Протестующие на Майдане в Киеве предприниматели объявили о начале процесса создания первичных организаций движения «SaveФОП» во всех областных городах страны. Об этом сообщил лидер протестующих Сергей Доротич

Решение о создании первичных организаций было принято после консультаций с юристами, сообщил Доротич в видеообращении 4 января. По его словам, членами таких организаций могут стать физические лица-предприниматели, а конкретные инструкции (образцы заявлений, положение о членских взносах, и т.п.) будут готовы в ближайшее время.

Организаторы подчёркивают, что без сильной монолитной структуры, защищающей микропредпринимательство в Украине, никак не обойтись: если не будет такой организации, то малое предпринимательство просто уничтожат. При этом подчёркивают и то, что создаваемая организация — «не политическая». Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

«Налоговый Майдан» в Киеве сейчас продолжается в форме дежурства, на которое заступают предприниматели из разных городов. Накануне, 4 января, Доротич рассказал, что на площади находятся предприниматели из Черкасской области, из Харькова, Житомира, Бердичева, Херсона, были и киевляне.

Доротич сообщил, что к протестующим приходила нардеп от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, и ФОПы на конкретных примерах пояснили ей, с какими трудностями им приходится сталкиваться. По словам лидера движения, эти примеры показывают, что планы фискализации ФОПов — это «тупость, если не умышленная подрывная работа по уничтожению предпринимательства в Украине в целом». Центр Киева перекрыт: тысячи предпринимателей протестуют против действий властей

Он сообщил, что подобные примеры есть по всей стране — это и уничтожение семейных аптек, это и поборы с «ювелирки».

«Не всё то золото, что блестит… Я понимаю, что власть имущие, народные депутаты меряют категорией бриллиантов в несколько каратов, и стоимостью в сотни тысяч долларов, но не об этом речь. Речь о людях, которые просто выживают и вынуждены работать в той сфере, которую немного лучше знают, которую освоили…», — рассказал Доротич.

Напомним, ФОПы (ФОП — украинская аббревиатура, переводимая как «физическое лицо — предприниматель») требуют отмены решения о введении кассовых аппаратов и протестуют против планов властей ввести в январе этого года карантин.

Ранее Доротич укорял предпринимателей за пассивность и заявлял, что он не знает, как научить украинцев быть дружными и бороться сообща за свои права и свободы. «Потому мы «хохлы» для многих, потому что, к сожалению, мы нацией всё никак не стали и почему-то не становимся», — сказал он, призвав всех ФОПов приезжать на Майдан и защищать себя. На этот раз участники акции снова укоряли в пассивности киевлян и говорили: если карантин введут, то в этом будет их вина. Лидер «SaveФОП» Доротич: «Кто-то сильно подсиживает Авакова» © avakov.com

Протесты ФОПов начались в декабре 2020 года со стычек с полицией, в ходе которых было много пострадавших. Впоследствии акция предпринимателей приняла форму «налогового Майдана»: на главной площади Киева постоянно находятся представители «SaveФОП».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 декабря законы об отсрочке введения кассовых аппаратов (регистраторов расчётных операций) для малого бизнеса на один год, но ФОПов это не успокоило.

По данным Офиса президента Украины, в настоящее время в стране зарегистрированы около 1,8 млн предпринимателей.