По состоянию на 13:00 воскресенья 27 декабря количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 80 млн человек. Невзирая на начатое в ряде государств вакцинирование, ситуация продолжает оставаться напряжённой

По данным Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 13:00 27 декабря количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 80,3 млн человек. В пятёрке стран, лидирующих по этому показателю, США с более, чем 18,9 млн инфицированных, Индия с более, чем 10,1 млн инфицированных, Бразилия с более, чем 7,4 млн инфицированных, Россия с более, чем 2,9 млн инфицированных, Франция с более, чем 2,6 млн инфицированных.

В целом от коронавирусной инфекции в мире умерли свыше 1,7 млн человек. Больше всего умерло людей в США — свыше331,9 тыс. человек, Бразилии — свыше 190,7 тыс. человек, Индии — свыше 147,6 тыс. человек, Мексике — свыше 122 тыс. человек и Италии — свыше 71 тыс. человек.

Выздоровели свыше 45,4 млн человек. Больше всего — в Индии — свыше 9,7 млн человек, Бразилии — свыше 6,6 млн человек, России — свыше 2,4 млн человек, Турции — свыше 1,9 млн человек, Колумбии — свыше 1,4 млн человек.

В ряде регионов мира начата вакцинация. Но ситуация по-прежнему остаётся сложной.

Обстановка в России

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию 13:00 27 декабря в России выявлено свыше 3 млн случаев заражения COVID-19. Из них 28 284 за последние сутки. Выздоровели свыше 2,4 млн человек. Умерли — свыше 54,7 тыс. человек.

В России вакцинация от коронавируса началась 10 декабря. 14 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России. В субботу 26 декабря Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» безопасна для пожилых людей. Минздрав: за минувшие сутки COVID-19 в ДНР заразились 148 человек © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила её безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило изменение в инструкцию по применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешения для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — рассказал Мурашко.

Тем временем прививаться от COVID-19 призвала и Русская православная церковь.

«Я бы посоветовал всем, кто имеет такую возможность, вакцинироваться от коронавируса — и тем, кто уже переболели, и в особенности, конечно, тем, кто еще не заболел. Я не участвую в какой-то кампании по вакцинированию, как сейчас некоторые пишут: вот, церковь включилась в кампанию по вакцинированию. Просто я сам сначала перенес эту болезнь, а потом, спустя несколько месяцев, вакцинировался, и другим рекомендую сделать то же самое», — заявил 26 декабря председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Таким образом он ответил на вопрос, какие бы напутствия дал православным в преддверии Нового года.

Обстановка на Украине

На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6 113 тыс. случаев заражения COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1674 человека; летальных случаев — 72; выздоровел — 6621 человек.

«За все время пандемии в Украине заболело — 1 025 989 человек; выздоровело — 658 538 человек; летальных случаев — 17 774; проведено ПЦР-тестов — 5 472 989», — подчеркнул Степанов.

По словам министра наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

При этом налицо тенденция к снижению численности заболевших. За предыдущие сутки было выявлено 7 709 новых заболевших COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс получения страной вакцины от коронавируса. По его словам, Минздрав постоянно ведет переговоры и с западными, и с китайскими производителями. Изначально Украина должна была получить восемь миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года. Теперь первая партия ожидается в конце первого квартала.

«Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины», — подчеркнул Зеленский. В ЛНР за сутки выявили 16 случаев COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

Он заявил, что ведутся переговоры с Индией, Великобританией, Францией и другими странами.

Ранее Зеленский в интервью The News York Times выразил разочарование по поводу того, что президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий экспорт вакцин. По его словам, теперь коммерческие партии вакцин придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны получать вакцины из России», — сказал Зеленский.

При этом он также отметил, что готовится к «информационной войне» по этому поводу.

Обстановка в мире

С 27 декабря в Европе началась вакцинация от коронавируса. Среди стран, где началась вакцинация, Германия, Франция, Италия, Испания, Греции, Австрия, Эстония, Литва, Польша, Болгария. В Ирландии начало вакцинации намечено на 30 декабря, в Бельгии — на 28 декабря.

При этом на первом этаже каждая из стран ЕС сможет вакцинировать менее 5 тыс. человек из приоритетных групп населения. Массовые же вакцинации начнутся не ранее весны. Украина оказалась на фронте войны вакцин — Бортник © стрингер

Страны ЕС не могли начать вакцинацию до одобрений препарата на уровне Евросоюза. Еврокомиссия в понедельник допустила на рынок ЕС, вслед за положительной оценкой Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), первую вакцину — от Pfizer/BioNTech.

Кроме того, в Европе выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был зарегистрирован в Великобритании. Он на 70% быстрее распространяется.

Свойства штамма коронавируса оценили российские учёные.

«Он стал более заразным — вот и всё, он более распространен», — отметил октор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев ученый в комментарии РЕН ТВ.

Зуев рассказал, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, в связи с чем имеющиеся вакцины эффективны против него.

Учёный призвал не бояться появления нового штамма и соблюдать меры профилактики.

«Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют», — отметил Зуев.

Государства мира призывают своих сограждан тщательно следовать рекомендациям по борьбе с коронавирусом.