По мнению представителей отрасли, данные официальной статистики о выращенном на Украине картофеле не соответствуют действительности. Статданные по картофелю остаются неизменными в течение последних десяти лет, а реальность стремительно меняется. Валовый урожай в 20-21 млн тонн, озвученный Госстатом, на самом деле в лучшем случае составляет 12-13 млн т.
"По моим наблюдениям, реальная цифра близка к 12 миллионам тонн… Большая часть урожая выбрасывается, отдается на корм скоту. Потребление картофеля на Украине составляет около 4 миллионов тонн, исходя из расчетов Министерства здравоохранения в 120 килограммов картофеля на человека в год. Умножьте эту цифру на 34-36 миллионов человек, постоянно проживающих на территории страны", — сказал в ходе пресс-конференции в Киеве вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Сергей Рыбалко.
Пустые картофелехранилища
Рыбалко призвал власти не преуменьшать размеры этой проблемы и не говорить, что импорт картофеля в 2020 году составил чуть больше 1% от выращенного отечественными картофелеводами валового сбора.
"Двумя годами ранее Украина экспортировала подобный объем и пополняла госбюджет на сумму в более 3 млрд грн. А теперь столько же тратит для погашения дефицита, который существует на внутреннем рынке", — подчеркнул Сергей Рыбалко.
Что касается собранного в этом году урожая, то, по данным УАПК, украинские картофелехранилища на начало декабря фактически почти пусты.
«Есть только несколько операторов, которые владеют достаточным количеством картофеля, которого хватило бы Украине на одну-две недели. Естественно, на рынке есть небольшие производители, у которых в хранилищах есть по одной тысяче тонн картофеля, но в большинстве своем это новички, которые пришли в этот сегмент лишь в 2020 году, и они еще не умеют работать с супермаркетами. И в случае введения локдауна попасть на прилавки их продукции будет очень сложно.
А трейдеры, которые выполняют функцию поставки картофеля в супермаркеты, вряд ли этих новичков самостоятельно найдут. Поэтому мы сейчас видим рост импорта картофеля», — пояснила исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова.
Критический импорт
По словам участников рынка, динамика импорта картофеля из Беларуси и России показывает четкую тенденцию ежегодного увеличения объемов поставок. Но в 2020-м опережающими темпами растет импорт картофеля из Европы, которая в этом году, понимая, что пандемия будет продолжаться, быстро переориентировалась с картофеля для переработки на столовый картофель, существенно расширив площади посадок последнего.
«Наконец после двух лет засухи в Европе был хороший урожай. Излишек картофеля толкает европейских производителей выходить на украинский рынок, который испытывает дефицит промышленного картофеля. Эту проблему замалчивать нельзя», — считает Руженкова.
Россия кормит украинские ВСУ
Еще хуже обстоят дела с переработкой картофеля. В разное время на территории Украины работало 20 крахмальных заводов, в 2020 году из оставшихся шести смогли запуститься лишь два.
За последние четыре года импорт картофельного крахмала из Белоруссии вырос в 7 раз. И сейчас доля импортного крахмала на украинском рынке достигла 50%. Из Белоруссии крахмала импортируется больше, чем производится на территории Украины.
Что касается такого продукта переработки картофеля, как пюре в виде хлопьев, то тут ситуация еще хуже: на сегодня из трех существующих производственных мощностей по переработке ни одна не работает, 100% этой продукции ввозятся из-за рубежа. Закрылся даже завод, который производил сухое картофельное пюре для нужд украинских вооруженных сил. Таким образом, возможно, в ВСУ поставляется сухое картофельное пюре происхождением из Российской Федерации.
«После того как Российская Федерация в одностороннем порядке в 2016 году вышла из режима свободной торговли с Украиной, а с Беларусью соглашение о зоне свободной торговли сохранилось, Беларусь фактически выступает как площадка промышленно-торговой агрессии России в Украину. То есть через Беларусь беспошлинно ввозятся значительные объемы картофельных продуктов, и не только», — заявил в ходе пресс-коференции директор частного малого предприятия «Вимал» (одного из двух работающих на Украине крахмальных заводов) Сергей Симоненко.
Примечательно, что при переходе украинских вооруженных сил на стандарты НАТО потребуется в обязательном порядке ввести в рацион военнослужащих сухое картофельное пюре, и тогда ситуация станет еще более пикантной.
Взять и запретить
Сергей Симоненко подчеркнул, что для успешной реализации государственной программы поддержки картофельной отрасли необходимо запретить импорт картофеля и продуктов из него из Российской Федерации на срок не менее восьми лет.
«На данный момент мы позиционируем Беларусь как инструмент торговой агрессии Российской федерации, поэтому этот ряд товарных групп должен быть изъят из режима свободной торговли между Украиной и Республикой Беларусь», — предложил Симоненко.
Стоит обратить внимание, что участники рынка не требуют запретить импорт картофеля из стран ЕС, а только увеличить квоты на экспорт украинского картофеля в страны Евросоюза. Пока остаётся загадкой, откуда возьмутся излишки картофеля, которые можно будет поставлять на Запад, не нанося при этом ущерба внутреннему рынку.
Кабинет министров Украины в октябре 2020 года принял концепцию государственной целевой программы развития промышленного картофелеводства на пять лет, до 2025 года. Программа предусматривает компенсацию стоимости семенного материала, компенсацию орошения, строительства складов для хранения продукции и строительства перерабатывающих предприятий.
Ожидается, что ее реализация позволит нарастить объем производства высококачественного семенного и продовольственного картофеля на промышленных площадях в сельскохозяйственных предприятиях, в частности, семенного — в пределах 456 тысяч тонн, столового и сырья картофеля на переработку — в пределах 1430 тысяч тонн.
Теперь дело за малым — найти в бюджете средства на финансирование этой программы. А потратить на нее необходимо около 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей).