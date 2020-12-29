Всебелорусское народное собрание пройдёт 11–12 февраля. Об этом 28 декабря сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что избрание делегатов начнётся уже с 29 декабря

«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд», — подчеркнул Лукашенко.

В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и передать ему некоторые обязанности главы государства.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдёт в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Но в нынешнем случае есть казус: это не Конституционное собрание. Лукашенко 9 декабря лишь предложил, чтобы Всебелорусское народное собрание (ВНС) могло стать Конституционным. То есть не временным, а таким, которое будет работать, пока не выработает новую Конституцию Белоруссии.

Сказано это было на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы. Это был не экспромт, а выверенное предложение, которое, скорее всего, и будет реализовано.

Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание © REUTERS, Sergei Gapon/Pool

После бала

Ещё недавно созыв ВНС был самой большой интригой белорусского кризиса. По сути, все ждали не тактического, но стратегического ответа протестному движению.

Тактика на сегодняшний день отыграна настолько, насколько это позволяют бюджет Белоруссии, российский «зонтик безопасности» и решимость Лукашенко. Гигантские воскресные митинги в Минске почти прекратились, переместились в спальные районы. Точечные протесты создаются, картинки имеют место, но улица как таковая опустела.

Но справедливо и то, что протестные настроения, с которыми люди вышли на улицу летом, никуда не делись. В Белоруссии есть множество людей, которым надоел тот порядок вещей, который есть, и они хотят перемен, чем бы они ни грозили.

Однако авторитет Светланы Тихановской и ее компании сильно пострадал в ходе этих четырёх месяцев. Победы не случилось, беломайдан 2020 года закончился провалом. Он разгромлен, но усмирения нет и не предвидится.

Реальность и мечты

Протестные настроения никуда не делись, а уличный потенциал был всего лишь невероятными усилиями силовиков загнан туда, откуда он явился. В спальные районы, откуда злобно глядит тысячами светящихся окон многоэтажек.

Этот угрожающий блеск прекрасно видно из Дворца Республики. Все эти знаки поняты правильно. Лукашенко знает, что даже события 2020 года всего через пару-тройку лет могут показаться детским утренником. Речь о том, что современная цивилизация находится в системном тупике, а те механизмы, которые страны — победительницы во Второй мировой войне выработали для управления послевоенным миром, больше не работают.

Эксперт сказал, что будет, если Всебелорусское собрание пройдет в атмосфере всеобщего «одобрямса» © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

На этом циклопическом фоне Белоруссия — песчинка, которая, в случае чего, станет тем, чем она была всегда, — дорогой для армий.

Примерно такую политинформацию читает всякий раз Александр Лукашенко, когда ему представляется такая возможность. Однако больше слов всех интересует вопрос стратегии Лукашенко. Пока что видели тактику — опору на силовиков. Поэтому и ждут сторонники действующей власти обещанную конституционную реформу. Которая изменит ландшафт, породивший протестные настроения, собственно протесты и угрозу украинского сценария. А также примирит страну, охладит горячие головы и главное — направит энергию протестных масс в конструктивное русло.

Таков идеальный вариант: не компромисс между противоборствующими сторонами, но безоговорочное слияние населения страны в совместном векторе дальнейшего развития. В идеале это выглядит так. Как будет в реальности — скоро узнаем.

Шанс Лукашенко

То, что Лукашенко объявил дату ВНС ещё до Нового года, говорит о том, что он очень уверен: день открытия Конституционного форума не вызовет нового взрыва улицы. Система показала умение не только себя защищать, но и гнуть свою линию, усмиряя тех, кто рискнул ей противостоять.

Но Лукашенко, как единственный гарант незыблемости государства, которое он построил, является единственным же гарантом того, что протесты снова вспыхнут при первой же возможности. Чтобы это положение вещей прекратить, нужна конституционная реформа. И она была объявлена, как только улицу усмирили.

Корона белорусской империи © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Что будет на самом деле, будет видно уже через полтора месяца. Ну а пока ясно, что президент РБ не склонен возводить ВНС в особенную степень Конституционного собрания. Ему не нужно ничего, что может привести к открытию для фронды нового окна возможностей. Он не внушает напрасных надежд.

По словам Лукашенко, ВНС будет обычным ВНС, каких было пять. «Народным хуралом», как его прозвали в народе, или «съездом КПСС». Лукашенко в понедельник отметил, что будет, как обычно, обсуждаться стратегия на будущую пятилетку. Ибо в Белоруссии сохранился пятилетний план, как в СССР. 2700 делегатов, по 310 человек от каждой области и 370 от Минска.

Открыт информационный сайт (vsebel.by), на котором каждый может познакомиться с чисто техническими деталями. При этом, объявляя о том, что на форуме будет обсуждаться новая Конституция, Лукашенко особо подчеркнул, что «никаких решений в угоду зарубежным советчикам» ВНС принимать не будет. То есть президент сориентировал всех на то, что фокусов и фейерверков ждать не стоит.

«Два вопроса — экономический и социально-политический — должны прозвучать, — сказал глава государства. — Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества».

Сложно сказать, что имел в виду Лукашенко под «существующими запросами общества» — может быть, протесты и их причину, а может, и нет. Покажут только реальные действия.