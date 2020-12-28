Секс под куполом ВР
Женатый народный депутат от партии «Слуга народа» Олег Семинский во время заседания Верховной Рады вел интимную переписку со своей любовницей, по совместительству помощницей Екатериной Демченко.
Нардеп привлек внимание журналистов, поскольку в зале ВР осторожно прикрывал телефон листом бумаги. Камеры навели, и оказалось, что Семинский общается с девушкой, подписанной как «Черк Нат Сивер». По этому номеру Telegram находит контакт Екатерины Демченко. Согласно информации в профиле девушки, она работает в «Тойота Центр Чернигов Сивер-Авто». Согласно декларации нардепа, эта компания принадлежит его жене Татьяне Бушай. А Демченко числится помощником нардепа.
Семинский и его собеседница в переписке называют друг друга «котиками», обсуждают «вчерашнее» и обмениваются любовными смайликами и комплиментами.
«Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз», — пишет Семинский.
«Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя», — отвечает собеседница.
Парочка обменивалась любезностями, не стесняясь в выражениях.
О Екатерине Демченко известно, что она недавно просила подписчиков своего аккаунта в социальной сети о поддержке ее кандидатуры на местных выборах. Девушка баллотировалась в пятом округе Чернигова под третьим номером от партии «Слуга народа». Но необходимое количество голосов не набрала и довольствовалась ролью помощницы-любовницы.
За интимной перепиской застукали журналисты и представительницу депутатской группы «За будущее» Ирину Констанкевич, которая в сессионном зале переписывалась с… женщиной.
«Как бы я хотела сейчас быть возле вас. Сижу на полу в одеяле, окно открыто, звезды безграничны, я пью вино и слушаю Нино Катамадзе, ее альбом Black. Нашла в холодильнике салями к вину. А так хотелось бы сейчас, чтобы вы угостили меня сыром. Сегодня ночью я мыслями с вами в Боголюбских Альпах», — пишет собеседница политика.
В ответ на вопрос, может ли она ей позвонить, Констанкевич ответила своей знакомой: «Жду вашего звонка каждый вечер». Также она отправила ей голосовое сообщение и собственное фото из Рады.
На просмотре интимных фото во время заседания попался еще один нардеп из ОПЗЖ. Нардеп от «Слуги народа» Евгений Петруняк попал в прямой эфир канала «Рада», когда просматривал интимные фото. Во время выступления с места одного из парламентариев камера засняла, как к нему подошел Петруняк с телефоном в руках — на экране смартфона была обнаженная женщина.
А его коллега по фракции, по заявлению журналистов, во время заседания искала в сети секс-игрушку. На снимке видно, что депутатка искала в интернете фаллоимитатор.
Любовь с привилегиями
Анастасия Зинченко, танцовщица ночного клуба, застрявшая в китайской провинции Ухань из-за собачки, которую отказались брать на украинский борт, рассказала о романе с женатым и на 23 года старше ее главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком.
«20.02.2020 Максим (Соколюк) мне позвонил, чтобы спросить, почему меня не эвакуировали, и узнать детали моей проблемы, он увидел меня в списках, и я единственная была, кого не взяли на самолет. Все это время мы общались, и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал. 25.04.2020 — наша встреча. Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились, и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня», — сообщила Настя.
Как рассказала девушка, чиновник приезжал к ней в Херсон по выходным. И даже помог сделать ремонт на кухне бабушки.
«Максим приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи, и через день мы уже были в Киеве. В те три недели произошло столько событий, что и книги не хватит одной. Ну а в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь и продолжение карантина», — признавалась Настя.
Что характерно, так это то, что до судьбоносного знакомства Соколюк состоял в браке, у него двое детей. Но очарованный уханьской танцовщицей глава миграционной службы Украины подал на развод в апреле, а в августе уже официально стал холостяком. Но это не помешало ему еще в мае сделать Насте предложение. Как отметил чиновник, у них «много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему».
Сейчас пара живет в Киеве, завела вторую собачку. Анастасия усиленно делает карьеру фотографа. Статус невесты чиновника позволяет ей брать неплохие гонорары — от 750 до 1500 грн за час съемок, плюс клиент еще оплачивает аренду площадки и нарядов.
А свадьбой года можно назвать бракосочетание начальника Генерального штаба ВСУ 53-летнего генерал-полковника Руслана Хомчака и 29-летней Анны Коваленко, девушки со стремительной карьерой. Несмотря на активное участие в Майдане, при прошлой власти ни должности, ни привилегий ей не досталось. Зато Анна благодаря связям и знакомствам сумела пройти в Раду от партии «Слуга народа», а потом стать заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2020 года — заместителем Министра развития общин и территорий Украины. Ну а в качестве свадебного подарка Анна Коваленко получила должность главы Черниговской облгосадминистрации.
Ну и год не окончился без секс-гей-скандала, в котором оказались замешаны украинские политики.
Гей-скандал и слухи
Этим летом украинцы азартно обсуждали якобы роман президента Владимир Зеленского с его пресс-секретарем Юлией Мендель. Такие слухи начали распространять в правительственном квартале. И даже утверждали, что есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него. Сама виновница переполоха опровергла слухи, записав ролик-обращение.
«Каждый фейк имеет свое имя. На канале «24» вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации», — сказала Мендель и призвала украинцев «уважать друг друга, а самое главное — уважать себя».
Президент на это не отреагировал, как, впрочем, и его окружение, — промолчали.
Организатор пятничных гей-вечеринок в Брюсселе Давид Манжелий подтвердил информацию о том, что украинские политики бывают у него на мероприятиях. Об этом он сказал в интервью польскому изданию после того, как на одной из вечеринок был задержан евродепутат от венгерской партии «Фидес», а также два дипломата, один из которых из Эстонии.
«Сначала, около полутора лет назад, со мной связались два политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Потом вызвались еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии», — рассказывает Манжели.
Имена украинских политиков, посещающих гей-вечеринки, Манжели не назвал. Поэтому украинцы только прикидывают, кто из них, политиков, гей, изучая поездки в Брюссель украинских деятелей. И уж если 2020 год был такой насыщенный разными любовными событиями и секс-скандалами, то следующий скорее всего будет ими фантанировать.