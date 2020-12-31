Украина в 2020 году превратилась в импортозависимое государство и ввезла из-за границы около 500 тысяч тонн картофеля. Это четверть всей потребности работающих в стране торговых сетей. За последние три сезона импорт картофеля в страну вырос в 250 раз

По мнению представителей отрасли, данные официальной статистики о выращенном на Украине картофеле не соответствуют действительности. Статданные по картофелю остаются неизменными в течение последних десяти лет, а реальность стремительно меняется. Валовый урожай в 20-21 млн тонн, озвученный Госстатом, на самом деле в лучшем случае составляет 12-13 млн т.

Украина лжет об объемах урожая картофеля — эксперт © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк Сергей Рыбалко.

Пустые картофелехранилища

Рыбалко призвал власти не преуменьшать размеры этой проблемы и не говорить, что импорт картофеля в 2020 году составил чуть больше 1% от выращенного отечественными картофелеводами валового сбора.

"Двумя годами ранее Украина экспортировала подобный объем и пополняла госбюджет на сумму в более 3 млрд грн. А теперь столько же тратит для погашения дефицита, который существует на внутреннем рынке", — подчеркнул Сергей Рыбалко.

Что касается собранного в этом году урожая, то, по данным УАПК, украинские картофелехранилища на начало декабря фактически почти пусты.

«Есть только несколько операторов, которые владеют достаточным количеством картофеля, которого хватило бы Украине на одну-две недели. Естественно, на рынке есть небольшие производители, у которых в хранилищах есть по одной тысяче тонн картофеля, но в большинстве своем это новички, которые пришли в этот сегмент лишь в 2020 году, и они еще не умеют работать с супермаркетами. И в случае введения локдауна попасть на прилавки их продукции будет очень сложно.

А трейдеры, которые выполняют функцию поставки картофеля в супермаркеты, вряд ли этих новичков самостоятельно найдут. Поэтому мы сейчас видим рост импорта картофеля», — пояснила исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова.

Критический импорт

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«Наконец после двух лет засухи в Европе был хороший урожай. Излишек картофеля толкает европейских производителей выходить на украинский рынок, который испытывает дефицит промышленного картофеля. Эту проблему замалчивать нельзя», — считает Руженкова.

Россия кормит украинские ВСУ

Еще хуже обстоят дела с переработкой картофеля. В разное время на территории Украины работало 20 крахмальных заводов, в 2020 году из оставшихся шести смогли запуститься лишь два.

За последние четыре года импорт картофельного крахмала из Белоруссии вырос в 7 раз. И сейчас доля импортного крахмала на украинском рынке достигла 50%. Из Белоруссии крахмала импортируется больше, чем производится на территории Украины.

Что касается такого продукта переработки картофеля, как пюре в виде хлопьев, то тут ситуация еще хуже: на сегодня из трех существующих производственных мощностей по переработке ни одна не работает, 100% этой продукции ввозятся из-за рубежа. Закрылся даже завод, который производил сухое картофельное пюре для нужд украинских вооруженных сил. Таким образом, возможно, в ВСУ поставляется сухое картофельное пюре происхождением из Российской Федерации.

«После того как Российская Федерация в одностороннем порядке в 2016 году вышла из режима свободной торговли с Украиной, а с Беларусью соглашение о зоне свободной торговли сохранилось, Беларусь фактически выступает как площадка промышленно-торговой агрессии России в Украину. То есть через Беларусь беспошлинно ввозятся значительные объемы картофельных продуктов, и не только», — заявил в ходе пресс-коференции директор частного малого предприятия «Вимал» (одного из двух работающих на Украине крахмальных заводов) Сергей Симоненко.

Примечательно, что при переходе украинских вооруженных сил на стандарты НАТО потребуется в обязательном порядке ввести в рацион военнослужащих сухое картофельное пюре, и тогда ситуация станет еще более пикантной.

Взять и запретить

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«На данный момент мы позиционируем Беларусь как инструмент торговой агрессии Российской федерации, поэтому этот ряд товарных групп должен быть изъят из режима свободной торговли между Украиной и Республикой Беларусь», — предложил Симоненко.

Стоит обратить внимание, что участники рынка не требуют запретить импорт картофеля из стран ЕС, а только увеличить квоты на экспорт украинского картофеля в страны Евросоюза. Пока остаётся загадкой, откуда возьмутся излишки картофеля, которые можно будет поставлять на Запад, не нанося при этом ущерба внутреннему рынку.

Кабинет министров Украины в октябре 2020 года принял концепцию государственной целевой программы развития промышленного картофелеводства на пять лет, до 2025 года. Программа предусматривает компенсацию стоимости семенного материала, компенсацию орошения, строительства складов для хранения продукции и строительства перерабатывающих предприятий.

Ожидается, что ее реализация позволит нарастить объем производства высококачественного семенного и продовольственного картофеля на промышленных площадях в сельскохозяйственных предприятиях, в частности, семенного — в пределах 456 тысяч тонн, столового и сырья картофеля на переработку — в пределах 1430 тысяч тонн.

Теперь дело за малым — найти в бюджете средства на финансирование этой программы. А потратить на нее необходимо около 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей).