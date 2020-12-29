Главным политическим (и не только) событием года на Украине стал коронавирус и его последствия. Однако за 2020 год страна успела сменить правительство, провести местные выборы, а украинские элиты готовятся к решающей схватке с «коллективным Западом»

У президентов Украины есть негласная традиция. Каждый год в обращении к народу 31 декабря они говорят, что год был тяжелым, но… Дальше следует перечисление, чего страна смогла добиться, несмотря на кризисы, козни оппонентов и геополитические конфликты.

Но в этом году год был действительно тяжелым. Как это проявилось и есть ли у Украины надежда на светлое будущее, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Важнейшие выборы и борьба Запада с Коломойским

Главным политическим событием года для Украины стали местные выборы, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Выборы, поясняет эксперт, изменили расклад сил в Верховной Раде, «поскольку тот расклад, который мы получили, сложился в 2019-м по итогам президентских и досрочных парламентских выборов». Андрей Золотарев: На Украине торжествуют пять Д — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация, депопуляция © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Сейчас все поменялось очень сильно: заявили о себе региональные элиты, и, я думаю, их возросшие политические амбиции могут стать одним из ключевых конфликтов 2021 года», — сообщил Золотарёв.

Также он отметил начавшийся процесс политической трансформации. Её суть в том, что политики, сформировавшиеся в условиях постсоветской Украины, не готовы к реалиям политической жизни в самой бедной, самой коррумпированной стране Европы. То есть начнется смена поколений, когда политики постсоветской Украины будут в ближайшие 5-7 лет сходить со сцены.

Одним из драйверов этой смены элит будет схватка заокеанского «чужого» с украинским олигархическим «хищником», говорит политолог. А на роль жертвы условный Запад уже выбрал олигарха Игоря Коломойского.

В целом, по словам Золотарёва, на Украине продолжается процесс «торжества пяти Д»: декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация и депопуляция.

«Большая стройка» и зачистка «соросят»

Одним из ключевых политических событий года стала смена Кабинета министров в феврале: после этого сменилась политическая парадигма в Украине, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Кость Бондаренко: Для Украины 2020 год был сложным, но не потерянным © РИА Новости, Нина Зотина

Если ранее это было правительство так называемых «соросят», правительство, ориентированное на транснациональные корпорации, то сейчас это правительство национального капитала, поясняет эксперт.

«Я считаю это положительным моментом, поскольку опора на национальный капитал и интересы национального бизнеса всегда должны быть в приоритете», — пояснил политолог.

Также среди важных событий года Бондаренко назвал запуск программы «Большая стройка» в Украине.

«Это целый ряд моментов, которые изменили ситуацию в инфраструктуре страны — если раньше украинские дороги были наихудшими в Европе, то сейчас, по крайней мере, Украина получила дороги, по которым можно ездить», - отметил эксперт.

Из не очевидных, но важных событий Бондаренко выделил поездки президента Владимира Зеленского в Лондон и Анкару. Эти визиты показали, что Зеленский начинает формировать новую внешнеполитическую повестку, «и, скорее всего, Украина будет элементом некой новой геополитической фигуры, которая сегодня создается в Британии и Турции».

«Лондон и Анкара заинтересованы в Украине как в элементе большой игры, направленной на ослабление как России, так и ЕС», — заявил политолог.

Прозрение украинцев

В уходящем году часть населения Украины начала осознавать, что проблемы страны связаны с десуверенизацией. Об этом говорит политолог Алексей Якубин.

Алексей Якубин: Украинские власти в 2020-м проиграли ситуацию с вакциной от COVID-19 © Facebook, Алексей Якубин

«Роль послов «Большой семерки» еще более стала видна за этот год. Но дело в том, что сейчас на их стороне нет общественного мнения. Когда они начинают поддерживать отдельные группы, например, Сытника или НАБУ, высказываются в чью-то пользу, или что-то происходит с вакцинами, или вот с китайскими компаниями, часто это настолько явно для широких кругов выглядит вторжением в суверенитет, несколько даже в неоколониальном стиле, что это уже понятно не только экспертам», — рассказал Якубин.

При этом, добавил он, власти Украины не способны жестко ответить, что это внутренние дела страны, и Украина получала независимость не для того, чтобы слушать послов и их представителей в том или ином формате.

Зеленский усилил зависимость Украины

Определяющим для Украины в 2020 году было подписание нового меморандума с Международным валютным фондом, европейскими кредиторами и перемирие на Донбассе, отметил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Руслан Бортник об Украине в 2020 году: Горжусь страной, но стыжусь государства © Facebook, Ruslan Bortnik

«Долговая нагрузка и уровень долговых обязательств перед внешними кредиторами, которые взяла на себя Украина, возросли за этот год существенно. Долговая нагрузка по сравнению с 2019 годом выросла примерно на 40%.

Думаю, меморандум с Международным валютным фондом и европейскими кредиторами детализируют уже не только управление финансовой стабильностью, но и государственными компаниями, антикоррупционной структурой, Национальным банком, системой образования и медицины.

Подписывая меморандум, Зеленский не только подтвердил взятые на себя обязательства Порошенко, но и более их отяготил, усилил эту зависимость», — заявил Бортник.

Елена Бондаренко: В 2020 году только Россия протянула Украине братскую руку помощи © РИА Новости, Нина Зотина

Во-первых, «Слуга народа» растеряла все преимущество перед оппонентами и, по некоторым статистическим опросам, уже является второй партией в стране. В следующем году, прогнозирует Бортник, на Украине будут уже новые политические лидеры.

«Также электоральный слом Зеленского, когда его антирейтинг стал больше, чем рейтинг. Разрыва между ним и Порошенко или Бойко уже нет, он мизерный, этот разрыв. Но и антирейтинг 50-60%, превышающий рейтинг самого Зеленского, крайне снижает любые перспективы на его переизбрание», — сообщил эксперт.

Донбасс: решения нет?

В 2020 году вновь не решился вопрос Донбасса. В регионе сохраняется шаткое перемирие (с регулярными обстрелами, ранеными). Андрей Гожый про 2020 год: У Зеленского не болит голова за лохторат © Facebook, Андрей Гожый

Чтобы выполнить обещания по Донбассу, Зеленскому необходима поддержка со стороны парламента, поскольку сейчас идет речь о рассмотрении целого ряда вопросов, которые необходимо воплотить в законы. Об этом говорит Кость Бондаренко.

«И если, например, для принятия закона об амнистии существуют голоса в парламенте, то для внесения изменений в Конституцию (а это самый главный вопрос — решение о предоставлении особого статуса) необходимо 300 голосов, которых сегодня у Зеленского нет.

То есть необходимо, чтобы был все-таки некий консенсус в парламенте, а он возможен только при наличии консенсуса в обществе, поэтому не все так просто, как казалось с самого начала.

Не хочется выступать в роли адвоката Зеленского, но я понимаю, что на сегодняшний день выполнение этого решения попросту нереально», — заявил политолог.

Проблемы экономики и будущее политики

Последствия экономических проблем, которые сегодня переживает Украина, будут видны в следующем году, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Алексей Зубец об итогах 2020 года: Украина оказалась самым слабым звеном постсоветского пространства © Youtube / Алексей Зубец

«Не исключено, что в 2021 году мы увидим серьезные изменения в украинской политике, связанные с тем, что нынешнее правительство не справилось с управлением экономикой.

Не исключены досрочные парламентские выборы, которые нужны для того, чтобы переложить ответственность на новый парламент и правительство. В том числе ответственность за безработицу, которая достигла 20%, упадок малого и среднего бизнеса и развал производства», — рассказал Зубец.