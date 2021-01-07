Доктор Евгений Комаровский — знаменитый украинский педиатр. В 2014 году этот человек записал пафосное «Обращение к родителям», в котором попросил зрителей в России «распространить правду об Украине»

Комаровский рассказал, когда заговорит на украинском языке © Facebook, Евгений Комаровский

"Никто не мешает мне в Украине говорить на русском языке!"

"Где же эти бандеровцы, покажите мне их!"

"Такой лжи никогда не было даже в СССР(?). То, как сегодня в России освещают события в Украине, — это информационный геноцид".

Через шесть лет этот же человек говорит вот так:

"Им не важно, что я не ворую, им важно, чтобы я говорил на украинском".

"Власти на людей нас..ать! Медицина деградирует. Больше людей подохнет — они смогут больше земли продать".

"Мою травлю организовал лично Порошенко".

"У меня ощущение агонии государства. За кого бы ни проголосовал, тебя все равно тр..нут".

"Сегодняшняя политика в вопросах религии и языка преследует цель федерализации Украины".

"Когда еврейский мальчик становится президентом Украины и допускает нацизм на улицах, веры нет ни во что".

Евгений Комаровский: кто он © Facebook, Евгений Комаровский

После 2014 года доктор исчез с экранов телевизоров. Раньше он еженедельно просвещал мам и пап страны. А передача "Школа доктора Комаровского" получала престижные награды и била рекорды по популярности.

Теперь доктор и его "Школа" переместились в интернет.

А на вопрос, как же так поменялась его точка зрения, доктор сегодня отвечает просто: "лошарой был".

"Месть Порошенко"

Евгений Комаровский склонен к преувеличениям. "Мою травлю заказал лично Порошенко!" — говорит он сегодня. "Порохоботы" писали доктору всякие оскорбления, и он остался этим очень недоволен.

Юпитер в его гороскопе находится в Стрельце и провоцирует доктора на не всегда уместный пафос и возвеличивание своей роли в политике.

«Подавляет содержимое кошелька»: Комаровский высказался о популярном лекарстве © http://www.komarovskiy.net/photo

И популярности, конечно, хочется. При чем тут какой-то харьковский педиатр? Доктор с Востока Украины, который говорит на русском и не собирается учить украинский.

Впрочем, это только предлог. И Саакашвили, и Аваков не владеют украинским.

Доктор просто оказался лишним в пищевой цепочке.

Но кроме того, что место на телевидении очень хотелось занять кому-то другому, сыграло свою роль то, что доктор неуправляем. И при всем пафосе его былых речей "за" Майдан легко может брякнуть что-то "не то".

Популярный и неуправляемый — как он мог понравиться украинской власти? На телевидении с 2014 года было зачищено все, что не укладывалось в националистический "мэйнстрим". Даже медицинские передачи.

Луна соединение Уран во Льве

Комаровский рассказал правду об антибиотиках © Facebook, Евгений Комаровский

Можно даже сказать, что он был обречён на популярность. Это прирожденный шоумен. Луна во Льве даёт врождённую театральность. И помогает излагать самые скучные темы, типа лечения ветрянки или простуды, интересно и с юмором.

Уран добавляет электрическую искру. Все шумит, гудит и сияет. Доктор Комаровский ведёт передачу, жонглируя словами, лекарствами, шприцами и незатейливыми шутками.

Зрители, особенно зрительницы, его обожали. На волне популярности доктор был признан "самым красивым мужчиной года" в 2011 году. Вместе с певицей Верой Брежневой, кстати.

Отреагировал скромно: "Я удивлён… Но мне приятно".

Это тоже качество Луны во Льве. Человек не гонится за дешёвыми наградами, Лев (и солнечный, и лунный) намного выше всяких "побрякушек". Кроме того, он всегда самый главный. Даже если не говорит об этом прямо.

Однако Комаровский говорит. Практически прямо.

Звонок от Зеленского

«Килограммами жрать»: Комаровский рассказал, что защитит от COVID-19 © Facebook, Евгений Комаровский Наталье Влащенко Комаровский заявил: «Если бы Зеленский звонил мне раз в месяц, он не совершил бы столько ошибок».

Речь шла, конечно, о борьбе с коронавирусом. И, кстати, частично можно согласиться с доктором. "План Комаровского" по борьбе с коронавирусом по-любому лучше, чем план Зеленского и правительства Украины. Потому что уже давно ясно, что у властей Украины вообще никакого плана нет.

Но и "план Комаровского" ошеломляет своей "простотой". Надо дать задание олигархам и заставить их закупить маски, тесты, кислород, а также дать зарплату докторам. Четкий, ясный план действий. Совершенно невыполнимый в реалиях Украины, но кого это волнует. Людям, кстати, нравится (Луна во Льве равно популярность). Комментарии под видео такие, например:

"Доктор, который в одиночку борется с "ликвидационной комиссией" нашей страны", " Смелый человек", "Настоящий мужик".

Простые решения всегда нравятся. Да и критика, в общем, по делу.

Хотя Комаровского часто заносит. Но и это нравится! Он человек, "обречённый на популярность". Хотя, конечно, есть и здравомыслящие люди, которые пишут: "Быть хорошим педиатром не означает быть хорошим политиком".

Сочетание Юпитера в Стрельце (учитель, пророк) и Луны во Льве ("я самый главный") делает из доктора (в его собственных глазах, по крайней мере) непререкаемого специалиста абсолютно по всем вопросам. Его просто, как говорится, "несёт". Порошенко его "заказал", Зеленский ему должен звонить, а олигархи — выполнять указания.

Что позволено Юпитеру

Комаровский ответил, как относится к эвтаназии на Украине © Евгений Комаровский/Инстаграм

Что точно очень любит человек с такими аспектами? Он любит учить других. Это не просто учитель, это вождь, пророк, высший жрец. И часто перегибает палку.

— А церкви, где церкви?— неожиданно спрашивает Комаровский. — Почему они не борются с коронавирусом? Не помогают в больницах?!!

Доктор совершенно не чувствует неловкости, обращаясь с гневными инвективами к духовной власти.

Он сам считает себя жрецом. И высшей властью. Это вообще часто свойственно докторам, как людям, имеющим власть над жизнью и смертью.

Юпитер в Стрельце, в прекрасных аспектах, Луна во Льве. Это непрошибаемое самомнение. Человек искренне считает себя высшим авторитетом. Без него невозможно ни коронавирус побороть, ни страной управлять.

Сатурн оппозиция Марс

Если бы речь шла только о популярном шоумене "от медицины", на этом можно было бы и остановиться.

Но это далеко не так. За плечами доктора Комаровского — годы сложного, тяжёлого, напряженного труда. Жизнь и работа настоящего доктора. А не "гуру от медицины", которых так много стало сейчас на телеэкранах.

Начинал он работать как медбрат, ещё будучи студентом. Потом годы работы в детской реанимации Харькова.

Потом заведующим детским инфекционным отделением в областной больнице.

Жёсткая, жесточайшая оппозиция Сатурн — Марс в его гороскопе. Это великий труженик. Он заставит себя работать до изнеможения. Выдержка. Самообладание. Упрямство. Не уклоняется от ответственности ни при каких обстоятельствах.

Способен к долгому тяжёлому труду. Врач с таким аспектом — либо хирург, либо реаниматолог. Поэтому он и стал не просто педиатром, а создателем детской реанимации. В те годы специализированная детская реанимация только создавалась.

Да, Сатурн — Марс — аспект честолюбивых людей. Они обязательно добиваются славы и общественного положения.

Но это и аспект великого труда. Человек имеет склонность к опасной работе, к преодолению себя.

Позёр, конферансье, врач

«Преступная политика»: Комаровский рассказал о применении антибиотиков на Украине © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Этот человек способен к долгому тяжёлому труду. Только в результате невероятно тяжёлой работы он придет к славе и популярности (Сатурн оппозиция Марс). Скорее всего, там, где доктора никто не видит, кроме пациентов, это четкий, жёсткий профессионал. Работают Марс с Сатурном. Но там, где есть публика, включается "конферансье" (Луна плюс Юпитер в знаках Огня), и доктор начинает работать на популярность.

В этом противоречие его гороскопа. Личное мужество и тяжёлый труд — отдельно. Шоумен, который легко и безапелляционно судит обо всем, — отдельно. Это очень сложно совместить. Но Комаровскому удалось.

Прививка от выборов

Коронавирус: Комаровский рассказал, почему корабль опаснее самолета © Facebook, Евгений Комаровский

В стране "вопиющие нарушения Конституции", "все выборы — это просто бизнес-проекты", а общество занимается "внутренним мордобоем".

И все вроде бы так. И народ поддерживает. Но получается, что страна, выборы и общество — отдельно, а доктор Комаровский — отдельно.

Это отстранённость, "взгляд сверху", "над схваткой" — это всё тот же гуру и жрец, которого формирует Юпитер.

Мнение у него меняется быстро. Это та же Луна в соединении с Ураном. Она делает человека подверженным колебаниям ума. И, кстати, отвечает и за колебания популярности.

Обе планеты формируют самомнение высочайшего уровня. "Скажите бабушкам, соседям, друзьям, что это им передает Комаровский". Обращение к родителям в марте 2014 года.

Уже в 2016 году в интервью Евгению Киселеву: "Были надежды, ещё и какие. Я сейчас сам удивляюсь — неужели я не понимал, что люди, которые стоят там, заработали свои деньги, нарушая закон и Божьи заповеди?.. Неужели это было не очевидно? По каждому пункту ситуация ухудшилась многократно".

"Одни олигархи ушли — другие пришли", — сообщил он об итогах Майдана уже через два с половиной года.

В 2018 году доктор стал советником Зеленского как кандидата в президенты Украины. Но уже через полтора года сообщил, что результаты работы Зеленского вызывают у него "огромную грусть" и он поддержал бы его решение об отставке.

То же самое — история с "госпожой Супрун". Сначала Комаровский говорил про исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Супрун, что они "идеологически как брат и сестра". Дескать, в её реформе медицины много хорошего, но на здравоохранение мало денег выделяется. То, что Ульяну Супрун в народе назвали "Доктор Смерть", а реформа привела к катастрофе в медицинской системе Украины, доктора не смущало.

Потом он резко поменял свое мнение и стал говорить о том, что в нашей стране и в советской медицине был сформирован "советский врач, который был обучен решать проблемы, которые в голову не могут прийти госпоже Супрун". Обвинял ее в "неуважении к людям". "Волосы становятся дыбом от ее высказываний".

Супрун, кстати, рассказала о конфликте между ними: "Была конференция педиатров. Комаровский говорил по-русски. Я не говорю по-русски и не хочу. Я сказала — мы или на украинском, или переходим на английский — язык медицины (?). Комаровский немного обиделся. Он говорил по-русски, мы с другим врачом — на английском".

"Никто не мешает мне говорить на русском языке!" — восклицал он в 2014-м.

"Если мне диктуют, на каком языке петь и говорить, — это не демократия, а диктатура", — говорит доктор в 2020-м.

Но в чем же причина постоянных колебаний, "смены политического курса" у доктора? Это самообман, который происходит от огромного самомнения. Луна во Льве плюс Юпитер в Стрельце.

Но диагнозы ставить это доктору не мешает. Он и Раде Украины поставил диагноз.

Доктор шутит

Как уберечься от ОРВИ: Комаровский дал несколько советов © Facebook, Евгений Комаровский

— Они же отравлены углекислым газом! — восклицает Комаровский. — Посмотрите, налицо все признаки отравления. Зевают, спят, истерически реагируют. А какие идиотские законы они принимают!

Эх, если бы так было и на самом деле. Проветрили кабинеты, повысили уровень кислорода — и вот уже другие законы, и умные, совестливые депутаты. Но доктор, конечно, шутит.

Очень грустно шутит. Хотя с диагнозом и не поспоришь.