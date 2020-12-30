Противоборство между президентом Зеленским и Конституционным судом Украины выходит на новый виток. Вечером 29 декабря во время заседания СНБО глава государства издал указ об отстранении руководителя КСУ Александра Тупицкого от исполнения своих обязанностей - на два месяца

В свою очередь, в КСУ легитимность указа не признали, отметив, что у Зеленского нет соответствующих полномочий, а также выразили намерение собрать совещание судей в связи с этим.

Украина. ру разбиралась в последних событиях, связанных с «конституционным кризисом».

Зеленский отстранил Тупицкого, но в КСУ этого не признают

КСУ собирает заседание из-за отстранения Тупицкого © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Тупицкий не явился на допрос в ГБР, где ему должны были вручить подозрения в рамках одного из уголовных дел, возбужденных против него ранее по статьям 384 («Введение в заблуждение суда») и 386 («Препятствование появлению свидетеля») УК Украины. Он сослался на некие семейные обстоятельства, подчеркнув, что не намерен уклоняться от процессуальных обязанностей.

Днем позже во время заседания СНБО президент Зеленский подписал указ об отстранении от должности Тупицкого на два месяца «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». В Зе-команде апеллировали к статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в рамках которой должностные лица, назначенные президентом Украины, могут им же быть отстранены от должности по ходатайству прокурора. А Тупицкий как раз был назначен по президентской квоте еще Януковичем в 2013 г.

«Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, назначенное на должность президентом Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями», — пояснил представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

В Конституционном суде дали понять, что не намерены подчиняться данному указу и проведут специальное пленарное заседание. Конституционный суд ссылался на то, что статья 149-1 Конституции содержит исчерпывающие условия для прекращения полномочий судей КСУ, в ее рамках такого права у президента нет.

Зеленский отстранил от должности главу КСУ © Facebook, КСУ

Отсутствует подобное и в 106-й статье Основного закона, определяющей полномочия президента. В ней значится, что президент назначает и увольняет половину состава Совета Нацбанка и Нацсовета по телерадиовещанию, назначает и увольняет по согласованию с Верховной Радой генерального прокурора. Но в случае с судьями КСУ говорится исключительно об их назначении, а об отстранении — ни слова.

Как развивался конституционный кризис

Конституционный кризис начал развиваться с конца октября нынешнего года. Судьи КСУ отменили часть положений антикоррупционных законов, в частности, уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных, фактически признали нелегитимным главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника.

Затем решили рассмотреть законы о приватизации сельскохозяйственной земли и «языковой» закон. Принятие этих законов, кроме «языкового», и проведение реформ были навязаны в той или иной степени западными посольствами и МВФ, для которых антикоррупционные органы являлись рычагом давления на украинские элиты. В ответ президент Зеленский подал законопроект, по которому все судьи КСУ должны были быть уволены решением Рады, но достаточно голосов для его принятия во фракции «Слуг народа» не нашлось, ибо он был антиконституционным.

В дальнейшем Венецианская комиссия, куда украинские власти обратились за правовой экспертизой, вынесла решение не в пользу Зеленского. Там однозначно постановили: ни президент, ни парламент не должны создавать условий, блокирующих работу КСУ, или наказывать судей за их решения, ибо это грубое нарушение принципов верховенства права и разделения властей. После этого от радикального сценария разгона КСУ президентская вертикаль власти отказалась, ограничившись восстановлением полномочий антикоррупционных органов.

Интересно, что в своем интервью изданию «Фокус» Зеленский признал откровенное давление на Конституционный суд, потребовав от его председателя Тупицкого не рассматривать «земельный», «банковский» и «языковой» законы. Хотя к ним огромное негативное восприятие общества и большие вопросы по процедуре принятия.

По сути он руководствовался защитой интересов западных кредиторов, угрожавших лишить Украину очередных кредитов (в случае с «банковским» и «земельным» законами), а также боязнью националистического меньшинства («языковой» закон).

Зеленский решил проблему с Тупицким — Офис президента © president.gov.ua

В частности, первое по статье «государственная измена» касается покупки главой КСУ земельного участка в Крыму в поселке Кореиз под Ялтой. Он оформил недвижимость по российскому законодательству, не отобразив ее в декларации.

Второе — о возможной причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролируется ДНР).

Еще одно относится к «перевороту» в ведомстве. Тупицкий с помощью интриг и действий «на грани» закона отстранил бывшего председателя ведомства Святослава Шевчука, заняв его место при спорных обстоятельствах.

Зеленский превысил свои полномочия, но КСУ давно действует не в интересах общества и государства

Указ Зеленского раскритиковали многие общественные деятели, политики и эксперты.

Политолог Олег Саакян полагает, что президент превысил свои полномочия, а в целом ситуация не предвещает для страны ничего хорошего.

«Из конституционного кризиса хорошего выхода никогда нет, все выходы плохие. Это тупик, когда конституционные органы столкнулись между собой и не могут в обычном рабочем режиме выйти из этого тупика. Сегодня Зеленский превысил собственные полномочия, поскольку президент руководствуется Конституцией. А в Конституции есть статья 102 и исчерпывающий список полномочий президента, которыми он наделен. И там нет ничего о снятии с должности главы Конституционного суда. Так же, как в части Конституции относительно Конституционного суда нет подобного механизма», — отметил Саакян.

Схожей позиции придерживается экс-нардеп Виталий Журавский, утверждая, что Конституция не оперирует понятием «отстранение от должности» судьи КСУ.

«Вопрос увольнения судьи с должности рассматривается на специальном заседании Конституционного суда при наличии соответствующего заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда. Исходя из предписаний ч. 3 ст. 149-1 КУ для принятия решения об увольнении судьи КС с должности необходимо не менее 12 голосов судей Конституционного суда. В случае, если за соответствующее решение не проголосовало необходимое количество судей КС, судья продолжает исполнять обязанности по должности. Ни один орган или должностное лицо не может принимать другое решение относительно такого судьи», — заявил экс-нардеп.

Юрист Назар Черный и бывший министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш выразили мнение, что Зеленский может быть привлечен к уголовной ответственности.

«Зеленский как президент уполномочен издавать указы. Однако полномочий отстранить судью КСУ он не имел и этим указом фактически их присвоил. Этот указ противоречит Конституции, закону о КСУ и является заведомо незаконным», — считает Черный.

Исходя из этого, по его мнению, Зеленскому можно вменить: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (ст. 109 УК), вмешательство в деятельность государственного деятеля (ст. 344 УК), самовольное присвоение властных полномочий (ст. 353 УК), вмешательство в деятельность судебных органов (ст. 367 УК). В совокупности это «тянет» на 15 лет лишения свободы.

Лукаш же, комментируя в своем Телеграм-канале указ президента, была максимально лаконична: «Оконченный состав преступления».

Зеленский отстранит главу КС Тупицкого от должности на месяц — СМИ © пресс-служба президента Украины Андрей Портнов акцентировал внимание на другом аспекте: Зеленского никто не накажет, но глава КСУ Тупицкий превратил этот институт в коммерческую структуру, выдающую «нужные» решения по заказу.

«Президенту и его команде за это ничего никогда не будет, а начальника этого суда скоро никто уже и не вспомнит. Но мораль этой басни в другом. Зачем нам обо всём этом думать, если председатель этого состава Конституционного суда давно превратил его в коммерческий ларёк и выдавал оттуда только одному ему выгодные решения. Он же не сильно переживал, когда неконституционно снимал с работы одного из своих предшественников, или годами делал вид, что не замечает целого ряда общественно значимых запросов», — рассуждает Портнов в Телеграм.

Он подчеркнул, что Конституционный суд за последние годы действовал не в интересах государства и общества.

«Разве кто-то из людей хоть раз рассчитывал в своей жизни на этот Конституционный суд или его решения? Или, может, кто-то хоть раз мог спрогнозировать, сколько времени он будет рассматривать то или иное представление — месяц или пять лет? Или, может, отменяя ответственность за незаконное обогащение и недекларирование чиновниками доходов, этот суд действовал не в своих личных, а в каких-то государственных или общественных интересах?» — резюмировал Портнов.

Таким образом, ситуация с Конституционным судом «зависла» в политико-юридическом тупике, но власть, очевидно, решила додавить вопрос в нужном ей ключе, не оглядываясь на Конституцию. Все в русле традиций попрания норм Основного закона ради политической целесообразности, которые процветают в Украине в постмайданные годы.