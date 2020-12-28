Украина вымирает: страна ставит антирекорды по рождаемости

К концу 2020 года на Украине сложилась крайне тяжелая демографическая ситуация. К социально-экономическим проблемам добавилась пандемия COVID-19

Украина: десоциализация государства и грядущий бунт © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Если в целом по стране на 247 тысяч рожденных приходится почти 486 тысяч умерших, то по некоторым регионам смертность превышает рождаемость в 2,5-3 раза. Это данные Госкомстата за неполный 2020 год (январь-октябрь). То есть пик заболеваемости второй волны ковида и потерь от него не вошел в статистику, а значит, цифры будут еще более плачевными.

Например, в Днепропетровской области на 43 тысячи умерших приходится всего 17 тысяч рожденных украинцев. Эта область — лидер в антирейтинге. В Сумской области разрыв в три раза — всего 5 тысяч новорожденных на 15 тысяч ушедших из жизни. По прогнозам экспертов, ситуация будет ухудшаться, причем быстро. Тому есть объективные демографические предпосылки, заложенные 20 лет назад, в в последние 6 лет — заметно обострившиеся.

Заведующий лабораторией иммунореабилитологии в ИМИ им. Мечникова Андрей Волянский обнародовал данные официальной статистики на своей странице в Facebook и прокомментировал их:

«Не так давно, в 2013 году (кто не знает, максимальный валовый внутренний продукт за всю историю Украины был создан именно в 2013) несколько областей Западной Украины и Киев могли похвастаться преобладанием количества новорожденных над количеством летальных исходов. В 2020 году это соотношение упало в среднем по Украине к 1:2 (похожая ситуация была в 2000-2002 (375 тысяч/750 тысяч), но в 2005-2012 она стабильно улучшалась). По итогам года можно уже смело прогнозировать 295-300 тысяч/595-600 тысяч. ЕЩЕ НИКОГДА в Украине не рождалось менее 300 тысяч детей.

В разрезе регионов удручающая картина в Центре, на Севере и Востоке страны. В Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской областях количество смертей в 3 и более раз превышает количество рождений, в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях это соотношение около 1:2,5.

Дальше будет хуже. Вступают в возраст деторождения люди 1995-2000 годов рождения, которых МАЛО родилось и МНОГО уехало. И МНОГО еще уедет. Поэтому дальнейшее снижение до 200 000 вполне вероятно уже в ближайшее время.

Причины понятны. Снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения. Верной дорогой Вашего предшественника идете, господин президент!»

Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий © Украина.ру Владимир Зеленский уделяет мало внимания демографическим проблемам.

Если зайти на сайт Офиса президента и в строке поиска вбить слова «демография», «смертность», не найдется ни одного сообщения или новости. В глобальной поисковой сети пара слов «Зеленский демография» выдает только одно сообщение, что президент Украины во время весеннего карантина посоветовал гражданам своей страны заниматься «повышением рождаемости».