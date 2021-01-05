Вячеслав Исаевич Теркулов - доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка Донецкого университета

Награжден знаком «Отличник образования Украины» (2009), высшей наградой «Русско-украинского союза» — медалью М.В. Гоголя (2009), высшей наградой русистики — Медалью МАПРЯЛ им. А.С. Пушкина (2010). Отмечен в «Энциклопедии когнитивной лингвистики» (Тамбов, 2011). Победитель конкурса «Книга Донбасса — 2011» в номинации «Гуманитарные науки» и Конкурса проектов второго, третьего и пятого педагогических форумов Русского мира.

Результаты научных поисков изложены в 251 научной публикации разного типа, среди которых 2 единоличные и 5 коллективных монографий. Основатель школы универбализационной композитологии и аббревиации и школы лингворегионалистики

Количество публикаций РИНЦ — 155, количество цитирований РИНЦ 456, Индекс Хирша — 12.

Читал лекций в Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова (Казахстан), Волгоградском государственном университете (Россия), Северодвинском филиале Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (Россия).

Под его руководством защищено 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций.

Главный редактор журналов «Новые горизонты русистики» и «Вестник ДонНУ. Серия Д. Филология и психология», член редколлегий 8 научных изданий.