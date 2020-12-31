Всесильный «силовой» вице-премьер Польши Ярослав Качиньский очень не любил массовых уличных собраний. Именно поэтому в новогоднюю ночь полякам запретили выходить из дому под угрозой драконовских штрафов

Вечером 31 декабря «начальник Польши» Ярослав Качиньский в одиночестве сидел за столом, накрытым для него в Сеймовом зале королевского дворца в Варшаве. Он с удовлетворением смотрел на абсолютно пустую, если не считать нарядов полиции, Замковую площадь столицы. Хотя патронатная служба рекомендовала презесу (то есть председателю правящей партии «Право и Справедливость»), как его продолжали называть, несмотря на занятие поста «силового» вице-премьера, отужинать в Сенатском зале, но тот проявил настойчивость.

Чем вызвана и чем закончится жестокость польской полиции при разгоне Марша независимости © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Презес не тяготился своим одиночеством. Даже когда были живы брат-близнец Лех и его жена Мария, Ярослав редко появлялся за их столом. Проблема была в племяннице Марте, вернее в её втором муже Марчине Дубенецком, сыне бывшего коммунистического функционера, до сих пор возглавляющего социал-демократов в Поморье. И хотя Марчин по отцовским стопам не пошёл и даже планировал баллотироваться от «Права и Справедливости» в воеводский совет, чувствовалась в нём какая-то левизна. Дубенецкого, который развёлся с Мартой ещё в 2016-м (да и она сама через два года в третий раз вышла замуж), публика до сих пор связывала с Ярославом Качиньским. К примеру, когда Марчин Дубенецкий написал в Twitter пост с резкой критикой решения Конституционного суда Польши о полном запрете абортов, самым популярным комментарием под ним стали слова «Дядюшке это расскажи!».

Собственно, начавшиеся после решения КС массовые протесты и были главной причиной того, что Ярослав Качиньский решил встретить Новый, 2021-й, год в королевском дворце, а не у себя дома, на вилле в варшавском районе Жолибож. Хотя этот двухэтажный дом в ноябре 2020-го стал самым охраняемым объектом в Польше, перед ним стояли сотни полицейских со щитами и дубинками и десятки полицейских машин, но от криков «У*бывай!» из уст тысяч разъярённых женщин это не спасало. Привычный дом стал каким-то чужим, и хотелось опять, как в детстве, порадоваться мерцанию гирлянд ёлки на Замковой площади, куда их с Лехом водили родители.

Новое правительство Польши: русофоб Качиньский — «силовой» вице-премьер, а гомофоб Чарнек — пока не министр © REUTERS, David Zuchowicz/Agencja Gazeta via REUTERS

«Мы не вводим комендантский час, поскольку для этого, с согласия президента, нам пришлось бы ввести чрезвычайное положение», — заявил Моравецкий, однако сразу же подчеркнул, что правительство, согласно принятому в 2020 году закону, имеет право вводить ограничения на перемещение граждан. А этот закон, кроме всего прочего, предполагает штрафы на месте до 500 злотых (120 евро) за нарушение карантинных ограничений. Если же задержанный откажется платить, то полиция через суд может взыскать с него уже до 30 тысяч злотых (более 7 тысяч евро). Но самое главное: любое выражение неудовольствия со стороны оштрафованного может быть расценено как неповиновение властям, и человек может быть задержан. Таким образом, никаких фактических отличий от режима комендантского часа в новогоднюю ночь в Польше не будет.

Презес взглянул на несколько автозаков, запаркованных неподалёку от переливающейся разноцветными огнями ёлки, на пустынную Замковую площадь и прилегающие к ней улицы. «Не рискуют, — удовлетворённо подумал он, — особенно после того, как той 18-летней лесбиянке руку в трёх местах сломали и час её по городу возили без медицинской помощи. Что ж, теперь семь раз подумают, перед тем как на протесты выходить и вообще из дому. И никакая оппозиционная пресса им не поможет!»

Правда, были проблемы и с прессой провластной, даже с правительственной. На столе перед Качиньским лежала распечатка с сайта польского государственного телевидения TVP, где красовалась фотография лидера правящей партии под заголовком «Пусть 2021-й будет годом, когда эта зараза закончится». Формально всё было в порядке — это была цитата из рождественского поздравления Ярослава Качиньского, видео которого было размещено в материале. Руководитель TVP искренне не понимал, почему скриншот этой публикации разошёлся в различных сатирических пабликах, причём в качестве «заразы» там воспринимали Качиньского, а не коронавирус. «Mierny, bierny, ale wierny» (посредственный, пассивный, но верный), — вспомнил презес присказку, которая описывала кадровую политику Польши ещё с коммунистических времён.

Анджей Дуда остался президентом Польши, Ярослав Качиньский выиграл шестые выборы подряд © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Качиньский кликнул охранника, однако тот сообщил, что ничего сделать не может. Куранты московского Кремля звучали из-за забора соседнего дома, но до 22:00 полиция не имела права даже выписать штраф за нарушение ночной тишины. «На улицу они не выходят, да и в доме, по нашим данным, не больше пяти людей, то есть и это ограничение вашего правительства соблюдено», — сказал офицер охраны. Действительно, ровно в полночь по Москве куранты стихли, и соседи стали смотреть «Голубой огонёк», однако громкость телевизора явно не тянула на нарушение. Презес махнул рукой и включил на полную громкость запись польских колядок. Но в ушах у него всё равно звенели московские куранты…