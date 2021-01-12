Американские издания The Time и Harper's Magazine на днях описали проблему, с которой большинство украинцев живут с 2014 года, - активность украинских неонацистов, включенных в состав правоохранительных органов

Как правило, западные СМИ называют информацию о неонацистах и радикальных националистах, буйствующих на Украине, измышлениями «российской пропаганды» и «дезинформацией». Однако периодически и сами обращают на них внимание. Возможно, некоторые западные журналисты считают, что у их читателей лишь краткосрочная память, как у золотой рыбки.

Тем не менее, следует обратить внимание на то, по каким поводам они обращают внимание на эту проблему, а здесь легко можно увидеть общую тенденцию во всем её колониальном лицемерии. Если речь идет о неонацистах, терроризирующих украинских оппозиционеров, жителей Донбасса или русских Украины, тогда это всё — «дезинформация». Когда же украинские неонацисты просачиваются на Запад, тогда их называют уже действительно радикальными националистами, неонацистами, представляющими угрозу демократии. Проще говоря, понимать это надо так: боевиков полка «Азов» украинской Нацгвардии нужно оправдать, если они обстреливают Горловку, но осудить, если они свои сети раскидывают на территории западных стран. Аналогичной в свое время была и тактика относительно афганских моджахедов и прочих «борцов за свободу».

Британский журналист после поездки на Украину рассказал об угрозе националистов для страны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Арсену Авакову, активно завлекают американских граждан в свои сети, проводят их обучение, после чего те, естественно, возвращаются домой. Используют они для этого социальные сети, прежде всего, Фейсбук. Напомним, что Фейсбук активно «банит» и удаляет аккаунты украинских оппозиционеров, но неонацисты вполне успешно там распространяют свою пропаганду и рекрутируют сподвижников. The Time повторяет при этом, что украинские военизированные формирования «защищают Украину от российских военных на протяжении последних шести лет». Иными словами, в этом они, дескать, молодцы, а вот то, что их последователи появляются в демократической Калифорнии — не есть хорошо.

«По словам сотрудников правоохранительных органов трех континентов, за пределами Украины "Азов" играет центральную роль в сети экстремистских группировок, простирающейся от Калифорнии через Европу до Новой Зеландии. И действует как магнит для молодых людей, жаждущих боевого опыта. Али Суфан, консультант по безопасности и бывший агент ФБР, изучавший "Азов", считает, что за последние шесть лет в Украину приехало более 17 000 иностранных боевиков из 50 стран», — пишет The Time.

Агенту ФБР данная ситуация очень напоминает печальный опыт Афганистана, где США в своё время взрастили «борцов за свободу», а теперь никак не могут сами с ними справиться. По этой причине он еще в 2019-м году призывал американских конгрессменов признать «Азов» иностранной террористической организацией. Директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе также признал, что многие американские расисты едут в «Азов» для прохождения обучения. Беспокойство ФБР можно понять: там, где ранее был лишь доморощенный малолетний неонацист, ограничивающийся экстремистскими постами в соцсетях, они получают опытного боевика, который добавит серьезных проблем, а внешне он практически не отличим от обычных сограждан.

Так же, как Афганистан служил убежищем для организаций джихада, таких как египетский Исламский джихад и Ливийская исламская боевая группа в 1980-х годах, Украина становится безопасным убежищем для группировок экстремистских группировок превосходства белых, которые собираются, тренируются и радикализируются. И так же, как у членов джихадистских группировок, цель многих из этих членов состоит в том, чтобы вернуться в свои страны (или в третьи страны), чтобы сеять хаос и использовать акты насилия в качестве средства привлечения новых членов к своему делу. В отличие от джихадистов, которые пытаются нанести удар по западным целям, радикальные ультраправые имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они могут сливаться с обществом на Западе», — говорилось в обращении к Конгрессу.

Неонацисты назвали сумму, которую получали от Ахметова за охрану его предприятий © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3" Кристиной Квин. Фракция партии Зеленского «Слуга народа» составила и свое обращение к американцам в защиту «Азова», напоминая о «российской агрессии». Такая тактика возымела действие, то есть борьбу с Россией, в Конгрессе посчитали важнее угрозы со стороны нескольких тысяч неонацистов, и «Азов» террористами не признали, вероятно, посчитав еще не до конца отработанным ресурсом.

Таким образом, призывные пункты «Азова» продолжают процветать под крышей МВД и Минобороны Украины, штампуя тысячи новых последователей неонацистской идеологии, приобретающих военный опыт. «Главный призывной пункт "Азова", известный как "Казачий дом", находится в центре Киева, в четырехэтажном кирпичном здании, предоставленном Министерством обороны Украины. Во дворе кинотеатр и боксерский клуб. На верхнем этаже находится лекционный зал и библиотека, полная книг авторов, поддерживающих немецкий фашизм… На первом этаже находится магазин Militant Zone, в котором продают одежду и брелки со стилизованными свастиками и другие неонацистские товары», — пишет американское издание. Экскурсию для американских журналистов по «Казачьему дому» в Киеве в 2019-м году провела Елена Семеняка, руководитель международного отдела «Азова», бывший пресс-секретарь «Правого сектора». По ее словам, «Азов» — это государство в государстве, а его целью является формирование коалиции ультраправых группировок по всему западному миру и захват власти в Европе.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 11 января 2021 года обратил внимание, что Елена Семеняка недавно зиговала с флагом белорусских оппозиционеров, на котором была изображена еще и свастика. Сейчас же ее приглашает на работу австрийский Институт гуманитарных наук. «Зигующая на фото девушка — секретарь по международным отношениям Национального корпуса Олена Семеняка. Олена стала приглашенным научным исследователем австрийского Института гуманитарных наук. Бывшая пресс-секретарь "Правого Сектора" теперь будет совмещать работу в Нацкорпусе и институте. Институт имеет также исследовательские программы по Холокосту. Олена будет получать 1800 евро в месяц, ей будут оплачивать жилье и транспортные расходы», — пишет Долинский.

Очевидно, что у украинских неонацистов есть серьезные лоббисты в западных странах, включая правоохранительные органы этих стран, где многие сотрудники сами разделяют ультраправые взгляды.

Американское издание Harpers' Magazine тоже на днях посвятило большую статью проблеме неонацизма на Украине, подчеркивая, что популярностью у избирателей ультраправые партии не пользуются, но обладают, тем не менее, огромным влиянием в государстве. «Они набрали около 1% голосов, что противоречит их растущему присутствию, как на улицах, так и в госорганах», — говорится в статье.

Авторы также отмечают, со ссылкой на украинских аналитиков и обычных украинцев, что их считают на родине частными армиями украинских олигархов. В то же время они находятся и на содержании государства. Цитируя лидера неонацистской группировки С14 Евгения Карася, американские журналисты отмечают, что на цель для нападений неонацистов часто наводит украинская полиция. Группировка также получает деньги от министерства ветеранов и министерства молодежи и спорта. Другая же неонацистская группировка, «Азов», а также его «ипостаси» в виде Национального корпуса, Национальных дружин и «Центурии» получает деньги от министерства культуры, в том числе и на проведение детских лагерей.

Судьба «Азова» и будущее Зеленского: как украинские националисты вмешались в политику США © РИА Новости, Оксана Джадан | Перейти в фотобанк

Та же Елена Семеняка, с которой в «Казачьем доме» пообщались и журналисты Harpers' Magazine, на этот раз целью «Азова» посчитала не захват власти во всей Европе, а создание Междуморья (оси восточноеврпоейских стран от Балтики до Черного и Адриатического морей).

Один из боевиков «Азова», Михаил Дидыч, объяснил американским журналистам причины столь сильного влияния ультраправых группировок на Украине. По его словам, в отличие от других стран, где ультраправые боятся властей, на Украине, наоборот, власть боится ультраправых, памятуя об их роли на Майдане в 2014-м году. И в этом он прав: Украина действительно превратилась в заповедник для неонацистов и отморозков со всего мира, где они могут «вольно пастись». Украинские неонацисты могли себе позволить гонять экс-президента Петра Порошенко во время его предвыборной кампании, они могут себе позволить открыто угрожать нынешнему президенту Зеленскому. Даже за взрыв гранаты у Верховной Рады в 2015-м году, где погибли четверо Нацгвардейцев, охранявших депутатов, никто не понес наказания, что отмечал в прошлом году спикер парламента Дмитрий Разумков.

Таким образом, неонацисты могут вполне вольготно себя чувствовать на Украине. Периодически в западных изданиях будут возникать критические материалы в их адрес (как и в 2014-2015 г.), но все они будут нивелироваться отсылками на «борьбу с российской агрессией». Иногда выученики украинских неонацистов будут резать или взрывать добропорядочных американских и британских граждан, как это делают ранее прикормленные джихадисты. Однако на Западе это принято списывать на collateral damage, «сопутствующий ущерб», допустимый в более крупной игре против РФ.