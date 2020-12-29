Этот год должен был стать переломным для «Нафтогаза Украины». Компания потеряла своего главного кормильца - «Газпром», который теперь платит за транзит Оператору ГТС Украины

Менеджерам «Нафтогаза» так и не удалось компенсировать хотя бы треть от утраченных средств за счет добычи и продажи на розничном рынке. Преодолевать финансовые трудности газовый монополист решил за счет карманов украинских граждан.

На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию © Украина.ру/Стрингер

Вместе с тем ГК "Нафтогаз Украины" начиная с августа предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков.

Стоит напомнить, что с 1 августа на Украине начал действовать свободный газовый рынок для населения. Украинцам было предложено самостоятельно выбирать поставщика газа. До этого «Нафтогаз» продавал топливо облгазам, которые затем поставляли его гражданам. Кроме того, до августа действовали специальные обязательства по продаже газа населению по фиксированной, отличной от рыночной, цене (ПСО).

В июле цена газа снизилась на 51% с начала года. Но начиная с августа государство полностью самоустранилось, и правительство прекратило контролировать цены на голубое топливо. Сразу же цена выросла на 9%, затем «Нафтогаз» серьёзно повысил цену в сентябре — тогда газ для украинцев подорожал сразу на 45,2%.

Доля газопоставляющей компании «Нафтогаз» на розничном рынке Украины, по данным СМИ, составляет около 5%. Однако «Нафтогаз» намерен довести этот показатель как минимум до 20%.

Колоссальные убытки

Тем не менее, «Нафтогаз», который в 2016 году впервые за десять лет отчитался о прибыли (а такое стало возможно благодаря резкому повышению тарифов на газ) и стабильно демонстрировал ее на протяжении трех лет, вдруг ушел в минус.

"Нафтогаз" объявил, что за 9 месяцев 2020 года получил консолидированный убыток 17 млрд грн в сравнении с прибылью 12,9 млрд грн за аналогичный период прошлого года. В "Нафтогазе" утверждают, что причинами убытков, полученных за 9 месяцев, стали внешние, не связанные с внутренними процессами и управлением компанией факторы, главным из которых является снижение рыночных цен на газ и долги, которые возникли в период действия ПСО.

Киев дождался миссии МВФ, отопление подорожает, «Энергоатом» отказывается хранить ядерное топливо в России. Главное в экономике Украины с 19 по 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрея Коболева, получающего заоблачную по украинским меркам зарплату. Не раз звучали обращения к премьеру уволить Коболева с занимаемой должности. Но в Кабмине продолжают свято верить в счастливую звезду главы «Нафтогаза». В марте с Коболевым без всякого конкурса продлили контракт на 4 года, а в декабре правительство утвердило финансовый план компании на 2021 год, которым предусматривается получение чистого дохода в размере 112,023 млрд гривен.

Учтен там и объем добычи газа Укргаздобычи, который не отвечает объему, определенному концепцией развития газодобывающей отрасли. Концепция предусматривает добычу 21 млрд куб. м газа, а в финплане предусмотрено только 13,3 млрд куб. м. Зато запланировано огромное увеличение фонда оплаты труда — зарплаты членов правления вырастут на 56%.

Кроме того правительство Украиныв этом году утвердило новую версию устава «Нафтогаза», в которой сказано, что целью работы компании является получение прибыли. Все упоминания о социальной роли из новой редакции её устава были вычеркнуты.

И все это происходит на фоне постоянных провалов, сопровождающих деятельность «Нафтогаза».

Скандальный аудит

В октябре в распоряжении украинских СМИ оказалось письмо, в котором глава Государственной аудиторской службы изложил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года. В выводах аудиторов, проводивших проверку, говорится о недостатках и финансовых нарушениях более чем на 225 млрд гривен, из-за чего государственный бюджет понес потери на сумму 75 млрд гривен.

В "Нафтогазе" в ответ на публикацию заявили, что финансовая отчетность компании соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности.

Тем не менее, по словам премьера, Служба безопасности Украины начала расследование по итогам аудита, а по завершении обнародует его результаты. Премьер пообещал, что за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпании ответственность понесут правление, руководители и, в частности, набсовет. Но пока о результатах расследования ничего не слышно.

Потерянный год

По мнению сооснователя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, "Нафтогаз" вообще не подготовился к началу работы рынка газа для населения.

«Нет стратегии. Есть остатки админресурса и контроль более дешевым, чем «европейский» газ, ресурсом компании «Укргаздобыча». Это же касается и ТКЭ. Тихий ужас с тарифами и политикой поставки газа для ТКЭ со стороны «Нафтогаза» мы будем иметь возможность увидеть уже совсем скоро.

И весь прошлый год «Нафтогаз» потратил на дешевые попытки доказать правительству, власти, лично Зеленскому, что компания является социальной и беспокоится об украинском народе. Все это, конечно, ложь. Но на фоне «Мрии» сфотографировались, маски привезли — и всё. И еще бездумно потратили 2020 год на придумывание очередных схем «а как бы нам еще премий получить после Стокгольма»», — рассказал Корольчук в комментарии изданию Украина.ру.

Он обратил внимание, что после потери $2,3 млрд ежегодно за российский транзит в распоряжении «Нафтогаза» остается 14,5 куб. м газа «Укргаздобычи», который НАК отказывается продавать на бирже.

Бывший топ-менеджер «Нафтогаза» стал и.о. министра энергетики Украины © Facebook/Сергій Лещенко

Без газа «Укргаздобычи» «Нафтогаз» превращается в обычного трейдера газа, которых на Украине уже несколько сотен. И тогда уже вероятно плохо станет потребителям, которые перешли к «Нафтогазу», потому что там дешевый газ (не дешевый, а фактически нагло отобранный у «Укргаздобычи»). В 2021 году газ «Укргаздобычи» все же будет продаваться на бирже, и тогда потребителей, которые сейчас веселыми рядами шагают в «Нафтогаз», может ждать разочарование и рост цены газа», — считает Корольчук.

По мнению эксперта, кроме традиционного «распила» государственных финансов в 2020 году «Нафтогаз» ничем не отличился.

«Добыча газа падает — еще минус полмиллиарда кубов. Отдали «Укрнафте» и Коломойскому 32 млрд. грн. за счет государства, бюджета, каждого маленького украинца. За счет такой схемы хотят «нарисовать» себе суммарный годовой доход и заплатить себе премии.

Я бы порадовался, если бы все эти деньги остались на Украине. Но это фактически узаконенные взятки, которые в большинстве своем передаются по цепочке дальше наверх тем, кто действительно контролирует «Нафтогаз». «Нафтогаз» — это внешне контролируемая структура. И ее контролируют не даром», — подытожил Юрий Корольчук.