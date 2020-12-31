Канун Нового года - традиционная пора подводить разнообразные итоги. Украинский шоу-бизнес не является исключением из этого правила. Издание Украина.ру собрало воедино главных ньюсмейкеров-2020 этого блистательного и беспощадного мира

Финансы поют романсы

Не секрет, что шоу-бизнес — это в первую очередь бизнес, в котором вращаются космические для рядового человека суммы. Однако в уходящем году львиная доля украинских селебрити, почти повторяя друг друга слово в слово, большую часть времени… жаловались. Кивали на бедственное финансовое положение и просили помощи у своих властей, а иногда и у чужих.

Так, украинская певица Оля Полякова не просто заявила, что без концертов артистам не на что жить, но еще и поругалась с главой Минздрава страны Максимом Степановым. Чиновник обвинил исполнительницу в том, что после ее концерта в Харькове в городе резко возросла заболеваемость COVID-19.

Как прожить без денег: племянница Ротару поиздевалась над украинцами © Соня Кей/Instagram София Ротару. Из-за них певица, по данным СМИ, даже решила продать свою недвижимость в Крыму. А именно — дом в поселке Никита под Ялтой и отель Villa Sofia, расположенный в самом центре знаменитой ялтинской набережной за скульптурой «Дама с собачкой».

Гостиницу артистка выставила на продажу за астрономическую сумму в 25 миллионов евро. При этом стоимость выступления артистка пересматривать отказалась, оставив гонорар прежним — 50 тысяч долларов.

Сага о Тарзане

На этом фоне особо «отличился» Сергей Глушко, больше известный как стриптизер Тарзан. Он сказал, что артисты, в отличие от пенсионеров, не могут рассчитывать на пенсию во время карантина и «ни копейки не имеют».

«Больше содержать не могу»: Королевой пришлось расстаться с самым дорогим © Королева/Инстаграм Наташа Королева. Она рассказала, что финансовые дела в семье настолько плохи, что ей пришлось закрыть салон красоты.

Параллельно с этим появилась информация, что на исполнительницу подала в суд мэрия Москвы, которая потребовала признать самостроем «музыкальный театр» певицы, соседи которого заявили, что это не «театр», а… еще один салон красоты. Сама Королева эту информацию активно опровергает.

«Я есть мужик на 200%». Тарзан сделал шокирующее признание о своей измене и Ефремове © Mikhail Popov / wikimedia.org Анастасия Шульженко публично заявила, что состоит в интимных отношениях с женатым Тарзаном. Сам стриптизер сначала все отрицал, но позже в сети Instagram выложил видео с признанием в измене.

История прогремела, пожалуй, на все постсоветское пространство, в ней было практически все, что нужно для добротного женского романа, написанного в детективном стиле. И обвинения любовницы в краже драгоценностей, и ответные упреки в нанесении побоев, и походы на ток-шоу с признаниями Шульженко в беременности, и заявление Королевой, что любовница на самом деле должна была стать их с мужем суррогатной матерью.

Воспользоваться хайпом, обильно взбитым этой темой, решили третьи лица, а именно 39-летняя Антонина Саввидес и 21-летняя студентка ГИТИСа Екатерина Колесниченко. Полицейским молодая девушка рассказала, что женщина предложила ей заработать, сыграв для телешоу якобы общую дочь Саввидес и Тарзана.

Копия Королевой: вымогательница Тарзана оказалась за решеткой © Пресс-служба Таганского суда | Пресс-служба Таганского суда | Перейти в фотобанк

Квартирный вопрос Верки Сердючки

В отличие от многих других звезд исполнитель роли Верки Сердючки артист Андрей Данилко отметился в 2020 году как покупатель элитного жилья в центре Киева. Певец живет на главной улице украинской столицы — Крещатике, в квартире, расположенной в высотном здании со шпилем, которое считается памятником архитектуры.

Нервы или онкология: стали известны подробности состояния Данилко © Serecki / wikimedia.org Алексея Потапенко (Потап) певицу Настю Каменских.

Позже исполнитель Сердючки был замечен за откровенным разглядыванием того же самого места уже другой певицы — Оли Поляковой, которая, кстати, тоже замужем. А в компании своей коллеги Тины Кароль и ее откровенного декольте Данилко и вовсе растаял, что было хорошо заметно на соответствующем фото.

Шоу-бизнес и «патриоты»

Разнообразные кризисы не повод для записных украинских «патриотов» оставить в покое своих артистов, выискивая у них настоящие и мнимые симпатии к «стране-агрессору».

«Я — ваш новый президент»: Потап обратился к фанатам © Потап/Инстаграм Потапу в этом смысле «перепало», пожалуй, больше всех. Сначала — за дуэт с российской певицей Ольгой Бузовой. Бывший лидер одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко заявил, что негоже Заслуженному артисту Украины работать с «фанаткою Путина».

Потом артисту пришлось оправдываться за клип на трек Gorit своей подопечной певицы Нади Дорофеевой. Националистически настроенные подписчики назвали девушку «циничной ватницей» за то, что первое свое сольное видео она сняла на пешеходном мосту по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни».

Другой представитель украинского шоу-бизнеса, солист группы «Антитіла» Тарас Тополя, заявил, что для того, чтобы вырастить настоящих патриотов Украины, нужно заниматься воспитанием молодежи в духе национальных традиций, а пока политика Украины в стране похожа на «прыжки из желчи в кислоту».

Украинский певец заявил, что мечтает совершить диверсию в Кремле © Тарас Тополя/Инстаграм

Участница украинской группы The Hardkiss Юлия Санина считает, что ей самой необязательно выезжать с территории Украины, чтобы «наказать» Россию. Ее отказ давать концерты в Москве, уверена Санина, «направляют на путь истинный» фанатов ее группы.

Другая украинская певица Кира Мазур устала от нападок хейтеров-«патриотов» за то, что говорит по-русски, и в ноябре уходящего года высказала все, что думает, причем на чистом ненормативном русском языке.

«В любом случае я буду собой, и мне наср*ть», — заявила она и напомнила, что русский язык — часть истории Украины, где уже «гнобят всех и вся», чем своими же руками вынуждают уехать украинцев в Россию, а говорящих по-русски в стране как минимум половина.

Чем богаты, тем и рады

Все больше обрастают «мясом» в прямом и переносном смысле разнообразные украинские блогеры, светские львицы, завсегдатаи разномастных шоу и стримов в соцсетях.

Блогер из Киева Анастасия Покрищук выделяется не только ярко-розовым цветом волос, девушка признана обладательницей самых больших скул в мире. Сама носительница этой «красоты» шутит, что уже устала отвечать на вопрос, зачем она проглотила блюдца.

«Закрой морду!»: Киевская блогерша с непропорциональными скулами сама взялась за шприц © Анастасия Покрищук

Кстати, по образованию блогер — психолог, поэтому своим подписчикам в Instagram она регулярно дает советы по настройке личной жизни. Правда, делает она это исключительно матом.

У «Мисс Вселенной плюс-сайз», украинской модели Милы Кузнецовой другая выдающаяся часть тела, причем абсолютно натуральная. Кузнецова — обладательница самого большого в стране бюста — ни много ни мало 15 размера.

«Бомба-ракета-петарда»: украинка с 13-м размером груди показала свое «оружие» © Мила Кузнецова/Инстаграм

Другая представительница Киева, модель и блогер Алена Омович, грудь перед своими подписчиками оголила давно, социальные сети девушки пестрят настолько откровенными снимками, что к новому, 2021-му, году она подходит с очень серьезной проблемой: оголяться дальше уже просто некуда.

Омович известна тем, что сделала серию пластических операций с целью привести свое тело к пропорциям куклы Барби. Получившийся результат «приклеил» к девушке эпитеты «украинская Кардашьян» и «червь» из фильма «Люди в черном».

«Почки покидают чат»: украинская Кардашьян показала червя из «Людей в черном» на морозе © Омович/Инстаграм

Еще одна любительница эпатажа из Киева, блогер, актриса и травести-дива Монро, чаще всего удивлявшая публику своими нарядами и откровенными высказываниями, в 2020 году проявила активную социальную позицию и регулярно критиковала украинские власти за отношение к простым людям.

Травести-дива Монро ужаснулась отношению к инвалидам на Украине © Монро/Инстаграм

Под «маской» Монро скрывается артист Алескандр Федяев, который первым на Украине заявил о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса.

В самой удивительной истории, произошедшей с украинцем в уходящем 2020 году, тоже фигурирует имя Монро. Так зовут резиновую секс-куклу, на которой в конце ноября женился уроженец украинского города Рубежное.

Такое решение бодибилдер Юрий Толочко принял после отношений с живыми девушками, «затмила всех их», по его словам, «чудесная женщина» Монро, свои отношения с куклой спортсмен назвал «любовью с первого взгляда».

Несколько лет назад украинец переехал в Казахстан, там он и сыграл свадьбу со своей Монро. Торжество получилось роскошным — с гостями, кольцами и первым танцем молодых.

Постскриптум

Американские сервисы YouTube-music и Apple Music Ukraine опубликовали статистику запросов за 2020 год, и выяснилось, что жители Украины чаще всего слушали песни именно на русском языке.

Захарова прокомментировала музыкальные предпочтения украинцев © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Клавы Коки и Niletto, ролик Hypnodancer российской группы Little Big и видео «Девочка, танцуй» украинского дуэта Αrtik & Asti, вот только живут и работают ребята в России, а трек записали на русском языке.

В топ-10 по количеству скачиваний в Apple Music Ukraine попала только одна украинская песня — все та же «Девочка, танцуй» от Artik&Asti. Зато композиций российских исполнителей в первой десятке оказалось сразу несколько: от рэпера Slava Marlow, хип-хоп исполнителя Loc-Dog, а также Тимати, Егора Крида и Моргенштерна.

Кстати, любовь оказалась взаимной, в октябре 2020 года центр изучения общественного мнения ВЦИОМ спросил у россиян, какого исполнителя они назвали бы лучшим. В ответах чаще всего звучали имена киевлянки Светланы Лободы, уроженок Черновицкой области Софии Ротару и Ани Лорак.