-то и удивляют.