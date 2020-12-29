Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Виталий Баласанян рассказал о масштабных переменах, которые ожидают Нагорный Карабах в ближайшем будущем. Эти изменения вызваны в том числе происходящим в последнее время в регионе

В понедельник, 28 декабря, секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Виталий Баласанян дал интервью Общественному телевидению НКР.

«Мы могли избежать (войны. — Ред.). Политическая власть Армении в лице Никола Пашиняна вела неправильную политику. Необходимо было, чтобы Арцах вёл свою собственную политику, конечно, согласовывая и договариваясь с политической и военной элитой Армении», — заявил Баласанян.

Он также сказал, что следовало вести не лояльную, а гибкую политику с Ираном и Россией, которая всегда была дружественным и стратегическим партнёром.

«Мы не смогли, и это большая ответственность для политической власти Республики Армения. <…> Сегодня мы должны сделать правильные выводы, извлечь уроки, начать как политические, так и военные процессы и с Арменией, и с Россией конкретно в качестве субъекта», — указал Баласанян.

Судя по этим словам, а также по тому, что ещё сказал секретарь Совбеза НКР, Нагорный Карабах решил не ждать помощи от погружённой в политический кризис Армении и готовится к будущей войне с Азербайджаном и Турцией.

Новая армия и прощание с Facebook

Одной из центральных тем интервью Баласаняна стала реформа армии НКР. Противники Пашиняна собрались у парламента Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«У Республики Арцах будут свои Вооружённые силы в лице Армии обороны. Ни у кого нет права запретить нам это, потому что это — наша безопасность», — подчеркнул Баласанян в интервью.

Подчиняться Армия обороны будет Совету безопасности.

«Все обязаны служить. Эти люди будут получать высокую зарплату», — сказал Баласанян.

По его словам, в НКР также будут созданы и погранвойска, а также сформированы контрактный резерв, резерв и ополчение. Последнее будет подчиняться штабу гражданской обороны.

«У нас будут свои Вооружённые силы, полицейская структура с усиленным батальоном, СНБ с усиленным батальоном. Будут задачи проведения антитеррористических операций», — сказал Баласанян.

Он напомнил, что террористические группировки из Сирии, переброшенные Турцией в регион, всё ещё находятся у границ НКР.

Отдельно Баласанян остановился на вопросах информационной войны. Так, он заявил, что на первом же заседании Совета безопасности будет принято решение о том, что руководители Нагорного Карабаха, в том числе и президент, не должны иметь страницы в Facebook. Баласанян подчеркнул, что все органы власти имеют свои пресс-службы, которые и должны заниматься информационной работой.

Баласанян также отметил, что все государственные служащие, которые будут активны в Facebook в рабочие часы, будут уволены.

«Надо вернуться в реальность из Facebook», — подчеркнул секретарь Совета безопасности НКР.

Кроме того, ещё одним вопросом информационной безопасности НКР признан вопрос религии.

«Я обращаюсь ко всем сектантским движениям и их офисам, чтобы они как можно скорее закрыли все эти офисы. Иначе, говорю откровенно, я вместе с моими службами не разрешу сектантскую деятельность в Арцахе. Мы приверженцы Армянской апостольской церкви, члены этой паствы, и других движений в Арцахе быть не должно», — сказал Баласанян в интервью Общественному телевидению Карабаха.

В целом, по его словам, в НКР ужесточат дисциплину, усилят борьбу с пьянством и наркоманией.

«Те, кто используют наркотики, должны или отказаться от них, или покинуть территорию Республики Арцах», — отметил секретарь Совбеза.

Он предупредил, что с 1 января правоохранительные органы НКР будут нести усиленное дежурство для выявления и привлечения к ответственности нарушителей. Новые выборы в Армении ещё под вопросом, но противостояние в обществе нарастает © REUTERS, Lusi Sargsyan

В общем, всё говорит о том, что Нагорный Карабах извлёк уроки из войны и пытается сосредоточиться. Так, говоря о границах НКР, Баласанян отметил, что для решения этой проблемы мирным путём и нужна сильная армия.

«Всё будет пересмотрено, я уверен, что мы сможем решить эти вопросы в краткие сроки. Уверен, что вопросов о решении военным путём не возникнет. Чтобы не было этой необходимости, каждый гражданин должен исполнять свой долг и подойти к этому со всей ответственностью», — отметил секретарь Совбеза, указав, что если армия будет сильной и мобильной, то войн не будет.

Однако судя по последним событиям и заявлениям некоторых лиц, вероятности новой войны в регионе исключать не следует.

Горе побеждённым

В понедельник, 28 декабря, заместитель руководителя общины Гориса Ирина Йолян разместила у себя в Facebook видео установки азербайджанскими военными знака на дороге Горис — Капан.

«Турки заполонили межгосударственную трассу Горис — Капан. Они установили баннер, на котором написано: «Добро пожаловать в Азербайджан». Ну, теперь скажите, что это не Сюник, что границы крепкие, скажите, что это и было правильным, чтобы турки написали в Зангезуре: добро пожаловать в ад. Гордитесь, бесчестные», — прокомментировала она видео.

Днём ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанцы не вступали на территорию Республики Армения, а лишь подходили к её границе. Никакая территория собственно Сюникской области занята не была, добавил он.

«В результате действий (на границе. — Ред.) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только Вооружённые силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — рассказал премьер-министр Армении, комментируя отвод армянских военных на новые позиции в Сюникской области. Пашинян заявил о вмешательстве РФ в случае нападения на Армению © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его словам, сейчас обсуждаются вопросы по примерно 20 приграничным участкам.

Однако видео свидетельствует: Азербайджан решил не ждать завершения обсуждения. Действия азербайджанских солдат лишь подливают масло в огонь разгоревшегося в Армении политического кризиса и не способствуют урегулированию обстановки в регионе.

Но одними знаками дело не ограничивается. В Азербайджане стали раздаваться голоса, призывающие к контролю над частью территории Армении.

«Новая война с Арменией теперь неизбежна. На этот раз война будет идти на территории Армении. Азербайджан должен создать 20–30-километровую зону безопасности для себя, которая может быть только на территории», — заявил завсегдатай эфиров азербайджанских телеканалов директор Института демократии и прав человека в Азербайджане Ахмед Шахидов.

A new war with #Armenia is now inevitable… This time the war will go to the territory of Armenia… #Azerbaijan should create a 20-30 km security zone for itself, which may be in the territory of Armenia only… — Ahmad Shahidov (@shahidovcom) December 27, 2020

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Так он прокомментировал инцидент у села Агдам 27 декабря. В понедельник, 28 декабря, Минобороны Азербайджана заявило, что на азербайджанских солдат напала группа армянских военных. В результате погиб один азербайджанец. В ответ были убиты шесть армянских солдат.

Примечательно, что в этот район планировали выехать три поисковые группы МЧС НКР и Международного комитета Красного Креста для поиска тел погибших и выживших. При посредничестве миротворцев азербайджанская сторона подтвердила заявки вечером 27 декабря, а утром 28 декабря впустила поисковые группы на свою территорию. Но внезапно у села Шехер им не дали ехать дальше, заявив, что в районе идёт контртеррористическая операция.

Пока общественности не предъявили фото убитых и пленённых армянских солдат. Сами же армяне отрицают факт перестрелки. Некоторые Τelegram-каналы сообщают, что речь могла идти о «дружественном огне».

Как бы то ни было, но заявление Шахидова, а также поведение азербайджанских солдат на границах с Арменией могут спровоцировать очередной виток напряжения в регионе. Судя по всему, в НКР это прекрасно понимают. А потому — взялись за реформу оборонной сферы.