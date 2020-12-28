Ничто человеческое не чуждо представителям украинской власти. Даже наоборот: одни во время работы занимаются любовной перепиской, другие крутят романы на стороне, третьи устраивают свою личную жизнь. Секс-скандалы в украинкой политике — дело привычное, а за 2020 год их было немало

Секс под куполом ВР

«Целовать тебя хочу»: «слуга народа» попался за интимной перепиской в Раде © Олег Семинский/Facebook Олег Семинский во время заседания Верховной Рады вел интимную переписку со своей любовницей, по совместительству помощницей Екатериной Демченко.

Нардеп привлек внимание журналистов, поскольку в зале ВР осторожно прикрывал телефон листом бумаги. Камеры навели, и оказалось, что Семинский общается с девушкой, подписанной как «Черк Нат Сивер». По этому номеру Telegram находит контакт Екатерины Демченко. Согласно информации в профиле девушки, она работает в «Тойота Центр Чернигов Сивер-Авто». Согласно декларации нардепа, эта компания принадлежит его жене Татьяне Бушай. А Демченко числится помощником нардепа.

Семинский и его собеседница в переписке называют друг друга «котиками», обсуждают «вчерашнее» и обмениваются любовными смайликами и комплиментами.

«Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз», — пишет Семинский.

«Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя», — отвечает собеседница.

Парочка обменивалась любезностями, не стесняясь в выражениях.

Депутатов Рады поймали на горячем прямо во время заседания © Facebook, Слуга Народу

За интимной перепиской застукали журналисты и представительницу депутатской группы «За будущее» Ирину Констанкевич, которая в сессионном зале переписывалась с… женщиной.

«Как бы я хотела сейчас быть возле вас. Сижу на полу в одеяле, окно открыто, звезды безграничны, я пью вино и слушаю Нино Катамадзе, ее альбом Black. Нашла в холодильнике салями к вину. А так хотелось бы сейчас, чтобы вы угостили меня сыром. Сегодня ночью я мыслями с вами в Боголюбских Альпах», — пишет собеседница политика.

В ответ на вопрос, может ли она ей позвонить, Констанкевич ответила своей знакомой: «Жду вашего звонка каждый вечер». Также она отправила ей голосовое сообщение и собственное фото из Рады.

На просмотре интимных фото во время заседания попался еще один нардеп из ОПЗЖ. Нардеп от «Слуги народа» Евгений Петруняк попал в прямой эфир канала «Рада», когда просматривал интимные фото. Во время выступления с места одного из парламентариев камера засняла, как к нему подошел Петруняк с телефоном в руках — на экране смартфона была обнаженная женщина.

А его коллега по фракции, по заявлению журналистов, во время заседания искала в сети секс-игрушку. На снимке видно, что депутатка искала в интернете фаллоимитатор.

Любовь с привилегиями

Любовь и политика. «Девочка с собачкой из Уханя» разбила семью украинского топ-чиновника © Instagram, nastyazinchenko Анастасия Зинченко, танцовщица ночного клуба, застрявшая в китайской провинции Ухань из-за собачки, которую отказались брать на украинский борт, рассказала о романе с женатым и на 23 года старше ее главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком.

«20.02.2020 Максим (Соколюк) мне позвонил, чтобы спросить, почему меня не эвакуировали, и узнать детали моей проблемы, он увидел меня в списках, и я единственная была, кого не взяли на самолет. Все это время мы общались, и он помогал мне спланировать успешно мое возвращение домой, информационно и морально поддерживал. 25.04.2020 — наша встреча. Когда я прилетела, мы встретились и не знали, что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились, и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня», — сообщила Настя.

Как рассказала девушка, чиновник приезжал к ней в Херсон по выходным. И даже помог сделать ремонт на кухне бабушки.

«Максим приехал и предложил переехать в Киев, помог собрать вещи, и через день мы уже были в Киеве. В те три недели произошло столько событий, что и книги не хватит одной. Ну а в Киеве у нас началась самая настоящая совместная жизнь и продолжение карантина», — признавалась Настя.

Что характерно, так это то, что до судьбоносного знакомства Соколюк состоял в браке, у него двое детей. Но очарованный уханьской танцовщицей глава миграционной службы Украины подал на развод в апреле, а в августе уже официально стал холостяком. Но это не помешало ему еще в мае сделать Насте предложение. Как отметил чиновник, у них «много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему».

Сейчас пара живет в Киеве, завела вторую собачку. Анастасия усиленно делает карьеру фотографа. Статус невесты чиновника позволяет ей брать неплохие гонорары — от 750 до 1500 грн за час съемок, плюс клиент еще оплачивает аренду площадки и нарядов.

Девушка с собачкой из Уханя и глава миграционной службы Украины скрепили свою любовь летящими сердцами © Instagram Руслана Хомчака и 29-летней Анны Коваленко, девушки со стремительной карьерой. Несмотря на активное участие в Майдане, при прошлой власти ни должности, ни привилегий ей не досталось. Зато Анна благодаря связям и знакомствам сумела пройти в Раду от партии «Слуга народа», а потом стать заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2020 года — заместителем Министра развития общин и территорий Украины. Ну а в качестве свадебного подарка Анна Коваленко получила должность главы Черниговской облгосадминистрации.

Ну и год не окончился без секс-гей-скандала, в котором оказались замешаны украинские политики.

Гей-скандал и слухи

Этим летом украинцы азартно обсуждали якобы роман президента Владимир Зеленского с его пресс-секретарем Юлией Мендель. Такие слухи начали распространять в правительственном квартале. И даже утверждали, что есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него. Сама виновница переполоха опровергла слухи, записав ролик-обращение.

«Каждый фейк имеет свое имя. На канале «24» вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации», — сказала Мендель и призвала украинцев «уважать друг друга, а самое главное — уважать себя».

Президент на это не отреагировал, как, впрочем, и его окружение, — промолчали.

Украинский след появился в скандале с гей-оргиями в Бельгии © Gay Travel 4u Давид Манжелий подтвердил информацию о том, что украинские политики бывают у него на мероприятиях. Об этом он сказал в интервью польскому изданию после того, как на одной из вечеринок был задержан евродепутат от венгерской партии «Фидес», а также два дипломата, один из которых из Эстонии.

«Сначала, около полутора лет назад, со мной связались два политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Потом вызвались еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии», — рассказывает Манжели.

Имена украинских политиков, посещающих гей-вечеринки, Манжели не назвал. Поэтому украинцы только прикидывают, кто из них, политиков, гей, изучая поездки в Брюссель украинских деятелей. И уж если 2020 год был такой насыщенный разными любовными событиями и секс-скандалами, то следующий скорее всего будет ими фантанировать.