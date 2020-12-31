Если слушать поздравления президентов Украины, выяснится, что каждый прошедший год в истории независимой страны был непростым, а иногда откровенно сложным. При этом ни один президент не сказал, что минул год, в котором всё было хорошо, а в следующем будет еще лучше

Новогоднее обращение президента к народу за несколько минут до полуночи 31 декабря — такая же новогодняя традиция, как украшенная ёлка, оливье и шампанское под «Иронию судьбы…».

Причём корни у этой традиции — советские. С развитием техники у первых лиц государства появилась возможность обращаться к широким народным массам. Первым подобным обращением считают новогоднее поздравление полярникам по радио 31 декабря 1935 года от председателя ЦИК СССР Михаила Калинина.

Традицию же телеобращений открыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев перед наступлением 1971 года. Он выступил по первым двум телеканалам 31 декабря в 23:50.

Издание Украина.ру вспоминает, как к украинцам обращались президенты страны.

Леонид Кравчук

Кравчук считает, что его план ускорит встречу Зеленского и Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Леонид Кравчук. Говорил он тогда без телесуфлёра (экрана, на котором написан текст речи выступающего). Кравчук вспоминал, что специально не готовился, говорил «своими словами». В кадре не было новогодней ёлки и шампанского, а президент восседал на кресле с гобеленовой обивкой.

В обращении глава государства заявил: хочу, чтобы новогодняя сказка стала реальностью. Упомянул также о будущих реформах, сказал: «Пусть у вас и у нас всё будет хорошо».

«То время было немного романтичным, и я всегда вкладывал в поздравление хоть какую-то дозу романтики», — рассказывал позднее Кравчук.

Леонид Кучма

Второй президент Украины продержался на своём посту пока дольше всех — 10 лет. За это время эволюционировали и его новогодние речи.

В 1995 году он выступал на фоне украинского флага, говорил о проблемах и смотрел с экрана грустными глазами. А в 2003 году появился в домашней обстановке, у камина под ёлкой, с внуком и собакой.

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В тот год президент также сказал свою ставшую легендарной фразу: «Все что-то делают, и никто ни за что не отвечает».

После Кучмы в президентскую моду вошли нестандартные новогодние речи.

Виктор Ющенко

Ющенко запомнился тем, что в Новый 2005 год поздравлял украинцев на Майдане в образе «народного президента». В это же время по телевизору выступал действующий глава государства Кучма.

Официально пришедший на пост после «оранжевой революции» Ющенко обратился к украинцам через год. Он первым взял с собой на запись речи жену и вышел на улицу.

Третий президент неизменно выступал на фоне красной дорожки и военного караула. Иногда приглашал детей — как группу сопровождения.

Ющенко старался не усложнять своих речей и быть ближе к народу: «В моём сердце — покой и уверенность за нас всех. Я хочу сказать вам всем простые слова. Это слова любви и благодарности, поддержки и уважения к каждому из вас».

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Виктор Янукович

Четвёртый президент регулярно менял декорации в своих выступлениях. Янукович поздравлял на фоне иконы, ёлки и рождественского вертепа, в Киево-Печерской лавре и у Администрации президента.

В Лавре Янукович желал украинцам счастья, здоровья и исполнения желаний.

Стабильно в годы президентства звучали слова о достижениях, прогрессе, заботе о стариках и детях, процветании экономики и всей страны. В 2012 году Янукович говорил: «Я хотел бы, чтобы всё было просто и быстро, но даже в новогоднюю ночь не имею права рассказывать сказку».

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Пётр Порошенко

Порошенко все 5 лет президентства пытался выглядеть главным украинским патриотом-националистом. Неизменным было и место его новогодних выступлений: Михайловский собор в центре Киева, возле украшенной ёлки.

Сценарий речей Порошенко был однообразен. Сначала вспомнить уходящий год под видеонарезку главных (с точки зрения государственной идеологии) событий. Затем кратко проанализировать, что за прошлый год сделано. Следом — пообещать, что в следующем году будет гораздо лучше, чем сейчас.

В первый президентский год Порошенко записал обращение вместе с «киборгами» — военными, оборонявшими здание донецкого аэропорта. Глава государства явно хотел быть «президентом всей Украины», поэтому процитировал лозунг «Единая страна» на трех языках — украинском, русском и крымско-татарском.

На следующий год Порошенко вновь начал с темы войны. Также говорил об отношениях Украины и Евросоюза, пообещал, что скоро начнет действовать зона свободной торговли с Европой.

Пообещал и борьбу с олигархами. Многие украинцы над этим откровенно посмеивались, говоря, что это борьба «пчёл против меда». Впрочем, Порошенко явно хотел стать суперолигархом, победив всех остальных. Так что доля правды в его словах была.

Закончил Порошенко словами «Слава Украине!».

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В ночь 31 декабря 2018 года Порошенко с телеэкранов предсказуемо говорил о томосе.

«На днях вместе с благой вестью о рождении Спасителя Украина получит долгожданный томос — грамоту от Вселенского Патриархата. Она документально подтвердит нашу духовную независимость», — заявлял президент.

Томос Украина действительно получила, но политическая стратегия Порошенко «Армия-вера-язык» потерпела крах. В апреле 2019 года он разгромно проиграл во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский

Зеленский успел поздравить украинцев еще как кандидат в президенты — в ночь с 31 декабря на 1 января 2018-19. За несколько минут до наступления Нового года он появился в эфире телеканала «1+1» (принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому) и объявил, что идёт-таки в президенты.

«Меня давно все спрашивают: "Идёшь? Не идёшь?" Знаете, в отличие от наших "великих" политиков, я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю — я иду в президенты Украины», — сказал Зеленский.

Он обратился к украинцам со словами «Давайте сделаем это вместе».

На тот момент по социологическим опросам Зеленский занимал второе место в рейтинге кандидатов, уступая Юлии Тимошенко. А уже в апреле бывший комик выиграет у Порошенко во втором туре с результатом более 73%.

Зеленский запустил флешмоб поздравлений ЮНЕСКО © пресс-служба президента Украины

Владимир Александрович начал с того, что пообещал не путать людей «очень непонятными терминами» из сферы экономики и не убеждать их, что «на самом деле мы начали жить лучше, просто пока еще вы этого не заметили».

Скорее всего, президент хотел «деполитизировать» новогоднюю речь, сместить её в гуманитарную плоскость. А в качестве альтернативы «непонятным терминам» он предложил задуматься над философским вопросом «кто я?».

Общий посыл речи президента был вполне понятен — нас много, мы разные, но мы должны жить вместе в одной стране.