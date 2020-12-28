В воскресенье 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью Общественному телевидению, в котором заявил о возможности проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Тем временем раскол в армянском обществе продолжает углубляться

В воскресенье 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью Общественному телевидению. В нём он заявил о возможности провести в стране внеочередные парламентские выборы. Пашинян отметил, что на днях провёл обсуждение с представителями различных сил о возможности проведения внеочередных выборов, но о конкретных сроках речь пока не шла. По его словам, оппозиция, выступающая на улицах и площадях за смену власти, не предлагает никаких конституционных способов.

«А конституционные способы так или иначе сводятся к тому, что судьбу власти должен решать народ посредством волеизъявления», — заявил Пашинян.

Тем не менее Пашинян готов к внеочередным выборам. За два дня до этого интервью, в пятницу 25 декабря, на своей странице в Facebook премьер-министр Армении призвал политические силы страны к консультациям по поводу выборов.

«Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы провести консультации о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году», — отметил он тогда.

Тем временем в Армении с новой силой разворачивается гражданское противостояние.

Поход к католикосу

В воскресенье 27 декабря в духовном центре Армении — монастыре Эчмиадзин собрались сторонники и противники Католикоса всех армян Гарегина ΙΙ. Причиной, как и во многом в последние дни, была политика. Армянская апостольская церковь после окончания войны в Нагорном Карабахе была среди тех структур, кто призвал премьер-министра Пашиняна уйти в отставку. Пашинян заявил о вмешательстве РФ в случае нападения на Армению © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Так, во вторник 8 декабря в Эчмиадзине проходило собрание Верховного духовного совета, по завершении которого Гарегин ΙΙ выступил с посланием к народу.

«Будучи обеспокоенными тревожными событиями, мы также встретились с премьер-министром Николом Пашиняном. В связи с растущей напряжённостью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к премьер-министру мы по-отечески призвали его сложить полномочия во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов», — заявил он.

Но ещё до послания Гарегина II своё заявление сделал Католикос Великого Дома Киликийского Арам Ι. В его ведении находятся епархии Армянской апостольской церкви в Ливане, Сирии и на Кипре. Киликийский католикосат является независимым и признаёт первенство Католикоса всех армян.

«В нынешнее кризисное время мы призываем премьер-министра Никола Пашиняна, руководствуясь теми же принципами и приверженностью [на которых он пришел к власти], принять решение об уходе с поста премьер-министра, давая Национальному собранию возможность уважать конституционный порядок и процесс и избрать нового премьер-министра. Мы ожидаем, что примирительное переходное правительство, которое будет сформировано при новом премьер-министре, который будет избран, отдаст приоритет проведению досрочных выборов в Национальное собрание», — заявил Арам I. Пашинян заявил, что готов уйти в отставку © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но ещё до этого отдельные представители армянского духовенства демонстрировали своё нерасположение к премьер-министру. В понедельник 7 декабря присутствовать на одной службе с Пашиняном отказался Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян.

«Ещё неделю назад в одном из интервью я выразил мнение, что он неуравновешенный человек. И я так думаю до сих пор. Его присутствие мне неприятно. Я со своей паствой — и разделяю её недовольство», — заявил он в комментарии Sputnik Армения.

Вежливое и в то же время твёрдое заявление Гарегина ΙΙ страсти, бушевавшие в том числе и в сердцах представителей церкви, не потушило.

В понедельник 21 декабря во время визита Пашиняна в Сюникскую область священник церкви Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя) в Сисиане Паргев Зейналян отказался пожать премьеру руку. Пашинян спешно покинул церковь.

А вот его сторонников это разозлило. Они направились к церкви, чтобы поговорить со священником.

Страсти на этом не утихли. Среди сторонников властей в Facebook стали распространяться призывы прийти в Эчмиадзин на воскресную службу, которую будет проводить Гарегин ΙΙ, и провести акции протеста.

В ответ сторонники оппозиции заявили, что защитят церковь от нападок.

Это взволновало правоохранительные органы. Советник генпрокурора Армении Гор Абрамян потребовал от участников акции протеста избегать призывов к насилию и расправе друг над другом.

А Гарегин ΙΙ после того, как в Эчмиадзине собрались многие защитники церкви, поблагодарил их за поддержку и за то, что они дали провести последнюю воскресную службу в этом году.

«Мы ценим ревностность наших верующих к святой церкви», — подчеркнул Католикос всех армян.

Неудивительно, что Пашиняну пришлось давать второе большое интервью за прошедшее время: церковь довольно серьёзный институт и открытая вражда с ней лишь ухудшает позиции премьер-министра.

Кто виноват и что делать?

Пашинян, отвечая в интервью на вопрос, кто виноват в поражении в Нагорном Карабахе, отметил, что он — ответственный № 1 за происходящее, но не виновный № 1, чем поставил журналиста в замешательство. Однако, по сути, Пашинян повторил то, что сказал ранее в интервью «Радио Свобода». Пограничное состояние. В Армении ширятся протесты из-за границ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом и за выборы премьер-министр выступает с оговоркой, что не готов сейчас подавать в отставку. По словам Пашиняна, Конституция Армении предусматривает, что внеочередные парламентские выборы возможны в одном случае: премьер подает в отставку, парламент два раза не выбирает главу правительства и автоматически распускается. Либо в Конституции принимаются изменения, по которым парламент получает полномочия на самороспуск.

«Поэтому я и приглашаю политические силы на консультации, чтобы обсудить все эти вопросы, чтобы решение было не только единоличным, от имени власти», — заявил Пашинян.

Он заявил, что непонятно, почему его противники исходят из предпосылки, что должны быть услышаны лишь те, кто требует его отставки. Должны быть голоса и сторонников, и противников.

Таким образом, Пашинян затягивает на самом деле выход из охватившего страну политического кризиса. Тем временем раскол в обществе углубляется, что и показали события в Эчмиадзине.

А перед Арменией встают новые вызовы — в частности, вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Но их армянский премьер-министр старается не замечать. Так, он заявил, что армянские войска «отступили на границу Советской Армении», чтобы подконтрольная им территория совпадала с зоной ответственности ОДКБ.

При этом он заявил, что азербайджанцы не вступали на армянскую территорию, а лишь подходили к её границе, а никакая часть Сюникской области ими занята не была. Так он прокомментировал знаменитое видео с азербайджанскими военными на трассе Горис — Капан.

Комментируя пограничные инциденты, Пашинян заявил, что армянские войска удерживали небольшие части Кашатагского района Нагорного Карабаха, части Зангеланского и Кубатлинского районов. И если бы эти земли продолжали удерживаться, «мог возникнуть вопрос, что Армения оккупировала юридически чужую территорию», и война могла перейти на территорию уже самой Армении, отметил Пашинян.

Однако жителям приграничных армянских городов и сёл от этого объяснения не легче. Они критикуют поспешный отход армянских военных от границы и определение границ на основе GPS и карт Google. В этом с жителями приграничных регионов солидарны и многие политики.

В целом же интервью Пашиняна носило оправдательный характер и ещё раз продемонстрировало, что власти страны пока не имеют чёткого плана действий по выводу Армении из кризиса. А это означает, что следующий год может быть для Армении очень тяжёлым.