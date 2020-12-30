Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса – это гибридное оружие против Украины. Хотя само по себе сочетание «гибридное оружие» разоблачает в нём человека не слишком умного, в данном случае мы можем скорее с ним согласиться. Но ключевое слово тут не «вакцина», а «Украина»

Появление вакцины «Sputnik V» было обусловлено потребностями прежде всего России. Понятно, что в случае, если бы Россия своей вакцины не разработала, она бы оказалась в очереди страждущих получить её в самом конце списка — где-нибудь между Украиной и Камеруном.

То, что Россия не просто смогла разработать эту вакцину, но разработать её первой и раньше всех начать массовую вакцинацию, — действительно болезненный удар по всем антироссийским силам в мире. «Страна-бензоколонка» просто не могла этого сделать! А она смогла. Разработала две вакцины. Начала экспорт и самой вакцины, и технологии.

В общем, картина мира, в которой Россия находится в числе наименее развитых стран, переживает не лучшие дни.

Особенно неприятно это для Украины. Просто в силу фантомной боли: украинские идеологи хорошо выучили фразу Бжезинского о том, что Россия с Украиной — империя, а без Украины — просто страна. Так вот, похоже, великий геополитик был неправ — Россия и без Украины остаётся Россией. А Украина без России — что-то между Угандой и Урарту.

Приходится как-то объяснять эту странную ситуацию.

Вот, например, телеграм-канал «Резидент» пишет: «дискуссию о российской вакцине можно считать закрытой, большинство граждан нашего соседа не хотят воспользоваться ей даже бесплатно. 58% — не готовы колоться "Спутником V" даже бесплатно, свидетельствуют данные Левада-центра. Виктор Медведчук об этом исследовании тактично умолчит на своих каналах, но цифры говорят сами за себя!»

Начнём с социологии. «Левада-центр» — контора грантовая, и доверять ей совершенно не обязательно. Однако и вполне официозный ВЦИОМ даёт похожие цифры — собираются сделать прививку вакциной от коронавируса 38% россиян, не желают делать прививку 52%.

Причины, по которым россияне не хотят прививаться российской вакциной:

— «новая вакцина плохо изучена/слишком быстро изобретена/не прошла все испытания» — 23%;

— просто боятся или не доверяют — 16%;

— имеют противопоказания — 13%;

— просто не хотят и всё — 11%;

— не верят в эффективность — 9%.

Не верят российской медицине — 3% (!).

Всё плохо? Канал «Легитимный», занимающий примерно ту же позицию, что и «Резидент», ссылается на проводившийся на Украине «закрытый социологический замер по кейсу вакцинации и отношения населения к разнообразным вакцинам».

По данным этого исследования, четверть опрошенных считает самым надёжным… «Sputnik V». На первом месте — «Pfizer/BioNTech» с 40%. Разумеется, эти данные говорят не о надёжности вакцины, а о её медиараскрученности.

Только 46% украинцев готовы вакцинироваться бесплатно, а за деньги — всего 24%. Так ли велика разница по сравнению с Россией?

Кстати, насчёт «даже бесплатно» — в России вакцинация проводится в счёт медицинской страховки, то есть непосредственно для вакцинируемого она бесплатная. Но, конечно, при желании можно привиться за деньги. Возможности для хранения вакцины «Pfizer» в России есть, и когда она попадёт в Россию, ей тоже можно будет привиться.

Ну и самое главное — «Резидент» сравнивает несравнимое.

С одной стороны, россияне, которые имеют возможность вакцинироваться, но почему-то не хотят.

С другой стороны, украинцы, которых не спрашивают, хотят они прививаться или не хотят. Вакцины всё равно не будет до 2022, а то и 2023 года, потому что и.о. посла США запретила покупать российскую вакцину, а зарубежные либо законтрактованы для населения своих стран (кстати, страны ЕС тоже сидят на голодном пайке, но им дали хоть что-то), либо ещё не дошли до стадии широкого применения.

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay

Но Украина выбрала курс евроинтеграции, платой за который оказалось, например, отсутствие вакцины.

Ну и скажите после этого, что «Sputnik V» не является «гибридным оружием». Он ведь ставит под сомнение закреплённый в Конституции геополитический выбор! Только при чём тут вакцина? Это же Украина выбрала оставаться без вакцины…