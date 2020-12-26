Но начнем с более чем столетней истории. В 1914 году российская кондитерская фабрика "Эйнем" выпустила серию открыток с "видами 2259 года". С метрополитеном, дирижаблями, электросанями

Это, конечно, было не предсказание будущего, а забава для почтенной публики. Рисунки типа "будущее из прошлого" — они были популярны и тогда, в начале века, и позже, во время бума научной фантастики.

Появился даже термин "ретрофутурология", то есть мир будущего, базирующийся на технологиях прошлого.

Провокация столетия. Астрологический детектив "Украина без Кучмы", или "Вернись, Данилыч!"

Вся астрология — это наблюдение и анализ прошлого и предположение о том, как это прошлое будет повторяться в будущем.

Будущее многовариантно, это тоже надо учитывать. Но тенденции обычно повторяются. Пусть и в совершенно непредсказуемой форме.

Это "подныривание" в прошлое и сравнение его с будущим в любом случае поучительно.

Тем более для такого молодого государства, как Украина. Заканчивается только первый "цикл Сатурна", то есть возвращение планеты в ту точку, в которой Сатурн находился в момент возникновения государства.

Сатурн — великий хронограф, основной индикатор времени и циклов.

Цикл Сатурна составляет 29 с половиной лет.

29 с половиной лет назад был провозглашен Акт независимости Украины.

В точке "начала государства Украина" (1 градус 31 минута знака Водолей) Сатурн окажется 31 декабря 2020 года.

И начнется новый виток той же самой спирали, на которой Украина уже сделала один круг.

История обнуляется и начинается заново.



Без футуризма

Циклы времени и Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке © CC0, Pixabay

События не повторятся "дословно", конечно. Но какое-то сходство будет.

Что же это был за период? Начало того тридцатилетнего пути, на финише которого сейчас, в 2020-м, мы оглядываемся назад.

Связанное с прогрессом слово "ретрофутуризм" мало подходит Украине, которая пошла в итоге не путем прогресса, а путем регресса.

Украина в 2020 году имеет ВВП, равный 60 процентам того, что был в 1991 году. А по такому показателю, как "рост ВВП по ППС" (то есть по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности) имеет антирекорд, худший показатель в мире за 30 лет. 163-е место в мировом рейтинге из 163 стран.

Весь мир вырос по этому показателю примерно на 360 процентов. Китай — на 2000, Вьетнам — на 1000. Украина — на 41 процент.

А ведь в 1991 году Украина претендовала в своих смелых мечтах на то, что будет в первой десятке-двадцатке стран мира по экономическому развитию.

Если бы тогда нарисовали открытку "Украина-2020", то там были бы, наверное, все достижения цивилизации на Земле и специальная сельскохозяйственная украинская колония на Луне.

Но все пошло не так с самого начала.

В истории Украины тех лет, а это годы президентства Леонида Кравчука, было много "сногсшибательного".

Невероятная инфляция.

Исчезновение промышленности, появление олигархов, обнищание огромного количества людей.

Но вспомним вначале "психотропную бомбу", которая была, возможно, репетицией будущих самоубийственных событий массового характера.

Появление странных и опасных клоунов, основавших секту Белое братство.

Белое братство

Символически Сатурн в Водолее как раз может быть выражен в словах "белое братство". Водолей символизирует братство людей и чистые, высокие идеалы, которые объединяют человечество.

Народный доктор Комаровский и "прививка от выборов". Астрологический портрет

В начале 1990-х появилось и чрезвычайно быстро обросло сторонниками Белое братство ЮСМАЛОС.

Его глава — Мария Дэви Христос, ранее журналистка Марина Цвигун. И инженер-кибернетик Юрий Кривоногов — в братстве Юоанн Свами.

Трудно объяснить этот факт, но около 80 тысяч человек вступили в братство. Люди переписывали на "святых" квартиры и машины.

Родители не могли вернуть назад детей. Дети — родителей. Члены братства с легким безумием в глазах и остекленевшими улыбками бродили повсюду — в метро, на базарах. Везде предлагая брошюрки "братства" и иконы Марины Цвигун.

Те, кто этого не видел, не смогут поверить, что помешательство овладело таким количеством людей.

"Апостолы" производили эффект психотропной бомбы.

В ноябре 1993 года Марина Цвигун предрекла конец света. И призвала совершить самосожжение возле Софийского собора. Наплыв желающих участвовать в этом ритуале был таков, что Киевский вокзал преобразовали в приемник-распределитель.

Милиция не справлялась. К счастью, все юсмалиане были одеты в белое, и выявить их было не сложно. Около 600 человек было задержано уже на площади. Марина, Юрий и их помощник (апостол) Петр Ковальчук получили сроки лишения свободы.

Кстати, Марина Цвигун в тюрьме развелась с Юоанном Свами, вышла замуж за апостола Петра, они сменили фамилию на Преображенские. И уехали в Москву, где Марина до сих пор проводит выставки своих картин и вечера стихов. И рассказывает немногочисленным посетителям, как она хотела добра человечеству, но шанс был "упущен".

Что это было? До сих пор нет понятного ответа. Эксперимент? Но чей? Или ловкие мошенники первыми поняли, как легко и просто одурачить здешний народ?

Через 10 лет мы увидим такие же лица "верующих" на первом Майдане. Но в 1993 году было как-то даже "психотропнее". На Майдане хоть квартиры на Ющенко не переписывали. Хотя, в принципе, некоторые могли.

Кстати, ЮСМАЛОС переводился как Юпитер, Сатурн, Марс, Луна, Орион, Сириус. Был ли в этом какой-то смысл? Кажется, Кривоногов просто свалил в кучу названия планет и созвездий, которые знал.

Хаос, больше хаоса! Чем больше хаоса в головах, тем крепче вера.

Откуда это?

Кое-что записано в гороскопе Украины.

Луна в Водолее, в оппозиции к Венере, Юпитеру и Меркурию.

Страна доверчивых людей, готовых поверить любой нелепости. Но народ (в картах государств народ символизирует Луна) не получит никаких благ, о которых ему постоянно рассказывают (оппозиция и к Венере, и к Юпитеру, планетам благополучия и удачи).

"Сладкая конфетка" (Венера как мечта о красивой жизни) всегда будет далека от народа (Луна).



Точка начала гороскопа, асцендент, находится в соединении с Нептуном. Постоянные иллюзии, фантазии, разочарования. Но вместо действий — новые иллюзии.

Астрология об эпидемиях в истории. Коронавирус, испанка и гонконгский грипп © СС0, Pixabay

В карту Украины записана постоянная трансформация власти, бесконечные перевороты (Плутон в 10-м доме).

Однако это еще не самое сложное. Сатурн, тот самый строгий, жесткий Сатурн находится в первом доме и управляет гороскопом страны.

Это означает тяжелый труд, батрачество. Чрезвычайно "сдержанные" условия жизни народа. Необходимость постоянно экономить.

Кроме того, Сатурн в карте Украины ретроградный. С самого начала можно было прогнозировать экономические неудачи, отсутствие результатов, замедление темпов развития.

Было бы даже неплохо, если бы страна "заморозилась" в 1991 году. Как это можно предположить по Сатурну. Но очень сильно мешают иллюзии, надежда на лучшее. И тяга к бесконечным государственным переворотам (майданам).

Если посмотреть теперь "ретрофутуристически" назад, а не вперед, то впору ужаснуться. Экономического уровня 1991 года Украина не сможет достигнуть еще очень долго. Называются разные цифры: 20, 30 лет. При нынешнем ускоряющемся экономическом падении, видимо, уже никогда.

Страна в очень большой степени живет за счет "заробитчан" — современных батраков, работающих за рубежом. А ведь раньше они могли работать, например, на торговом Черноморском флоте. Где зарплаты всегда были предметом зависти окружающих.

Пароходство, банк "Украина" и 10 000 процентов инфляции

Начало олигархического капитализма.

Чем еще были славны эти первые годы независимости?

Были уничтожены две уникальные государственные структуры. Даже можно сказать, государствообразующие.

ЧМП и банк "Украина".

И пароходство, и аграрный банк вели свою родословную даже не с советского времени. Черноморское пароходство было основано в 1833 году, с 1856 года — "Русское общество пароходства и торговли" (РОПиТ).

Банк "Украина" был основан в 1872 году как Киевский земельный банк. Для выдачи ссуд сельским хозяйствам.

Торговый флот… просто исчез

В 1991 году Черноморское пароходство было первым по экономическим показателям в Европе и третьим в мире.

360 судов, 1 миллиард долларов выручки в год. Но президент Леонид Кравчук одобрил создание концерна "Бласко", и суда начали исчезать. Аренда, субаренда, офшорные компании…

Верховная Рада наложила вето на указ президента. Но Кравчук издал новый указ! И распродажа ЧМП продолжилась.

Пароходство исчезло за эти три года. В 1993 году осталось 227 судов. Но 160 из них оказалось в офшорах, и вернуть их уже было невозможно.

На сегодняшний день в ЧМП осталось 1 (одно!) судно.

Дело о ЧМП не расследовано до сих пор, несмотря на бурные дебаты в Раде с прямыми обвинениями в адрес Леонида Кравчука.

Эти руки ничего не крали

Такая же грандиозная афера, и не одна, была проведена с банком "Украина". Только рухнул банк позже.

Именно в банке "Украина" работал в 1990—1993 годах будущий третий президент Украины Виктор Ющенко.

Миллиардные обороты, огромное количество клиентов — колхозы, совхозы страны. 140 филиалов, 500 отделений. Второй по величине банк страны.

Под руководством Вадима Гетьмана (глава банка в 1990–1992 годах) и его заместителя Виктора Ющенко (1990-1993) миллионы выдавались в виде кредитов, которые никто никогда не вернул. Миллиарды наживали "великие экономисты" на разнице курса рубля и карбованцев. Миллиарды выводились за рубеж, конвертировались в доллары и оседали на чьих-то счетах.

По некоторым из этих дел Ющенко даже проходил впоследствии как свидетель, был допрошен, давал показания (разумеется, в стиле "ци рукы ничого нэ кралы"). После 2005 года все дела были закрыты.

А банк прекратил существование по требованию МВФ в 2000 году. Несмотря на то что благодаря стараниям правительства пережил кризис 1998 года. Но МВФ назвал банк "проблемным", стал давить на правительство. Банк "Украина" был ликвидирован. Да, это был конкурент западным банковским структурам, которые начинали агрессивно заходить на финансовый рынок Украины.

Еще раньше, в 1998 году, в подъезде своего дома был убит Вадим Гетьман. Убийство, по сути, осталось загадкой. Такой же, как и судьба миллиардов из банка "Украина".

На момент гибели Гетьман считался вторым в рейтинге самых богатых людей Украины (после Павла Лазаренко). Заголовки в газетах были такие: "Убит валютный магнат". Хотя Вадим Гетьман, чья подпись как главы НБУ стояла на первых украинских гривнах, был автором перестройки всей банковской системы Украины.

А в 1990—1993 годах все только начиналось. Кстати, огромные дыры, проделанные в финансах страны руководителями НБУ и банка "Украина", эксперты называют одной из причин гиперинфляции тех лет.

В 1992 году под руководством Вадима Гетьмана прошла эмиссия 700 миллиардов рублей (примерно 3,4 миллиарда долларов). Все эти деньги прошли через банк "Украина". Акционером банка на тот момент был Иван Плющ, спикер парламента. Заместителем главы — Ющенко.

Миллиарды, осевшие где-то в офшорах, появились не из воздуха, за них заплатили миллионы украинцев, пережившие те жуткие годы "купоно-карбованцев" и зарплат в десятки и сотни тысяч, на которые можно было купить несколько килограммов картошки.

Купоны и гривны

В эти годы вышли новые деньги. Сначала так называемые купоно-карбованцы, которые приняли на себя удар гиперинфляции.

В январе 1993 года Ющенко становится главой Нацбанка. Летом этого же года, чтобы расплатиться за урожай, было напечатано 1,5 триллиона карбованцев. Что превышало в полтора раза всю денежную массу в стране (1 триллион).

"Великий экономист" начал эксперименты над Украиной, закончившиеся грандиозным крахом. Но одноименный банк процветал. Именно через него провели те 1,5 миллиарда карбованцев.

В итоге гиперинфляция 1993 года составила 10 200 процентов.



Сатурн в первом доме и будущее

Все это продолжалось до того момента, пока Сатурн не покинул первый дом гороскопа Украины.

Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария © Facebook, Анатолий Шарий Леонид Кучма.

Сатурн в этом году вышел из знака Водолей. А ровно в момент избрания Кучмы Сатурн вышел наконец из первого дома гороскопа Украины. Удивительно, но это факт.

Сейчас Сатурн будет находиться в Водолее до марта 2023-го. А в первом доме гороскопа Украины — до марта 2024-го.

2023—2024 год — это условно время "прихода Кучмы-2". Если история не пойдет по какому-то другому варианту.

До весны 2023-го мы будем жить в усиливающемся хаосе. Будет разрушение структур государства. Будут грандиозные аферы по типу "Бласко" и банка "Украина". Будет инфляция денег.

Хаос и анархия. Уничтожение каких-то институтов государства. Ослабление высшей власти.

Очень серьезно "придавит" по финансам.

Будут новые финансовые пирамиды, которые разорили тысячи доверчивых людей в 1990-е.

Да они уже есть. Только народ к ним уже отношения не имеет. Кроме того, что будет оплачивать этот "праздник жизни".



Новые финансовые пирамиды называются респектабельно — ОВГЗ.

Облигации внутреннего займа гарантируют своим обладателям прибыль в 11 процентов годовых. Недавно в эфире одного из украинских телеканалов политический обозреватель Михаил Чаплыга заявил, что участие в финансовой пирамиде ОВГЗ принимает все высшее руководство страны. И наживается на этом, естественно.

По слухам, большой пакет облигаций есть у Порошенко, Зеленского и других высших лиц.

Прибыль получат руководители страны и банков, как и в 1990-е. А кредиты будет выплачивать народ и будущие поколения.

Все, кто ждет новой эры, новой жизни, могут расслабиться.

Мы уже в ней!

А будущее будет еще более серьезным и жестким.

Сатурн — Нептун

В 2024—2025 годах завершится еще один цикл, более масштабный, Сатурн — Нептун. Это всемирный цикл, но он, конечно, наложится на ситуацию в Украине.

Цикл Сатурн — Нептун имеет прямое отношение к переменам в России, СССР и ко всем странам, которые были частью Империи.

И это может сильно изменить формат всех государств, возникших в результате распада СССР. В том числе и Украины, конечно.

После этого начнется совершенно другая реальность, контуры которой еще не проявились.

Как в 1914 году, когда кондитерская фабрика "Эйнем" рисовала милые открытки, на которых "на маленьких аэросалазках шмыгают традиционные сбитенщики". А уже через четыре года "Эйнем" будет национализирован. И на коробках конфет начнут писать: "Красный Октябрь" (бывш. "Эйнем")".

Разве кто-то мог это предсказать?