Кризис кризисом, а праздник — по расписанию. И что бы там ни говорил индекс Доу-Джонса старику Ротшильду о давних проделках старика Рокфеллера, с двенадцатым ударом часов может произойти все что угодно. О том, как быть в этой ситуации и как из нее выйти, пойдет речь ниже

Представим себе, что в новогоднюю ночь выключилось электричество. Причем надолго. Возможно, до рассвета, который, надо заметить, после ночи возлияний обещает быть довольно хмурым и просветления не принесет. Значит, надо будет что-то решать, чтобы не спутать еду с закуской и не улечься спать неприлично рано для такой особенной ночи. Так же можно и волшебство какое-нибудь проспать!

Поколение Z, то есть рожденные после 2003 года, сразу попадают в условную группу риска: они без гаджетов и минуты недееспособны. И ведь не в том дело, что кто-то аккумулятор зарядил под завязку, а кто-то еще и пауэрбанк прихватил, чтобы до утра хватило. Электричество же отключится от и до: обесточены будут все сотовые станции, сервера, электронные табло на вокзалах и в аэропортах, эскалаторы в метро и все государства, которые в смартфонах, тоже. В общем, "здравствуй, кто-то, Новый год — приходи на елку!". Шампанское «Советское» и «Антисоветское»: Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССР © pixabay.com

А к назначенному часу прощания со старым годом представьте себе, что и пироги открытые и закрытые напечены, и сало пяти сортов с десятью прорезями подморожено и тонко нарезано, и соленые помидоры с квашеной капусткой и маринованными огурчиками из рассола вынуты и вкруг запотевших бутылок расставлены, чтобы не отвлекаться, значит, на передачи с других концов стола в решающий момент.

Но сделано, как сказано: пропало электричество, как будто и не было никогда. И тут поколение миллениалов (рожденных между 1983 и 2003 годами), или, как его называют иначе, поколение Y, "generation why?", поколение сети, Next, "нулевых", эхо-бумеров (это не про черные автомобили BMW сейчас), вполне может помочь нам дотянуть до курантов.

Перво-наперво, конечно, надо сыграть в "камень–ножницы–бумагу". То есть определить, кто разливает шампанское, кто — водку, а кто устанавливает очередность. Потому что градус в течение застолья должен повышаться, хотя это для молодого поколения и неочевидно. Во время молодости автора очередность эта игнорировалась еще на старте. Ибо сливались в отключенный (обычно это важно, но в нашем случае отсутствия электричества не очень) электрочайник водка с шампанским, и получался напиток с ярким названием "Северное сияние". А если затешется какой мажор в компанию и принесет с собой коньяк, то такая смесь с шампанским будет называться уже "Огни Москвы". Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Вот таким образом, с шутками и прибаутками, можно заложить прочную основу для нетрезвого веселья и приготовиться к двенадцати ударам. "Но как же?— спросит удивленный читатель. — Ведь ни работающего телевизора, ни вещающего радио, ни еще чего такого под рукой нет! Пропали удары…" Под рукой — нет, а на руке?

И тут на праздничную сцену выходят представители поколения Х. "Неизвестное поколение", "13-е поколение", "поколение с ключом на шее" (latch-key kids) — как только не называют рожденных между 1963 и 1983 годами. Но главное не название, а то, что у этого поколения время от времени встречается пара олдскульных стрелочных механических часов, скорее всего купленных на первую зарплату или доставшихся по наследству от отца или деда. "Луч", например, или "Ракета" какая, а то и "Восток" в противоударном водопыленепроницаемом исполнении с гордым названием "Командирские"!

И вот по этим часам вся "теплая" во всех смыслах компания может начать звонко сдвигать стеклотару. После чего тут же откуда ни возьмись послышится гитара, зазвучат стройотрядовские частушки, начнется задорное "Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче — БАМ"

или душещипательное "Там, где клен шумит над речной волной".

С такими шутками-прибаутками и несколькими "медляками", пара из которых белые танцы (потому что ввиду повышения градуса праздника гендерное неравенство меняется на противоположность), можно дожить до трех-четырех утра. Когда сереет за окном, а уже полусерый от питья без закуски гитарист вдруг начинает "Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы…".

И вот тут звездный час начинается у тех, кого на Западе называют бумерами или "поколением демографического взрыва". Важно, конечно, понимать, что это рожденные между 1943 и 1963 годами индивидуумы. И на сегодня они хоть и не вспашут глубоко, но борозды не испортят. А по части воспоминаний, кто, с кем, в каком году и на какой квартире встречал какой год, дадут 100 очков вперед любому почетному члену Всеевропейской ассоциации свидетелей Альцгеймера. Любимый жулик Леонида Гайдая © кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Причем их воспоминания можно легко совместить с конкурсом "Угадай мелодию" или такой популярной игрой, как "Крокодил", которая может называться по-разному, но все равно требует угадать предмет по жестам и мимике. Время-то, по нашим расчетам, уже не то чтобы позднее будет, а как раз раннее — все игроки должны встретить Новый год основательно и бесповоротно. А в таком состоянии лучше жевать, чем говорить. И играть.

Потому что, как говорил Уильям Шекспир, "весь мир — театр!". И празднование Нового года в этом театре — самый любимый спектакль. Потому что каждый раз волшебно непредсказуем.

И это еще про салат оливье и селедку под шубой ни слова не было сказано…