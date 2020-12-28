Генпрокуратура Украины предполагает в понедельник, 28 декабря, вручить подозрение главе Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому, куда он должен явиться согласно врученной ему в конце прошлой недели повестки. Придет или нет, неизвестно, но зато ясно что конфликт президента и КСУ вышел на новую стадию - уголовно-процессуальную

В Украине накануне новогодних праздников вновь обострилась ситуация вокруг Конституционного суда. Президент Зеленский отметился рядом заявлений в интервью изданию «Фокус», в том числе о том, что власть намерена продолжать добиваться «перезагрузки» КСУ, потребовав ухода его руководителя Александра Тупицкого. При этом власть не гнушается откровенным вмешательством и давлением, подключая к решению конфликта правоохранительные органы — Тупицкого вызвали на допрос в рамках возбужденного против него уголовного дела.

Как развивался конституционный кризис

Напомним, как развивалась ситуация. В конце октября судьи КСУ отменили часть положений антикоррупционных законов, в частности, уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных, фактически признали нелегитимным главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Артем Сытник: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Затем решили рассмотреть законы о приватизации сельскохозяйственной земли и «языковой» закон. Принятие этих законы и проведение реформ, кроме «языкового», были навязаны парламенту Украины в той или иной степени западными кредиторами, прежде всего Международным валютным фонодом, который давал деньги стране только под обязательство или после принятия соответствующих законодательных актов. Поэтому решение КСУ, перечеркивающее (и то в основном гипотетически) принятые ранее "прозападные" законы и реформы вызвало недовольство в МВФ и в посольствах западных государств в Украине. Ведь подконтрольные США и ЕС антикоррупционные органы — рычаг давления на украинские политические и бизнес-элиты.

В ответ президент подал законопроект, по которому все судьи КСУ должны были быть уволены решением Рады. Но так как это откровенно противоречило Конституции, то идея встретила сопротивление даже внутри «Слуг народа», поскольку депутатов фактически подводили под статью Уголовного кодекса «неконституционный захват государственной власти».

Хотя к этому его всячески подталкивали активисты Лещенко, Залищук, Шабунин и другие, ведущие свою деятельность на западные гранты "антикоррупционнеры". Сами же судьи никуда уходить не собирались, поэтому «блицкриг» Зе-команды провалился. Чем докажете? У Шабунина сгорел тот дом, который фигурировал в коррупционных делах © ЧЕСНО. Фільтруй суд

Дальнейшие шаги были поставлены в зависимость от решения Венецианской комиссии, к которой обратились за правовой экспертизой вопроса. Ее выводы были определенно не в пользу Зеленского: ни президент, ни парламент не должны создавать условий, блокирующих работу КСУ, так как подобное, как и попытки его роспуска — грубое нарушение верховенства закона и принципов разделения властей, определенных Конституцией.

Зеленскому напомнили, что нельзя наказывать судей за принятые ими решения. Венецианская комиссия рекомендовала ряд других мер: урегулировать термин «конфликт интересов» и вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности, обязать суд указывать конкретные причины для каждого законодательного положения, которые он считает неконституционными, ограничить проблематику представлений в КСУ конкретными вопросами и создать орган для проверки кандидатов в судьи.

После этого от радикального сценария разгона КСУ президентская вертикаль власти отказалась При этом, во время последней сессии Верховная Рада приняла закон о восстановления полномочий антикоррупционных органов и ответственности за ложные сведения в электронных декларациях. То есть отменила отмену этого закона КСУ. Зеленский всё подписал. Зеленский рассказал о «детях» Януковича и «племянниках» Порошенко в КСУ © пресс-служба президента Украины

Зеленский признался в препятствовании работы КСУ

В своем последнем интервью журналу «Фокус» президент Украины дал понять, что председатель КСУ Тупицкий должен уйти.

Такая позиция главы государства не стала чем-то новым, тем более, что Зеленский вовсе не считал орган независимым, так как он, по словам нынешнего президента Украины, наполнен людьми экс-президентов страны Виктора Януковича и Петра Порошенко и лидера Батьковщины" Юлии Тимошенко.

Этот тезис действительно справедлив, если посмотреть на состав. Но на то и существует политическая система, чтобы выдвигать представителей власти, в том числе и судей КСУ. По закону часть судей назначается парламентом, а часть кооптируются в КСУ по предложению президента, поэтому никакого криминала в том. что в КСУ оказались люди экс-президентов Украины Януковича и Порошенко, нет.

Но куда более интересным (и перспективным для уголовного преследования) является рассказ Зеленского, который признает оказание давления на Конституционный суд с его стороны для отстаивания скандальных законов, не пользующихся популярностью в обществе, но нужных западным «партнерам». По словам президента, когда судьи приняли решения по НАПК и главе НАБУ, он понял, что их нужно остановить. Предметом его беспокойства оказался закон о рынке земли — «не дай Бог, чтобы КСУ отменила эту реформу». И теперь президент, вопреки закону и Конституции, используя различные рычаги давит на судей КСУ.

Так, Зеленский вызвал к себе Тупицкого, попытавшись донести до него следующее: «земельный, банковский и языковый законы не трогайте, чтобы не раскалывать общество». Хотя на самом деле именно по отношению к этим законам в обществе присутствует серьезное недовольство, как к их сути, так и процедуре принятия.

В целом, получается, что президент превысил свои конституционные полномочия, запрещая КСУ выносить решение по трем вышеуказанным законам. Ведь по Конституции, во-первых, никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством, во-вторых, деятельность КСУ основывается на принципе независимости, и любое давление на него запрещено. Евросоюз напомнил Украине о скандальном решении КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом, по словам самого же Зеленского, все это обосновывалось не защитой интересов государства, а соблюдением обязательств перед западными кредиторами Украины (в случае с «банковским» и «земельным» законом), угрожавшими лишить страну новых кредитов, а также боязнь националистического меньшинства («языковой» закон). Получается, что судьи КСУ, как считает Зеленский, при вынесении вердикта должны основываться не на праве и законе, а на неправовой политической целесообразности, которую им навязывает президент.

Уголовные дела против Тупицкого

Чтобы принудить нынешнего председателя КСУ к добровольной отставке власть решила активизировать уголовные дела, связанные с главой КСУ.

К слову, репутация Александра Тупицкого вовсе не является безупречной. Судья родом из Донецка, назначенный Януковичем в 2013 году, после государственного переворота успешно работал на администрацию Порошенко. Считается, что именно с его помощью экс-президенту удалось продавить решение об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, бенефициарами чего являлись депутаты «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», правительственные чиновники, нажившие себе состояния на разграблении страны.

Кроме того, Тупицкий стоял за смещением нелояльного к бывшему президенту руководителя КСУ Святослава Шевчука в мае прошлого года, организовав голосование коллег по его отстранению. Таким способом Порошенко пытался сохранить контроль над важнейшим государственным институтом. Из-за увольнения Шевчука к присяге Зеленского пришлось приводить женщине-судье — Наталье Шаптале.

Правда, в сентябре прошлого года она подала заявление об отставке, и Тупицкий стал главой КСУ.

Но потом разгорелись целая детективная история. 11 октября 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Шевчука о восстановлении его в должности. Позже это решение было отменено апелляционной инстанцией. Несмотря на это, в декабре прошлого года прошло голосование по восстановлению Шевчука, поддержанное 9 судьями КСУ. Тем не менее, Тупицкий отказался уступать ему должность главы суда, объявив, что решение должно приниматься 12 голосами, поэтому вопрос до сих пор значится как «отложенный».

ГБР по заявлению Шевчука целый год расследовало уголовное производство по статье 344 УК Украины (вмешательстве в деятельность государственного деятеля). В апреле нынешнего года его прекратили, но теперь в связи с «конституционным кризисом» его внезапно возобновили, признав Шевчука потерпевшим. Тупицкий в этом деле — кандидат на роль подозреваемого. КСУ открыл производство против Зеленского © president.gov.ua

Второе дело начато ГБР по статьям УК «государственная измена» (ст 111) и «самовольный захват земельного участка» (ст. 197-1). Оно касается приобретения главой КСУ земельного участка в Крыму в поселке Кореиз под Ялтой. Тупицкий оформил имевшуюся у него недвижимость по российскому законодательству и в 2018 г. приобрел там сотку земли. Данный факт не был отображен в его электронной декларации и сделка не оформлялась по законам Украины, которая считает полуостров «оккупированным». Это стало поводом для огромной «зрады», хотя в отношении главы НАБУ Сытника, продавшего в Крыму свою недвижимость годом ранее (и тоже с нарушением украинского законодательства), почему-то такой ретивости украинские правоохранители не проявили.

Третье уголовное дело, возбужденное против Тупицкого, начато также по двум статьям: 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения). Поводом стал выпущенный на днях журналистами программы «Схемы» репортаж, где говорится, что Тупицкий причастен к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролируется ДНР) и мог получить свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

В октябре 2018 г. следователи Генпрокуратуры при участии СБУ осуществили запись разговора Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении другого судьи — бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем председателя Конституционного суда, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера. Последний сотрудничал с СБУ и сделал запись, где глава КСУ просит не давать на него показания. Считается, что именно в рамках последнего дела Тупицкому собираются вручить подозрение в поенедльник, 28 декабря.

Запад добьется контроля над Конституционным судом

По мнению юриста Ростислава Кравца, уголовные дела являются открытым внепроцессуальным давлением, что создает предпосылки для уничтожения КСУ как института.

«Выглядит это попыткой заставить КСУ принимать решения, которые выгодны на сегодняшний момент Офису президента. Или не принимать те, которые ей неудобны. Подобные вещи в дальнейшем приведут к делегитимизации решений, которые будут приняты КСУ под таким давлением. Причем давление осуществляется абсолютно открыто и давно вышло как за рамки законодательства, так и здравого смысла. Подавший в отставку судья КСУ заявил об ограблении его дома из-за земельной реформы © скриншот видео APnews

Если давление не прекратится и стороны не сядут за стол переговоров, если президент не вернет ситуацию в законодательное поле, нас действительно будет ждать полноценный конституционный кризис, — прогнозирует эксперт. — С блокированием работы КСУ, с невозможностью создать новый легитимный его состав. Как следствие — полное уничтожение института КСУ, что на руку нашим иностранным «партнерам». Им уже удалось подчинить себе Верховный Суд. В связи с невозможностью подчинить КСУ, решили, видимо, его просто уничтожить. Тем самым Украина утратить контроль за деятельностью Верховной Рады и исполнительной ветвью властью, которых сейчас можно контролировать через КСУ», — полагает Кравец.

Таким образом, из ситуации вокруг КСУ можно сделать несколько выводов

1. Президент Зеленский осуществлял грубое вмешательство в деятельность Конституционного суда, действуя в интересах стран Запада.

2. Сам КСУ не является независимым, а судьи в нем зачастую назначенцы олигархических групп и история Тупицкого лишь подтверждает данное правило. В Украине нет институтов, свободных от их влияния.

3. Судьи КСУ имеют немалые незаконно нажитые активы, за которые их можно привлечь к ответственности и из-за чего определенные группы влияния могут оказывать на них давление.

4. Дальнейшее давление властей на КСУ приведет к замене олигархического влияния контролем над КСУ западными державами, что будет способствовать прогрессирующей утрате суверенитета. Нет сомнений, что во время президентства Байдена этот вопрос «дожмут», но Украине как государству такое развитие событий не принесет ничего хорошего.

5. В Украине нет честных незамаранных антикоррупционеров, судей и представителей любой ветви власти. Да их и не может быть в полностью прогнившем олигархическом государстве.