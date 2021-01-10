Есть расхожая шутка, что если бы какая-то страна вдруг решила бы скопировать Конституцию США и организовать на её основе идеальную демократию, то уже через очень непродолжительное время над городами этой страны появились бы американские бомбардировщики – терпеть столь гнусный авторитаризм США не смогли бы…

На самом деле описанная в Конституции политическая система и то, что существует в реальности — не совсем одно и то же. Реальная американская демократия опирается на огромный объём традиций и прецедентов, которые позволяют совмещать почти монархическую власть президента и системы выборов, более подходящую конфедеративной стране с почти призрачной центральной властью.

Тем не менее, по каким-то причинам в последние десятилетия отработанный, казалось бы, механизм, начал не по-детски сбоить. Я не оговорился — именно в десятилетия. Нынешний цирк с конями — просто один из этапов процесса.

Первый масштабный сбой произошёл в начале века, когда президентом дважды становился Джордж Буш-младший.

Во-первых, оба раз он избирался с грубейшими нарушениями избирательного законодательства.

Да, скандалы ограничивались каждый раз всего одним штатом и были быстро купированы — демократы не особенно настаивали… И, тем не менее, осталось ощущение недоговорённости. Такое впечатление, что демократы прекратили борьбу не потому, что механизмов не хватило, а потому, что элиты договорились

Во-вторых, Буш, в отличие от Трампа, типичный для США карьерный политик. Тем не менее, выглядел он на этом посту довольно нелепо — даже на фоне его отнюдь не выдающегося отца. Примерно, как если вместо «Сонного Джо» Байдена избрать его сына Хантера. Достаточно вспомнить знаменитые «бушизмы».

Второй сбой произошёл сразу после первого, когда президентом стал Барак Обама.

Собственно, это был сбой не избирательной, а правовой системы США в целом — при наличии сомнений в том, что Обама родился на территории США, он вообще не должен был быть допущен к выборам. Тем не менее, его допустили. Николай Злобин: Трамп проиграл всё и стал лузером © РИА Новости, Нина Зотина

Конспирологам не возбраняется представить какую-то схему, по которой фальсификации в пользу Буша обернулись отсутствием реакции на выдвижение Обамы. Мы же не думаем, что джентльмены действительно верят друг другу на слово?

Кстати, при переизбрании Обамы на пост президента была использована и технология массовых протестов — акции «Оккупируй Уолл-стрит» с красными флагами и портретами Маркса должны были ослабить имидж Обамы как левого политика, чуть ли не социалиста, что вполне удалось.

Третий сбой — сама по себе победа Трампа в условиях, когда никакой альтернативы победе Хиллари Клинтон не было.

Собственно, картина президентских выборов 2016 года в США полностью описаны в известном спектакле/фильме «День выборов». Для того, чтобы создать видимость «демократии» (в фильме речь шла об элитных торгах) на выборах выдвигается явный фрик и клоун, который в результате совершенно случайно побеждает. Там, кстати, показан и один из возможных механизмов изменения позиции элит, у которых, в общем-то, и сомнений в победе действующего губернатора не было…

Так что нынешние события — это уже четвёртый сбой, причём сбой комплексный.

Во-первых, против фрика и клоуна Трампа выдвинута совсем уж живая мумия, к тому же — вполне обоснованно обвиняемая в международной коррупции.

Это, кстати, феномен не предвыборный, а общеполитический — полное вырождение правящей элиты США. Возможно «рептилоиды», которые развивают публичные ресурсы цветных, трансгендерных и бодипозитивных сограждан не так уж и неправы — раз белые и традиционные дают такой продукт, как Трамп и Байден… Анатолий Вассерман: Теперь Трампу следует прикупить дачу под Ростовом © РИА Новости, Александр Натрускин

Во-вторых, введение жёсткой политической цензуры в социальных сетях и, отчасти, в СМИ. Собственно, цензура в сетях вводилась постепенно, но сейчас произошёл настоящий рывок — ликвидация профиля Трампа в «твиттере» это уже настоящая, кондовая политическая цензура. Как написал Тимофей Милованов — «сегодня цензура стала неотъемлемой частью свободы слова» (у Оруэлла всё же более всеобъемлюще: «война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила»).

В-третьих, это масштабнейшие фальсификации, причём не на уровне одного штата, а по всей стране. В нескольких штатах фальсификации вероятно определили результат голосования…

В-четвёртых, массовые беспорядки.

С одной стороны, устроенные демократами в ходе избирательной кампании (BLM). Технология, повторимся, опробована ещё при Обаме, но сейчас использована в более жёсткой форме.

С другой стороны, устроенные непонятно кем беспорядки в Вашингтоне, сопровождавшиеся захватом Капитолия. Как совершенно правильно отметил Дж. Буш, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране».

Следует отметить, что амплитуда колебаний усиливается и есть основание полагать, что события в США действительно вышли из-под контроля тех, кто их контролировал. Политическая система разбалансирована и создавать видимость демократии уже не получается.

В связи с этой ситуацией множество вопросов.

1. Это случайное развитие событий, связанное с вырождением правящей элиты, или естественное развитие демократии как института, скрывающего власть олигархии (или рептилодов)?

2. Это временное явление или постоянное?

3. К каким последствиям приведёт развитие процесса для США и всего мира?

Тут уже предлагаются варианты:

— ничего не произойдёт, республиканцы временно отступят, а потом договорятся и выдвинут кандидатом в следующие президента более адекватную, чем Трамп, личность;

— республиканцы будут надолго оттеснены от власти, в США сформируется полуторапартийная система;

— демократию вообще временно отменят до особого распоряжения (например — под предлогом борьбы с коронавирусом).

Есть, впрочем, и ответы.

Кризис в США не приведёт к утрате легитимности демократии как таковой. Идея власти народа слишком масштабна, чтобы от неё можно было в принципе вот так взять и отказаться. Цену же американской демократии мы и так знаем: давайте убьём всех корейцев, вьетнамцев, русских…, чтобы у них была свобода и демократия. Потому что когда они живут, у них со свободой и демократией как-то не очень (с точки зрения рептилоидов, понятно).

Кризис в США не приведёт к утрате США права учить всех остальных демократии. Потому что учит не тот, у кого демократия, а тот, у кого сила. США пока что остаются самыми сильными, занять или разделить их место некому.

США не могут отказаться от выборов президента и других структур власти, поскольку выборы — главная процедура их формирования. Это как нельзя отказаться от дыхания, даже если вам не нравится запах.

А запах, действительно, дурной.