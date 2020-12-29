С февраля 2014 года мысль о возможном возвращении в Украину экс-премьера Николая Азарова казалась абсурдной, ведь новые власти и «революционная» общественность обвиняли его во всех мыслимых и немыслимых грехах. Однако выясняется, что обвинения эти носили чисто политический характер

И выясняется это не где-нибудь, а в Европе. Австрийские юристы на пресс-конференции во вторник, 29 декабря, представили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 16 декабря относительно отмены санкций против Азарова.

Экс-премьер Николай Азаров и его адвокаты Габриэль Лански и Александр Еггер рассказали о том, как они выиграли процесс против Совета Европейского союза по делу о наложении санкций на премьера.

В санкционный список Евросоюза Азаров попал после Майдана, в марте 2014 года. Сам он сообщал, что это было сделано по предложению нового (на тот момент) украинского правительства. Тогда его обвинили в хищении государственных средств. Азаров рассказал о планах вернуться на Украину © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

При этом уголовные дела против экс-главы Кабмина возбуждались уже после введения санкций.

«Украинские власти, власти Порошенко, приказали найти любые обстоятельства, и дела начали выдумываться… Все эти дела базировались на каких-то постановлениях правительства, которые были вынесены за время моей работы главой Кабмина.

Все эти дела возбуждались исключительно против меня как премьера, но не против другого любого члена правительства, которые тоже выносили решения», — рассказал Азаров на пресс-конференции.

По его словам, каждый год Совет ЕС, «вместо того чтобы разобраться, просто повторял аргументы киевской прокуратуры».

«Наша команда предоставляла доказательства, что дела были сфабрикованы. Однако все эти документы Европейским советом отвергались», — сообщил политик.

Теперь же в решении ЕСПЧ говорится о том, что в санкционном списке экс-премьер Украины оказался лишь по политическим причинам, что санкции ЕС не отвечают букве закона.

Напомним, ранее (в марте 2020 года) Совет ЕС решил продлить ещё на один год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и ряда лиц из его окружения, «ответственных за злоупотребление с государственными фондами или злоупотребление властью».

В этом списке Николая Азарова уже не было. И вот теперь беспрецедентное решение ЕСПЧ. Причем это не первый успех экс-премьера Украины. До этого он «подал иск против продолжения любых санкций и выиграл все процессы», сообщается на его странице в Facebook. Марионеточная власть: Азаров обвинил США в блокировании урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Нынешнее решение Европейского суда крайне важно и будет иметь далеко идущие последствия. По словам Лански, «это первое прорывное решение, которое укрепляет права человека и подавляет политический беспредел». А Николай Азаров отметил, что решение Европейского суда по отмене санкций — это не только его победа, но и победа всех, кто сегодня подвергается политическим преследованиям.

По словам экс-премьера, «впредь Совет Европейского Союза должен сначала собрать информацию, прежде чем выносить санкции против людей».

«Ведь сегодня это Азаров, а завтра — неприятный журналист, против которого будут сфабрикованы обвинения, чтобы внести его в санкционный список», — сказал политик в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что «как раз в отношении этого списка Совет несёт особую ответственность и должен не допустить того, что какие-то политические системы будут использовать его как послушный инструмент, чтобы преследовать неугодных им граждан».

Азаров предрекает, что внутри Украины «судебная система, построенная Порошенко, в скором времени будет разрушена».

По его словам, «эта система, уродливая, не дает нашей стране развиваться, не обеспечивает каждому гражданину Украины право на справедливое судебное разбирательство…».

«Судьи в Украине увольняются, против них возбуждаются уголовные дела, суды ликвидируются, реорганизуются беспрерывно, в стране существуют неонацистские отряды, «Азов», представители которых врываются на заседания судов», — обрисовал ситуацию экс-премьер.

Ранее он говорил, что возрождение Украины невозможно до тех пор, пока в стране властвуют праворадикалы. «Очередная болтовня»: Азаров о призыве Кравчука отключить Россию от SWIFT © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Для последователей идей и практики Евромайдана решение Европейского суда «по Азарову» было как гром среди ясного неба. Этому не приходится удивляться, учитывая информационную среду, в которой вынуждены обитать граждане постмайданной Украины.

Сам Азаров, выступая в эфире телеканала «112 Украина» и говоря об украинских телевизионных ток-шоу, которые он просматривает, охарактеризовал это так: «Иногда ложь составляет сто процентов от той информации, которая озвучивается людям…». При этом действуют не любители, но профессионалы, «специалисты по оболваниванию», хорошо умеющие возбуждать «стадный инстинкт».

Каналов, которые говорят правду, очень мало.

В качестве примера Азаров привёл навязываемый украинцам «апологетами Майдана» тезис о России как о «стране-агрессоре». Он отметил: «но они не говорят народу, что этот «агрессор»… имеет с Украиной товарооборот почти такой же, какой был у нас в 2013 году».

От «агрессора» Украина получает, например, абсолютно всё дизельное топливо и ряд стратегически важных товаров, без которых страна «просто не выжила бы».

«То есть что же это за война такая, что же это за агрессор такой, который торгует…» — резюмировал Азаров, сделав вывод: значит, Россия не считает, что находится в состоянии войны.

И это лишь один пример, достаточно полно характеризующий искусственно создаваемую в украинском обществе атмосферу.

Тем не менее, можно заметить, что происходят некоторые перемены. Сам факт присутствия Николая Азарова в украинском телеэфире уже говорит о многом. В каком-то смысле политик уже вернулся в страну, раз имеет возможность напрямую обращаться к гражданам (а к его словам многие и многие прислушиваются).

Азаров назвал способ помириться с Россией © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Спиридон Килинкаров отмечает, что у Азарова, безусловно, есть перспективы в Украине, другой вопрос — готов ли он сам «согласиться на активную политическую деятельность, которая будет очень непростой в текущих условиях».

Николай Азаров на пресс-конференции заявил, что хочет вернуться в Украину, однако пока вопрос о его возвращении не стоит, поскольку против него «продолжают заводить фиктивные уголовные дела».

Но если условия будут созданы, отметил экс-премьер, то он может вернуться в страну.