На Украине с 1 января 2020 года повысили цену электричества, отменив льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии, которые население получало за полцены. Теперь на всю потребленную электроэнергию для бытовых пользователей установлена фиксированная цена в 1,68 грн (4,38 рубля) за 1 кВт/ч

Новые тарифы в первую очередь ударят по малоимущим и тем, кто отапливал жилье с помощью электричества. За счет украинцев пытаются заткнуть дыру, образовавшуюся из-за «зеленого» тарифа, в несколько раз превышающего цену атомной энергии.

Пострадают самые бедные

Объясняя решение об отмене льготного тарифа, в Министерстве энергетики заявили, что продлили срок действия положения о ПСО (Public service obligation, специальные обязательства), согласно которому и сохраняется единый тариф 1,68 гривны за кВт/ч. Если бы этого не сделали, то цена электричества выросла бы более чем в 2 раза — до 3,3 гривны (8,6 рубля) за кВт/час. «Нафтогаз» поднял тарифы для украинцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пока срок действия ПСО продлили до 31 марта 2021 года, а значит, единый тариф будет действовать только три месяца. Что будет потом — вопрос открытый. Но, скорее всего, ценник взлетит еще больше.

Вместо того чтобы сохранить льготный тариф в 90 копеек для тех, кто действительно экономит (а это малоимущие и пенсионеры), и поднять тариф для тех, кто потребляет много электроэнергии, и, главное, может себе позволить за нее платить, власти накручивают платежки для самых уязвимых украинцев.

Впервые о повышении тарифов на электроэнергию для населения на Украине заговорили ещё весной 2020-го года, когда появились первые сообщения о возможной отмене льготного тарифа. Но тогда НКРЭКУ сделала странное опровержение, а на тот момент министр энергетики Ольга Буславец заверила, что в этом году тарифы для населения повышать не будут. Как видим, действительно, в 2020 году тарифы не повысились, зато повышение произошло в первый же день 2021 года. Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия © Украина.ру/Стрингер

В пользу олигархов

Все дело в том, что на Украине с каждым годом растет количество «зеленых» электростанций. Это связано с тем, что электричество, полученное из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выгодно производить: государство выкупает его по ценам, превышающим стоимость более дешевой электроэнергии, производимой на АЭС.

Но страна попала в ситуацию, когда средств на покупку «зеленой» электроэнергии катастрофически не хватает, и правительство вместо того, чтобы умерить аппетиты ВИЭ (то есть олигархов), поднимает цены на электричество для населения, одновременно сокращая субсидии.

"Зеленые" тарифы были введены на Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они не только в несколько раз выше, чем тарифы за атомную и тепловую энергию, но и зафиксированы в евро. В свое время с подачи энергетических лоббистов государство дало долгосрочные гарантии закупки энергии из ВИЭ по повышенной цене — законодательство Украины и подписанные ею международные договоры гарантируют сохранение "зеленого" тарифа на неизменном уровне до 2030 года. Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Согласно данным НКРЭКУ, "зеленая" энергетика забирает 26% всего денежного оборота на рынке электроэнергии.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год более 14 млрд гривен.

Больше всех — компания "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн (12,25 млрд рублей) и заняла 25,5% рынка.

По данным на 5 января 2021 года, "Гарантированный покупатель" с начала 2020 года в целом купил 10,003 млн МВт*ч "зеленой" электроэнергии, заплатив за нее 22,93 млрд грн (59,96 млрд рублей) по "зеленому" тарифу. Уровень расчетов " перед производителями электроэнергии из ВИЭ за этот период составил 44,7%. Долг ГП «Гарантированный покупатель» перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников на начало января 2021 года достиг 23,9 млрд грн (62,5 илрд рублей).

Как только украинское правительство сделало попытку умерить аппетиты «зеленых», сразу несколько иностранных посольств на Украине — Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи в письме к правительству отметили, что разочарованы возможной "ретроспективой" Украины по зеленым тарифам.

Поэтому результат был вполне ожидаемым: Прогнозный баланс производства электроэнергии атомными электростанциями в 2020 году был сокращен на 8,6% ‒ до 73,7 млрд кВт-час. Кабинет министров в апреле принял решение приостановить работу трех блоков атомных электростанций и уменьшить производство электроэнергии еще на семи блоках в пользу более дорогих производителей — "зеленой" и тепловой генерации. Коронавирус привел к дефолту «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова - рейтинг Fitch © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Оказалось, что государству не нужна дешевая атомная электроэнергия, блоки АЭС остановили, но выкупали "зеленую" электроэнергию в несколько раз дороже. Это сразу же спровоцировало рост тарифа на электроэнергию на рынке на "сутки вперед" на 13%.

Иными словами, чтобы рассчитаться за "зеленую" энергию, в Украине стали сокращать более дешевую — атомную. Так нажим посольств других стран (политика) влияет на экономику, а в конечном счете на снижение доходов рядовых украинцев.

Очевидно, что предпочтение отдано генерациям, которые находятся в частной собственности: ДТЭК Рината Ахметова контролирует 63% тепловой генерации и 25% «зелёной» генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Однако даже после приостановки работы АЭС средств на поддержание тарифов зеленой генерации недостаточно.

Сдерут семь шкур

Еще весной, рассматривая несколько сценариев преодоления задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, национальный регулятор предлагал в течение двух-пяти лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. Такое решение позволило бы дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн (99 млрд рублей).

«На фоне деградирующего энергорынка, погрязшего в долгах, повышение цены для населения выглядит как последняя гастроль, особенно сейчас, в период кризиса. Острого кризиса… И единственный "олень", который еще остался для спиливания молодых рогов "пант" на этом празднике жизни — это население, которое "засиделось" с низкими тарифами.

Ну а нам остается лишь вспомнить "электрический майдан" в Ереване, когда увеличение тарифов на электроэнергию привело к уличным волнениям, и недавние беспорядки в Эквадоре, когда отмена субсидий на топливо побудила народ дружно "войти" в столицу страны Кито, а правительству — так же организованно "выйти"», — считает экономист Алексей Кущ.